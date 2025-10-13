Miljardären: ”Studsviks framtid är global”

Det går bra för svenska kärnkraftsbolaget Studsvik som har sett sitt värde fördubblats sedan årskiftet.

Studsvik ligger i Studsvik utanför Nyköping. Bolaget genomför undersökningar på olika typer av material, bland annat kärnbränsle.

Studsviks kurs har fördubblats

Det har rullat på bra för det svenska bolaget som enbart sedan årsskiftet har fördubblat sin kurs.

Affärsmannen Peter Gyllenhammar var med och investerade i bolaget redan för nio år sedan och har sett sina aktier öka i värde. När Gyllenhammar köpte aktien låg den på 30 kronor, och idag är den upp i 237 kronor – där innehavet på runt 10 procent bara under 2025 har stigit med 100 miljoner kronor.

Entreprenören har sett hur trenden har skiftat kring den heta kärnkraftsfrågan.

“Det har varit ganska frustrerande många gånger, men vi har sett att det finns en stor potential där kärnkraft är lösningen på många energiproblem. Kärnkraft har gått från att vara pestsmittat till att bli någonting som de allra flesta är beredda att ta till sig”, säger han till Handelsbankens mediekanal, EFN.