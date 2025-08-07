Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Nu säljs oligarkens tremiljardersbåt på auktion

USA säljer rysk oligarks tremiljardersbåt
Så ser den ut på en bild från Yachtbuyer. Amadea är den 106 meter långa yacht som USA nu auktionerar ut till högstbjudande efter ett beslag. (Foto: Yachtbuyer)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Förtöjd i San Diego, säljs i befintligt skick och värderas till tre miljarder kronor. Nu säljer USA ryske oligarkens yacht på auktion.

Nu kommer beskedet från USA att man auktionerar ut en rysk oligarks yacht, beslagtagen efter Rysslands invasion av Ukraina.

Yachten, Amadea, beslagtogs från den sanktionerade ryske miljardären Suleiman Kerimov, med nära band till Kreml, i april 2022 efter den ryska invasionen. Yachten värdes enligt Kyiv Independent till motsvarande 2,9 miljarder kronor.

Nu auktioneras båten ut och kommer att säljas på auktion under september. Det handlar om slutna bud som ska lämnas senast 10 september, enligt officiella uppgifter.

106 meter lång och sex däck

Vad man får för pengarna?

För det första är det en av de största och högst värderade försäljningarna av ryska tillgångar som beslagtagits sedan invasionen av Ukraina.

Amadea är 106 meter lång, byggd av tyska varvet Lürssen 2017 och har helikopterplatta, pool, jacuzzi, gym, spa, skönhetssalong och åtta hytter.

Fartyget sträcker sig över sex däck och rymmer upp till 22 gäster och 36 besättningsmedlemmar.

Ryske oligarken Suleiman Kerimov fångad på bild under en fotbollsmatch i Moskva, efter att ha utsatts för de första sanktionerna. (Foto: Alexander Zemlianichenko/AP-TT)

Säljs till högstbjudande

Yachten ligger för närvarande förtöjd i San Diego i Kalifornien och säljs ”i befintligt skick” till högstbjudande.

Försäljningen sker sedan en amerikansk distriktsdomstol i New York beslutat att yachten i mars 2025 skulle anses förverkad och sedan US Marshals Service godkänt försäljningen i juli.

Auktionen administreras av National Maritime Services i samarbete med Fraser Yachts, enligt den officiella webbplatsen.

Auktionsreglerna föreskriver att budgivare måste lämna en deposition på 10 miljoner dollar och lämna in efterfrågade dokument senast den 5 september.

Den som vinner budgivningen måste sedan betala ytterligare 10 miljoner dollar inom tio dagar och hela det återstående beloppet inom fyra veckor.

Anses värd 10 miljarder dollar

Den ryske oligarken Suleiman Kerimov byggde upp sin förmögenhet genom andelar i ryska guldproducenten Polyus. Han har enligt Forbes en uppskattad nettoförmögenhet motsvarande 10,7 miljarder dollar och överlever alltså förlusten av yachten.

Kerimov sanktioneras av amerikanska finansdepartementet redan 2014 och 2018 med hänvisning till aktiviteter i Ukraina och Syrien.

I det nu aktuella fallet lämnade amerikanska åklagare i oktober 2023 in en civilrättslig stämning om att yachten Amadea skulle förverkas och hävdade då att Kerimov köpt yachten genom ett skalbolag 2021.

Innan den stämningen hade finansdepartementet redan blockerat ett Delaware-baserat företag, Heritage Trust, värdet till mer än 1 miljard dollar och kopplat till Kerimov.

Enligt departementet använde Kerimov bolaget för att kanalisera pengar till USA via skalbolag och europeiska stiftelser.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

