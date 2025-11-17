Landet trappar upp sin kärnkraft för att minska kolberoendet och säkra framtidens energiförsörjning.
Jättesatsning: Bygger nya kärnkraftverk för miljarder
Tjeckien tar nu ett historiskt stort steg i sin energiomställning.
Vid den välkända kärnkraftsanläggningen Dukovany pågår ett omfattande arbete inför byggstarten av två nya reaktorer, en investering som uppgår till motsvarande 16,4 miljarder euro.
Målet är tydligt: att minst fördubbla landets kärnkraftsproduktion och på sikt låta tekniken stå för mellan 50 och 60 procent av all el. Det skriver Euronews.
Massiv utbyggnad i Dukovany
Vid foten av anläggningens åtta stora kyltorn arbetar mobila borriggar dygnet runt.
De tar prover över 140 meter ner i marken för att säkerställa att platsen klarar den enorma expansionen.
Det sydkoreanska bolaget KHNP vann upphandlingen framför franska EDF och ska leverera två reaktorer på över 1 000 megawatt vardera, planerade att tas i drift under andra halvan av 2030-talet.
De nya reaktorerna ska komplettera de äldre enheterna från 1980-talet.
Avtalet ger dessutom Tjeckien möjlighet att beställa två ytterligare reaktorer vid landets andra kärnkraftverk, Temelín.
”Nuclear will generate between 50 per cent and 60 per cent around 2050 in the Czechia, or maybe slightly more,” säger Petr Závodský, projektchef vid Dukovany.
Läs mer här: Wallenberg välkomnar S besked om kärnkraften – Dagens PS
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Kärnkraft som nyckel i energiomställningen
Bakgrunden till satsningen är tydlig.
Landet får i dag cirka 40 procent av sin el från kärnkraft – och lika mycket från kol.
Med målsättningen att avveckla kol senast 2033 behöver Tjeckien ersätta en betydande del av sin baskraft, samtidigt som elbehovet ökar kraftigt i takt med datahallar, elbilar och växande industri.
Investeringsmodellen bygger på att staten går in med 80 procent av kapitalet och garanterar en stabil intäktsnivå i 40 år.
CEZ, landets dominerande energibolag, ska sedan återbetala lånet över tre decennier.
Regeringen räknar med att EU godkänner upplägget, eftersom unionen klassar kärnkraft som hållbar investeringsaktivitet.
En del av Europas kärnkraftsrenässans
Tjeckiens offensiv sker samtidigt som kärnkraften får nytt fäste i Europa.
Frankrike expanderar sin redan stora flotta, Sverige och Belgien har skrotat planer på avveckling och Polen bygger sina första reaktorer.
EU producerade 24 procent av sin el från kärnkraft i fjol.
En andel som kan stiga markant under kommande decennier.
Samtidigt finns kritik.
Miljöorganisationer menar att projekten är för dyra och att landet ännu saknar en permanent lösning för avfallet.
Även grannlandet Österrike har uttryckt stark oro, inte minst eftersom både Dukovany och Temelín ligger nära gränsen.
Trots det verkar Tjeckien fast beslutat att gå vidare.
Efter år av förseningar ser det ut som att landets största energiprojekt någonsin nu är i full gång, och att kärnkraften återigen är på väg att bli Europas mest avgörande kraftkälla.
