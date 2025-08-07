Nu säljs oligarkens tremiljardersbåt på auktion

Nu kommer beskedet från USA att man auktionerar ut en rysk oligarks yacht, beslagtagen efter Rysslands invasion av Ukraina.

Yachten, Amadea, beslagtogs från den sanktionerade ryske miljardären Suleiman Kerimov, med nära band till Kreml, i april 2022 efter den ryska invasionen. Yachten värdes enligt Kyiv Independent till motsvarande 2,9 miljarder kronor.

Nu auktioneras båten ut och kommer att säljas på auktion under september. Det handlar om slutna bud som ska lämnas senast 10 september, enligt officiella uppgifter.

106 meter lång och sex däck

Vad man får för pengarna?

För det första är det en av de största och högst värderade försäljningarna av ryska tillgångar som beslagtagits sedan invasionen av Ukraina.

Amadea är 106 meter lång, byggd av tyska varvet Lürssen 2017 och har helikopterplatta, pool, jacuzzi, gym, spa, skönhetssalong och åtta hytter.

Fartyget sträcker sig över sex däck och rymmer upp till 22 gäster och 36 besättningsmedlemmar.

