Ny ledare får marknaden att rusa till Japan

Börsen rusar i Japan
Börsen rusar i Japan som tror att man kan få en ny ledare som kan gynna marknaden. (Foto: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Marknaden välkomnar att det största partiet i Japan har valt en ny ledare. Sanae Takaichi förknippas bland annat med fortsatt låga räntor. Börsen rusar och valutan backar.

Börsen i Japan hade redan gått bra i år, men med dagens börsrally är Tokyobörsen upp över 20 procent. I dag mäter uppgången hela 6,55 procent.

Biltillverkare har dessutom gynnats av påståenden om att de högsta tullarna på fordonstillverkare och tillverkare av komponenter till fordonsindustrin kan få lägre tullar, rapporterar The Hill.

Nikkei
Nikkei Index har rusat sedan vårens bottenkänning. (Bild: Avanza 6 oktober 07:27)

Första kvinnliga premiärministern i Japan

Förutom att Sanae Takaichi förknippas med en märknadsvänlig politik så skulle den nya ledaren för Japans största parti kunna bli landets första kvinnliga premiärminister, skriver Reuters.

Uppgången kom sedan Sanae Takaichi segrat över den mer moderate Shinjiro Koizumi i Liberaldemokratiska partiets ledarval under helgen, något som väckte förhoppningar om nya finanspolitiska stimulanser.

Samtidigt tappade yenen 1,6 procent och närmade sig 150 yen mot en dollarn. Räntorna på korta japanska statsobligationer föll till den lägsta nivån på två veckor, när marknaden minskade sina förväntningar på att Bank of Japan snart skulle återuppta sina räntehöjningar.

Sitt lands Thatcher

Hon har länge kallats Japans svar på Margaret Thatcher och nu kan Sanae Takaichi bli landets första kvinnliga premiärminister, rapporterar BBC.

Efter två misslyckade försök nådde hon till slut sitt mål i helgen, när hon på Liberaldemokratiska partiets 70-årsjubileum valdes till ny partiledare.

Sanae Takaichi
Sanae Takaichi har tagit över det största partiet i Japan. (Bild: AP / TT / Yuichi Yamazaki)

Den 64-åriga Takaichi är en erfaren politiker med bakgrund som minister och tv-profil, men också en tidigare trummis i ett heavy metal-band. Som partiledare ställs hon nu inför svåra uppgifter:

att återvinna väljarnas förtroende efter flera skandaler, hålla den högernationalistiska falangen i schack och leda ett Japan präglat av låga födelsetal och växande säkerhetspolitiska spänningar.

Hon växte upp i Nara prefektur, med en kontorsanställd far och en mor som arbetade inom polisen – långt från maktens korridorer. Intresset för politik kom senare. Som ung var hon mer känd för sitt intensiva trumspel, där hon ofta slog sönder trumpinnar under konserter.

Hon var också dykare och bilentusiast hennes älskade Toyota Supra finns i dag utställd på ett museum i hemstaden.

BörsrallyJapan
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

