Japans ledare avgår – mitt i politiskt kaos

Dyrare att leva

Levnadskostnaderna är fortfarande på väg upp, särskilt rispriserna, vilket oroar många japaner, enligt The Economist.

Ännu en huvudvärk för premiärministern har varit den sjunkande befolkingen som rasar år efter år, där Japan samtidigt inte vill öppna sina dörrar till immigration i samma utsträckning som andra länder har gjort.

Ishiba kallar det ”ett tyst nödläge” och har lovat olika stödprogram för familjer, som gratis dagis och flexiblare arbetsscheman.

Tappar väljare till extremhögern

Samtidigt växer extremhögern i Japan precis som i många andra länder, där invandrarfientliga Sanseito menar att icke-japaner som bor i landet ”stjäl” japaners jobb och möjligheter.

Liberaldemokratiska partiet uppges ha tappat många väljare till just Sanseito på sistone.

Når inte unga väljare

Liberaldemokratiska partiet uppfattas vidare som gammaldags av många unga japaner som är flitiga på sociala medier – där partiet släpar efter och där andra mer populistiska partier är betydligt skickligare på att nå den yngre generationen.

När det gäller tullkriget med USA blev resultatet att Japan ska investera 550 miljarder dollar i USA, utöver 15-procentiga tullar. Det gör vidare att de ekonomiska utsikterna för resten av året inte är särskilt goda, uppger Reuters.

Vill ha stark ledare

Framöver kommer väljare blicka mot en stark ledare som kan jonglera en rad problem samtidigt.

“Med all oro kring tullar just nu hoppas jag att nästa premiärminister blir någon som kan hantera tullfrågorna ordentligt och hantera diplomatin mer effektivt”, säger Tokyo-bon Maki Utsuno.

Ishiba blir den tredje ledaren som avgår sedan Shinzo Abe avgick för 5 år sedan.

Abes mord 2022 lämnade vidare ett maktvakuum som partiet inte har klarat av att fylla sedan dess, berättar Financial Review.

