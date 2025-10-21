När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Suttit länge i parlamentet

Hennes politiska profil skiljer sig från många av hennes manliga kollegor. Utan arv inom politiken växte hon upp i Nara prefektur som dotter till en fabriksarbetare och en polis.

Innan hon gav sig in i politiken arbetade hon som tv-kommentator och gjorde sig känd för sin frispråkighet och okonventionella stil.

Sedan sitt inträde i parlamentet 1993 har hon haft flera ministerposter, bland annat med ansvar för jämställdhet och demografiska frågor.

Investerar gärna

Som premiärminister ställs Takaichi inför en rad akuta utmaningar. Japan brottas med en svag tillväxt, hög inflation och en snabbt åldrande befolkning.

Hon har presenterat en ekonomisk strategi som hon kallar ”Sanaenomics”, inspirerad av sin mentor Shinzo Abes expansiva finanspolitik.

Även om hon själv kallar sig för “Japans Margaret Thatcher” är Takaichi betydligt mer villig att öppna statens plånbok, skriver CNN.

Har varit en Kinakritiker

Kritiker varnar dock för att hennes löften om stora stimulanspaket riskerar att försvaga yenen ytterligare och öka statsskulden.

På det utrikespolitiska området väntar svåra avvägningar. Relationerna till Kina är ansträngda, samtidigt som samarbetet med USA är avgörande.

Takaichi har tidigare gjort uttalanden som uppfattats som Kinafientliga, men väntas tvingas till en mer pragmatisk linje i regeringsställning.

Behöver förhandla med Trump

Hon kan också snabbt ställas inför en första test i kontakterna med Donald Trump, inte minst kring ett omfattande investeringsavtal mellan Japan och USA.

Trots att hennes utnämning ses som ett symboliskt framsteg för kvinnligt ledarskap i Japan är Takaichis jämställdhetspolitik ytterst konservativ.

Hon motsätter sig både gemensamma efternamn för gifta kvinnor och samkönade äktenskap.