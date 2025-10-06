Ny ledare får marknaden att rusa till Japan

Börsen i Japan hade redan gått bra i år, men med dagens börsrally är Tokyobörsen upp över 20 procent. I dag mäter uppgången hela 6,55 procent.

Biltillverkare har dessutom gynnats av påståenden om att de högsta tullarna på fordonstillverkare och tillverkare av komponenter till fordonsindustrin kan få lägre tullar, rapporterar The Hill.

Nikkei Index har rusat sedan vårens bottenkänning. (Bild: Avanza 6 oktober 07:27)

Första kvinnliga premiärministern i Japan

Förutom att Sanae Takaichi förknippas med en märknadsvänlig politik så skulle den nya ledaren för Japans största parti kunna bli landets första kvinnliga premiärminister, skriver Reuters.

Uppgången kom sedan Sanae Takaichi segrat över den mer moderate Shinjiro Koizumi i Liberaldemokratiska partiets ledarval under helgen, något som väckte förhoppningar om nya finanspolitiska stimulanser.

Samtidigt tappade yenen 1,6 procent och närmade sig 150 yen mot en dollarn. Räntorna på korta japanska statsobligationer föll till den lägsta nivån på två veckor, när marknaden minskade sina förväntningar på att Bank of Japan snart skulle återuppta sina räntehöjningar.