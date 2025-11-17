Jättesatsning: Bygger nya kärnkraftverk för miljarder

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Tjeckien tar nu ett historiskt stort steg i sin energiomställning.

Vid den välkända kärnkraftsanläggningen Dukovany pågår ett omfattande arbete inför byggstarten av två nya reaktorer, en investering som uppgår till motsvarande 16,4 miljarder euro.

Målet är tydligt: att minst fördubbla landets kärnkraftsproduktion och på sikt låta tekniken stå för mellan 50 och 60 procent av all el. Det skriver Euronews.

Massiv utbyggnad i Dukovany

Vid foten av anläggningens åtta stora kyltorn arbetar mobila borriggar dygnet runt.

De tar prover över 140 meter ner i marken för att säkerställa att platsen klarar den enorma expansionen.

Det sydkoreanska bolaget KHNP vann upphandlingen framför franska EDF och ska leverera två reaktorer på över 1 000 megawatt vardera, planerade att tas i drift under andra halvan av 2030-talet.

De nya reaktorerna ska komplettera de äldre enheterna från 1980-talet.

Avtalet ger dessutom Tjeckien möjlighet att beställa två ytterligare reaktorer vid landets andra kärnkraftverk, Temelín.

”Nuclear will generate between 50 per cent and 60 per cent around 2050 in the Czechia, or maybe slightly more,” säger Petr Závodský, projektchef vid Dukovany.

