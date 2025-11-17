Dagens PS
Jättesatsning: Bygger nya kärnkraftverk för miljarder

Kärnkraft
Tjeckien bygger nya kärnreaktorer för miljarder Foto Björn Larsson Rosvall / TT kod 9200
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Landet trappar upp sin kärnkraft för att minska kolberoendet och säkra framtidens energiförsörjning.

Tjeckien tar nu ett historiskt stort steg i sin energiomställning.

Vid den välkända kärnkraftsanläggningen Dukovany pågår ett omfattande arbete inför byggstarten av två nya reaktorer, en investering som uppgår till motsvarande 16,4 miljarder euro.

Målet är tydligt: att minst fördubbla landets kärnkraftsproduktion och på sikt låta tekniken stå för mellan 50 och 60 procent av all el. Det skriver Euronews.

Massiv utbyggnad i Dukovany

Vid foten av anläggningens åtta stora kyltorn arbetar mobila borriggar dygnet runt.

De tar prover över 140 meter ner i marken för att säkerställa att platsen klarar den enorma expansionen.

Det sydkoreanska bolaget KHNP vann upphandlingen framför franska EDF och ska leverera två reaktorer på över 1 000 megawatt vardera, planerade att tas i drift under andra halvan av 2030-talet.

De nya reaktorerna ska komplettera de äldre enheterna från 1980-talet.

Avtalet ger dessutom Tjeckien möjlighet att beställa två ytterligare reaktorer vid landets andra kärnkraftverk, Temelín.

”Nuclear will generate between 50 per cent and 60 per cent around 2050 in the Czechia, or maybe slightly more,” säger Petr Závodský, projektchef vid Dukovany.

Kärnkraft som nyckel i energiomställningen

Bakgrunden till satsningen är tydlig.

Landet får i dag cirka 40 procent av sin el från kärnkraft – och lika mycket från kol.

Med målsättningen att avveckla kol senast 2033 behöver Tjeckien ersätta en betydande del av sin baskraft, samtidigt som elbehovet ökar kraftigt i takt med datahallar, elbilar och växande industri.

Investeringsmodellen bygger på att staten går in med 80 procent av kapitalet och garanterar en stabil intäktsnivå i 40 år.

CEZ, landets dominerande energibolag, ska sedan återbetala lånet över tre decennier.

Regeringen räknar med att EU godkänner upplägget, eftersom unionen klassar kärnkraft som hållbar investeringsaktivitet.

En del av Europas kärnkraftsrenässans

Tjeckiens offensiv sker samtidigt som kärnkraften får nytt fäste i Europa.

Frankrike expanderar sin redan stora flotta, Sverige och Belgien har skrotat planer på avveckling och Polen bygger sina första reaktorer.

EU producerade 24 procent av sin el från kärnkraft i fjol.

En andel som kan stiga markant under kommande decennier.

Samtidigt finns kritik.

Miljöorganisationer menar att projekten är för dyra och att landet ännu saknar en permanent lösning för avfallet.

Även grannlandet Österrike har uttryckt stark oro, inte minst eftersom både Dukovany och Temelín ligger nära gränsen.

Trots det verkar Tjeckien fast beslutat att gå vidare.

Efter år av förseningar ser det ut som att landets största energiprojekt någonsin nu är i full gång, och att kärnkraften återigen är på väg att bli Europas mest avgörande kraftkälla.

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

