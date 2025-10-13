Studsviks framtid ligger även utanför Sverige och är på ett globalt plan. Det menar affärsmannen och miljardären Peter Gyllenhammar.
Miljardären: ”Studsviks framtid är global”
Mest läst i kategorin
Apokalypsen hotar en hel generation
Unga som är på väg ut i arbetslivet riskerar att mötas av en helt ny verklighet. Enligt en ny rapport prioriterar företag världen över att investera i AI framför att anställa nya medarbetare. AI-användningen slår hela tiden nya rekord. Idag uppger 35 procent av de svenska AI-användarna att de inte längre klarar sitt jobb utan …
EU-missen: "Är det vatten i varmvattenberedare?"
Insikten att det är vatten i varmvattenberedare kom som en kalldusch för EU-kommissionen. Nu tvingas EU-länderna till andra lösningar. 2027 kommer EU:s regler för dricksvatten att träda i kraft. Då blir det problem med varmvattenberedarna runt om i Europa. Material som behövs för emaljering av varmvattenberedare är nämligen borta från EU:s lista över godkända ämnen, …
Europas bästa arbetsplatser – Sverige imponerar
De nordiska länderna, däribland Sverige, imponerar inte bara när det gäller välfärd och livskvalitet, utan också på jobbet. Fortune har, liksom förra året, listat de 100 bästa bolagen att arbeta för i Europa. Med på listan finns hela tio nordiska företag, detta trots att regionen bara står för knappt fyra procent av Europas befolkning. Imponerande, …
Konkurrensverket varnar för momssänkningen
Det finns en risk att momssänkningen på mat nästa år inte helt kommer konsumenterna till del, varnar Konkurrensverket. Regeringen vill som bekant, som en del av valrörelsen nästa år, tillfälligt sänka momsen på livsmedel från 12 till 6 procent. Momssänkningen inleds 1 april 2026 och avslutas 31 december 2027. Nu har Konkurrensverket yttrat sig över …
Doft av frukost? Det är bara brevbäraren
Ett brev som luktar bröd lanseras i Frankrike och det finns fler. Vad sägs om frimärket som smakar choklad – och det som luktar illa? Frankrike skakas av en politisk kris med ekonomiska förtecken. Postverket gör samtidigt sitt för att bidra till brödfödan. Den liknelsen kan man väl göra när franska posten lanserar ett frimärke …
Det går bra för svenska kärnkraftsbolaget Studsvik som har sett sitt värde fördubblats sedan årskiftet.
Studsvik ligger i Studsvik utanför Nyköping. Bolaget genomför undersökningar på olika typer av material, bland annat kärnbränsle.
Studsviks kurs har fördubblats
Det har rullat på bra för det svenska bolaget som enbart sedan årsskiftet har fördubblat sin kurs.
Affärsmannen Peter Gyllenhammar var med och investerade i bolaget redan för nio år sedan och har sett sina aktier öka i värde. När Gyllenhammar köpte aktien låg den på 30 kronor, och idag är den upp i 237 kronor – där innehavet på runt 10 procent bara under 2025 har stigit med 100 miljoner kronor.
Entreprenören har sett hur trenden har skiftat kring den heta kärnkraftsfrågan.
“Det har varit ganska frustrerande många gånger, men vi har sett att det finns en stor potential där kärnkraft är lösningen på många energiproblem. Kärnkraft har gått från att vara pestsmittat till att bli någonting som de allra flesta är beredda att ta till sig”, säger han till Handelsbankens mediekanal, EFN.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Positiv utveckling
Samtidigt ser Gyllenhammar positivt på utvecklingen som nu sker, inte bara i Sverige utan på ett globalt plan.
“Det är väldigt roligt, trägen vinner. Det här har varit en lång historia, där vi har varit med i kursuppgång och nedgång, även resultatmässigt.”
Känga till investerare
Samtidigt tycker investeraren att det är konstigt att inte fler är intresserade av Studsvik, när de samtidigt kan storsatsa på andra företag som “Northvolt, Stegra, Polarium som är rena förhoppningsbolag”.
“Jag tycker att det är genant att inget svenskt institutionskapital har tagit i det här bolaget med tång”, säger han och tillägger att “Studsvik är ett välrenommerat företag inom sin sektor”.
Därför tror han också att bolaget kan växa ytterligare, på ett globalt plan.
“Det stora språnget sker utanför Sverige, med tyngdpunkt i USA.”
Läs även:
Rolls-Royce mot GE – kampen om svensk kärnkraft. Dagens PS
Sveriges nya kärnkraft blir liten. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Miljardären: ”Studsviks framtid är global”
Studsviks framtid ligger även utanför Sverige och är på ett globalt plan. Det menar affärsmannen och miljardären Peter Gyllenhammar. Det går bra för svenska kärnkraftsbolaget Studsvik som har sett sitt värde fördubblats sedan årskiftet. Studsvik ligger i Studsvik utanför Nyköping. Bolaget genomför undersökningar på olika typer av material, bland annat kärnbränsle. Studsviks kurs har fördubblats …
Reträtt från Bitcoin – 170 miljarder upp i rök
På fredagseftermiddagen, svensk tid, hällde Donald Trump bensin på det pyrande handelskriget. Marknaden reagerade kraftigt, inte minst gällande Bitcoin. Bitcoin och kryptomarknaden är bland annat känd för sin volatilitet. En bild som förstärktes kraftigt den 10:e oktober när Trump valde att sätta fart på handelskriget med Kina igen. Tullar på 100 procent som riskerar den …
Koenigsegg stäms på miljoner efter uppsägning av chef
Mannen hävdar att det var ett affärsmässigt besök, men nu står miljonbelopp på spel. Vad hände egentligen hos lyxbilsjätten? En före detta chef på den svenska biltillverkaren Koenigsegg fick sparken förra året efter att ha bjudit in en representant från konkurrenten Porsche till fabriken i Ängelholm, skriver HD/Sydsvenskan. Händelsen har nu utvecklats till en rättslig …
Viggos dagbok vecka 41
Viggos dagbok är anteckningar från veckan som gått av Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Högt och långt. Falskt och sant, nej allt är förstås sant. Roligt och platt.? Producerat i stunden utan mer tanke än att det ska ge en underhållande bild av livet runt Stureplan och världen 2025.Dagboken publiceras första gången söndag den 12 …
Biljätten Porsche i gungning – ett land orsakar jättefallet
Porsche har drabbats av ett rejält försäljningsfall. Samtidigt som en nyckelmarknad växer, är det en annan jätte som backar kraftigt. Lyxbiltillverkaren Porsche har sett sin globala försäljning minska under de första nio månaderna av år 2025, skriver Reuters. Företaget pekar på tuffa marknadsförhållanden och stark konkurrens som orsaker, med den största nedgången noterad i Kina. …