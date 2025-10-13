Dagens PS
Miljardären: ”Studsviks framtid är global”

Svenska Studsviks framtid ligger på ett globalt plan.
Svenska Studsviks framtid ligger på ett globalt plan. (Foto: Studsvik)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Studsviks framtid ligger även utanför Sverige och är på ett globalt plan. Det menar affärsmannen och miljardären Peter Gyllenhammar.

Det går bra för svenska kärnkraftsbolaget Studsvik som har sett sitt värde fördubblats sedan årskiftet.

Studsvik ligger i Studsvik utanför Nyköping. Bolaget genomför undersökningar på olika typer av material, bland annat kärnbränsle.

Studsviks kurs har fördubblats

Det har rullat på bra för det svenska bolaget som enbart sedan årsskiftet har fördubblat sin kurs.

Affärsmannen Peter Gyllenhammar var med och investerade i bolaget redan för nio år sedan och har sett sina aktier öka i värde. När Gyllenhammar köpte aktien låg den på 30 kronor, och idag är den upp i 237 kronor – där innehavet på runt 10 procent bara under 2025 har stigit med 100 miljoner kronor.

Entreprenören har sett hur trenden har skiftat kring den heta kärnkraftsfrågan.

“Det har varit ganska frustrerande många gånger, men vi har sett att det finns en stor potential där kärnkraft är lösningen på många energiproblem. Kärnkraft har gått från att vara pestsmittat till att bli någonting som de allra flesta är beredda att ta till sig”, säger han till Handelsbankens mediekanal, EFN.

Peter Gyllenhammars Studsvik-innehav har ökat rejält i värde under 2025. (Foto: Pressbild)
Peter Gyllenhammars Studsvik-innehav har ökat rejält i värde under 2025. (Foto: Pressbild)
Spela klippet
Positiv utveckling

Samtidigt ser Gyllenhammar positivt på utvecklingen som nu sker, inte bara i Sverige utan på ett globalt plan.

“Det är väldigt roligt, trägen vinner. Det här har varit en lång historia, där vi har varit med i kursuppgång och nedgång, även resultatmässigt.”

Känga till investerare

Samtidigt tycker investeraren att det är konstigt att inte fler är intresserade av Studsvik, när de samtidigt kan storsatsa på andra företag som “Northvolt, Stegra, Polarium som är rena förhoppningsbolag”.

“Jag tycker att det är genant att inget svenskt institutionskapital har tagit i det här bolaget med tång”, säger han och tillägger att “Studsvik är ett välrenommerat företag inom sin sektor”.

Därför tror han också att bolaget kan växa ytterligare, på ett globalt plan.

“Det stora språnget sker utanför Sverige, med tyngdpunkt i USA.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

