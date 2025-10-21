Dagens PS
Världen

"Japans Thatcher" svors in – vill göra landet mer konservativt

japan
Aldrig tidigare har Japan haft en kvinnlig premiärminister, men nu är det dags för Sanae Takaichi. (Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Efter över 30 år i parlamentet och flera ministerposter blev Sanare Takaichi till slut Japans första kvinnliga premiärminister. Hon beskrivs som en “ultrakonservativ” politiker.

Japan har fått sin första kvinnliga regeringschef.

Den 64-åriga Sanae Takaichi, tidigare minister för ekonomisk säkerhet, bekräftades under tisdagen som landets premiärminister.

Hennes seger markerar ett historiskt ögonblick i japansk politik – men också en tydlig högerförskjutning inom det styrande Liberaldemokratiska partiet (LDP), skriver BBC.

Vill göra Japan mindre pacifistiskt

Takaichi har under lång tid tillhört LDP:s mest konservativa falang och är känd för sin nationalistiska hållning.

Hon har länge förespråkat en revidering av Japans pacifistiska konstitution, särskilt artikel 9 som förbjuder landet att föra krig och upprätthålla militära styrkor.

Hon är också medlem i den högerorienterade lobbygruppen Nippon Kaigi och har argumenterat för en mer patriotisk utbildning.

Suttit länge i parlamentet

Hennes politiska profil skiljer sig från många av hennes manliga kollegor. Utan arv inom politiken växte hon upp i Nara prefektur som dotter till en fabriksarbetare och en polis.

Innan hon gav sig in i politiken arbetade hon som tv-kommentator och gjorde sig känd för sin frispråkighet och okonventionella stil.

Sedan sitt inträde i parlamentet 1993 har hon haft flera ministerposter, bland annat med ansvar för jämställdhet och demografiska frågor.

Investerar gärna

Som premiärminister ställs Takaichi inför en rad akuta utmaningar. Japan brottas med en svag tillväxt, hög inflation och en snabbt åldrande befolkning.

Hon har presenterat en ekonomisk strategi som hon kallar ”Sanaenomics”, inspirerad av sin mentor Shinzo Abes expansiva finanspolitik.

Även om hon själv kallar sig för “Japans Margaret Thatcher” är Takaichi betydligt mer villig att öppna statens plånbok, skriver CNN.

Har varit en Kinakritiker

Kritiker varnar dock för att hennes löften om stora stimulanspaket riskerar att försvaga yenen ytterligare och öka statsskulden.

På det utrikespolitiska området väntar svåra avvägningar. Relationerna till Kina är ansträngda, samtidigt som samarbetet med USA är avgörande.

Takaichi har tidigare gjort uttalanden som uppfattats som Kinafientliga, men väntas tvingas till en mer pragmatisk linje i regeringsställning.

Behöver förhandla med Trump

Hon kan också snabbt ställas inför en första test i kontakterna med Donald Trump, inte minst kring ett omfattande investeringsavtal mellan Japan och USA.

Trots att hennes utnämning ses som ett symboliskt framsteg för kvinnligt ledarskap i Japan är Takaichis jämställdhetspolitik ytterst konservativ.

Hon motsätter sig både gemensamma efternamn för gifta kvinnor och samkönade äktenskap.

Läs mer från Dagens PS
AsienJapanPremiärminister
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.

