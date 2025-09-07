Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Japans ledare avgår – mitt i politiskt kaos

Japans premiärminister Shigeru Ishiba avgår, vilket han meddelade på söndagen.
Japans premiärminister Shigeru Ishiba avgår, vilket han meddelade på söndagen. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Japans ledare Shigeru Ishiba avgår. Han har inte lyckats vända siffrorna inom sitt parti eller de ekonomiska problemen som landet brottas med.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det tog Shigeru Ishiba 15 år att bli Japans ledare.

En post han nu lämnar efter mindre än ett år vid makten som premiärminister.

Japans ledare avgår på egen hand

Beslutet kom på söndagen och det var Ishiba som valde att avgå på egen hand för att därigenom undvika mindre splittring inom det Liberaldemokratiska partiet.

Sedan premiärministern tog över rodret har partiet förlorat majoriteten i parlamentets båda kamrar och pressen att han skulle avgå har ökat under året.

Hans parti hade redan tidigare några korruptionsskandaler i bagaget, men den stora frågan var hur Ishiba skulle lyckas vända de negativa ekonomiska siffrorna.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Dyrare att leva

Levnadskostnaderna är fortfarande på väg upp, särskilt rispriserna, vilket oroar många japaner, enligt The Economist.

Ännu en huvudvärk för premiärministern har varit den sjunkande befolkingen som rasar år efter år, där Japan samtidigt inte vill öppna sina dörrar till immigration i samma utsträckning som andra länder har gjort.

ANNONS

Ishiba kallar det ”ett tyst nödläge” och har lovat olika stödprogram för familjer, som gratis dagis och flexiblare arbetsscheman.

Tappar väljare till extremhögern

Samtidigt växer extremhögern i Japan precis som i många andra länder, där invandrarfientliga Sanseito menar att icke-japaner som bor i landet ”stjäl” japaners jobb och möjligheter.

Liberaldemokratiska partiet uppges ha tappat många väljare till just Sanseito på sistone.

Når inte unga väljare

Liberaldemokratiska partiet uppfattas vidare som gammaldags av många unga japaner som är flitiga på sociala medier – där partiet släpar efter och där andra mer populistiska partier är betydligt skickligare på att nå den yngre generationen.

När det gäller tullkriget med USA blev resultatet att Japan ska investera 550 miljarder dollar i USA, utöver 15-procentiga tullar. Det gör vidare att de ekonomiska utsikterna för resten av året inte är särskilt goda, uppger Reuters.

Vill ha stark ledare

Framöver kommer väljare blicka mot en stark ledare som kan jonglera en rad problem samtidigt.

ANNONS

“Med all oro kring tullar just nu hoppas jag att nästa premiärminister blir någon som kan hantera tullfrågorna ordentligt och hantera diplomatin mer effektivt”, säger Tokyo-bon Maki Utsuno.

Ishiba blir den tredje ledaren som avgår sedan Shinzo Abe avgick för 5 år sedan.

Abes mord 2022 lämnade vidare ett maktvakuum som partiet inte har klarat av att fylla sedan dess, berättar Financial Review.

Läs även:

Japan tappar folk i rekordfart – nu ökar trycket på invandring. Dagens PS

“Japaner först” – skräll i valet av nytt Trump-inspirerat parti. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
JapanledareLevnadskostnaderpolitikPremiärministerväljare
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS