Japans ledare Shigeru Ishiba avgår. Han har inte lyckats vända siffrorna inom sitt parti eller de ekonomiska problemen som landet brottas med.
Japans ledare avgår – mitt i politiskt kaos
Mest läst i kategorin
Därför vill vissa alltid hjälpa servitören
Det ser kanske ut som en småsak – att samla ihop tallrikarna och sträcka fram glasen till servitören. Men enligt psykologerna avslöjar den lilla gesten både empati, uppfostran och en ovanlig social intelligens. Frågan är bara: gör du det för att hjälpa eller för att ha kontroll. Svensken som städar efter sig Vi svenskar har …
Expert: Oljeolycka på Östersjön ”bara en tidsfråga”
Med skuggfartygen som fraktar rysk olja har Östersjön förvandlats till en tickande bomb för en svår oljeolycka, varnar sakkunnig. ”Det är bara en tidsfråga innan en tiomiljarders-oljeolycka inträffar. Vem får betala? Det blir sannolikt kuststaterna”, säger Michelle Wiese Bockmann, senior analytiker, till SVT. Enligt det maritima analysföretaget Windward skeppade minst 17 fullastade fartyg olja på …
Trump rasar mot EU: “Orättvist och diskriminerande”
USA:s president Donald Trump går till attack mot EU efter att Google fått ännu en rekordbot. Samtidigt varnar han för att USA kan svara med hårda handelspolitiska åtgärder. På fredagen meddelade EU-kommissionen att Google tvingas betala 2,95 miljarder euro (nästan 33 miljarder kronor) för att ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för digital annonsering. …
Utländsk påverkan: "Bombmatta av propaganda"
Val i Norge på måndag. Allt tyder på att utländska krafter försöker påverka. ”Vi har flera fall vi är nyfikna på”, säger en forskare. Inför det norska stortingsvalet på måndag är det framför allt två faktorer som sticker ut i propagandan. Det ena är den av rika norrmän finansierade kampanjen mot förmögenhetsskatten, som Dagens näringsliv …
Svenskarna vill se EU växa – men ett land nobbas
Mer än hälften av EU:s medborgare vill se nya länder gå med i unionen. Det visar den senaste Eurobarometer-undersökningen. Särskilt starkt är stödet bland unga och i de nordiska länderna. Ska unionen öppna dörren för fler medlemmar? Länder som Ukraina, Moldavien och Montenegro väntar på besked. Samtidigt pågår en livlig debatt om både risker och …
Det tog Shigeru Ishiba 15 år att bli Japans ledare.
En post han nu lämnar efter mindre än ett år vid makten som premiärminister.
Japans ledare avgår på egen hand
Beslutet kom på söndagen och det var Ishiba som valde att avgå på egen hand för att därigenom undvika mindre splittring inom det Liberaldemokratiska partiet.
Sedan premiärministern tog över rodret har partiet förlorat majoriteten i parlamentets båda kamrar och pressen att han skulle avgå har ökat under året.
Hans parti hade redan tidigare några korruptionsskandaler i bagaget, men den stora frågan var hur Ishiba skulle lyckas vända de negativa ekonomiska siffrorna.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Dyrare att leva
Levnadskostnaderna är fortfarande på väg upp, särskilt rispriserna, vilket oroar många japaner, enligt The Economist.
Ännu en huvudvärk för premiärministern har varit den sjunkande befolkingen som rasar år efter år, där Japan samtidigt inte vill öppna sina dörrar till immigration i samma utsträckning som andra länder har gjort.
Ishiba kallar det ”ett tyst nödläge” och har lovat olika stödprogram för familjer, som gratis dagis och flexiblare arbetsscheman.
Tappar väljare till extremhögern
Samtidigt växer extremhögern i Japan precis som i många andra länder, där invandrarfientliga Sanseito menar att icke-japaner som bor i landet ”stjäl” japaners jobb och möjligheter.
Liberaldemokratiska partiet uppges ha tappat många väljare till just Sanseito på sistone.
Når inte unga väljare
Liberaldemokratiska partiet uppfattas vidare som gammaldags av många unga japaner som är flitiga på sociala medier – där partiet släpar efter och där andra mer populistiska partier är betydligt skickligare på att nå den yngre generationen.
När det gäller tullkriget med USA blev resultatet att Japan ska investera 550 miljarder dollar i USA, utöver 15-procentiga tullar. Det gör vidare att de ekonomiska utsikterna för resten av året inte är särskilt goda, uppger Reuters.
Vill ha stark ledare
Framöver kommer väljare blicka mot en stark ledare som kan jonglera en rad problem samtidigt.
“Med all oro kring tullar just nu hoppas jag att nästa premiärminister blir någon som kan hantera tullfrågorna ordentligt och hantera diplomatin mer effektivt”, säger Tokyo-bon Maki Utsuno.
Ishiba blir den tredje ledaren som avgår sedan Shinzo Abe avgick för 5 år sedan.
Abes mord 2022 lämnade vidare ett maktvakuum som partiet inte har klarat av att fylla sedan dess, berättar Financial Review.
Läs även:
Japan tappar folk i rekordfart – nu ökar trycket på invandring. Dagens PS
“Japaner först” – skräll i valet av nytt Trump-inspirerat parti. Dagens PS
Senaste nytt
Kriminellas lyxbilar leder till enorma summor för staten
Nya befogenheter leder till stora summor för svenska staten som nu tar del av kriminellas lyxbilar. Pengarna fortsätter att strömma in och polisen har ett stort antal lyxbilar i förvar. Det handlar dels om så kallade distansutmätningar, en metod som har blivit ett kraftfullt verktyg mot den organiserade brottsligheten. Denna möjlighet, som infördes genom en …
Japans ledare avgår – mitt i politiskt kaos
Japans ledare Shigeru Ishiba avgår. Han har inte lyckats vända siffrorna inom sitt parti eller de ekonomiska problemen som landet brottas med. Det tog Shigeru Ishiba 15 år att bli Japans ledare. En post han nu lämnar efter mindre än ett år vid makten som premiärminister. Japans ledare avgår på egen hand Beslutet kom på söndagen …
Möt roboten som bär upp din robotdammsugare
Robotdammsugare har länge varit våra trogna tjänare, men när det kommer till trappor har de stått maktlösa. Nu tar dock den lilla roboten Marswalker steget som ingen annan vågat. Den bär upp sin dammsugarkompis till nästa våning, helt på egen hand, skriver The Verge. Vår tids moderna budbärare Föreställ dig en värld där du slipper …
Därför vill vissa alltid hjälpa servitören
Det ser kanske ut som en småsak – att samla ihop tallrikarna och sträcka fram glasen till servitören. Men enligt psykologerna avslöjar den lilla gesten både empati, uppfostran och en ovanlig social intelligens. Frågan är bara: gör du det för att hjälpa eller för att ha kontroll. Svensken som städar efter sig Vi svenskar har …
Köp ett sexpack istället för att träna
Varför nöja sig med ett halvdant resultat framför spegeln när det finns en genväg till perfektion och ett sexpack. Allt fler män bokar tid hos plastikkirurgen och köper sig ett sexpack som varken kräver proteinshakes eller hundratals situps. En tvättbrädemage går numera att få levererad direkt – mot rätt pris. I Sverige nöjer vi oss …