Efter över 30 år i parlamentet och flera ministerposter blev Sanare Takaichi till slut Japans första kvinnliga premiärminister. Hon beskrivs som en “ultrakonservativ” politiker.
"Japans Thatcher" svors in – vill göra landet mer konservativt
Mest läst i kategorin
Fastslaget: USA inte längre en demokrati
Det tog Donald Trump sex månader att stöpa om USA så att landet inte längre klassas som en demokrati av forskare. Här är fakta. Från Göteborgs universitet leds varje år världens största demokratimätning, Varieties of Democracy, V-dem, där samtliga länder ingår och bedöms utifrån totalt 31 miljoner mätpunkter. Allt vägs sedan samman i ett avancerat …
Ryska vapenvägrare fångas i tunnelbanan – med avancerad teknologi
Ryska män som har överklagat sin inkallelseorder till kriget uppmanas nu att undvika tunnelbanan. Annars riskerar de att gripas och föras till ett centrum dit advokater har nekats inträde. Det ryska kriget är dyrt, inte minst när det gäller människoliv. Ständigt krävs det att nya soldater rekryteras till militären. Men det är inte alla som …
Glöm inte Grönland: hotet mot den transatlantiska relationen
Det har gått flera månader sedan USA:s president pratade om att ta över Grönland. Men hotet mot den snötäckta ön är bara lagt på is. Relationen mellan USA och Europa har varit skakig förut. Men Donald Trump har gjort sitt bästa för att dra igång en förtroendekris mellan parterna. Nyckfulla tullar, utspel om försvaret – och …
EU nobbar Trumps plan – Ukraina måste behålla sina gränser
Trump vill få kriget överstökat snabbt genom att Ukraina ger upp Donbas-regionen till Ryssland. EU nobbar dock den planen och backar upp Ukraina som nu måste hitta nya sätt att hålla fast vid sina gränser. Det råder något av en dragkamp kring Ukraina, där Trump snabbt vill se ett slut på kriget genom att Ukraina …
Hemliga Hitler-hyllningar chockar USA: "Förnedrar oss alla"
Unga republikaner fick sina chattar läckta, och de grova meddelandena väckte anstöt hos många. Men vicepresidenten menar att det bara handlar om “dumma skämt”. En omfattande chattläcka har utlöst en intensiv politisk debatt i USA. Tusentals meddelanden mellan ledande medlemmar i flera delstatliga Young Republican-grupper visar hur unga partiföreträdare använt rasistiska, antisemitiska och homofoba uttryck. …
Japan har fått sin första kvinnliga regeringschef.
Den 64-åriga Sanae Takaichi, tidigare minister för ekonomisk säkerhet, bekräftades under tisdagen som landets premiärminister.
Hennes seger markerar ett historiskt ögonblick i japansk politik – men också en tydlig högerförskjutning inom det styrande Liberaldemokratiska partiet (LDP), skriver BBC.
Vill göra Japan mindre pacifistiskt
Takaichi har under lång tid tillhört LDP:s mest konservativa falang och är känd för sin nationalistiska hållning.
Hon har länge förespråkat en revidering av Japans pacifistiska konstitution, särskilt artikel 9 som förbjuder landet att föra krig och upprätthålla militära styrkor.
Hon är också medlem i den högerorienterade lobbygruppen Nippon Kaigi och har argumenterat för en mer patriotisk utbildning.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Suttit länge i parlamentet
Hennes politiska profil skiljer sig från många av hennes manliga kollegor. Utan arv inom politiken växte hon upp i Nara prefektur som dotter till en fabriksarbetare och en polis.
Innan hon gav sig in i politiken arbetade hon som tv-kommentator och gjorde sig känd för sin frispråkighet och okonventionella stil.
Sedan sitt inträde i parlamentet 1993 har hon haft flera ministerposter, bland annat med ansvar för jämställdhet och demografiska frågor.
Investerar gärna
Som premiärminister ställs Takaichi inför en rad akuta utmaningar. Japan brottas med en svag tillväxt, hög inflation och en snabbt åldrande befolkning.
Hon har presenterat en ekonomisk strategi som hon kallar ”Sanaenomics”, inspirerad av sin mentor Shinzo Abes expansiva finanspolitik.
Även om hon själv kallar sig för “Japans Margaret Thatcher” är Takaichi betydligt mer villig att öppna statens plånbok, skriver CNN.
Har varit en Kinakritiker
Kritiker varnar dock för att hennes löften om stora stimulanspaket riskerar att försvaga yenen ytterligare och öka statsskulden.
På det utrikespolitiska området väntar svåra avvägningar. Relationerna till Kina är ansträngda, samtidigt som samarbetet med USA är avgörande.
Takaichi har tidigare gjort uttalanden som uppfattats som Kinafientliga, men väntas tvingas till en mer pragmatisk linje i regeringsställning.
Behöver förhandla med Trump
Hon kan också snabbt ställas inför en första test i kontakterna med Donald Trump, inte minst kring ett omfattande investeringsavtal mellan Japan och USA.
Trots att hennes utnämning ses som ett symboliskt framsteg för kvinnligt ledarskap i Japan är Takaichis jämställdhetspolitik ytterst konservativ.
Hon motsätter sig både gemensamma efternamn för gifta kvinnor och samkönade äktenskap.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Fastslaget: USA inte längre en demokrati
Det tog Donald Trump sex månader att stöpa om USA så att landet inte längre klassas som en demokrati av forskare. Här är fakta. Från Göteborgs universitet leds varje år världens största demokratimätning, Varieties of Democracy, V-dem, där samtliga länder ingår och bedöms utifrån totalt 31 miljoner mätpunkter. Allt vägs sedan samman i ett avancerat …
Så räddar du ett möte som blev fel
Tanken med ett möte är att lösa problem på ett civiliserat sätt, men ibland blir det bara irriterade angrepp istället. Det går dock att rädda även den mest hopplösa mötessituationen. Möten som urartar är en utmaning i varje organisation. När känslor tar över och samtal förvandlas till konfrontation kan konflikter snabbt undergräva både förtroende och …
Massavhopp i Novo Nordisk – hälften lämnar
En bitter stridighet mellan Novo Nordisks styrelse och dess huvudägare har lett till en omfattande avgångsvåg. Styrelseordförande Helge Lund och sex andra styrelseledamöter lämnar sina poster efter att förhandlingar om styrelsens framtida sammansättning havererat. Det danska läkemedelsbolaget, känt för sina bantnings- och diabetesläkemedel som Ozempic och Wegovy, meddelade på tisdagen att styrelseledamöterna och Novo Nordisk …
"Japans Thatcher" svors in – vill göra landet mer konservativt
Efter över 30 år i parlamentet och flera ministerposter blev Sanare Takaichi till slut Japans första kvinnliga premiärminister. Hon beskrivs som en "ultrakonservativ" politiker. Japan har fått sin första kvinnliga regeringschef. Den 64-åriga Sanae Takaichi, tidigare minister för ekonomisk säkerhet, bekräftades under tisdagen som landets premiärminister. Hennes seger markerar ett historiskt ögonblick i japansk politik …
Så kan husägare få upp till 60 000 i bidrag
Regeringen vill satsa på energieffektivisering och sätter därför av 300 miljoner kronor för att småhus ska kunna spara mer energi framöver. Regeringen har beslutat att förlänga och utvidga bidraget för energieffektivisering i småhus. 300 miljoner kronor per år avsätts under perioden 2026–2028 för satsningar på energieffektiviseringar i småhus, enligt regeringens budgetproposition. Det ursprungliga bidraget avslutades …