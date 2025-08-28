Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Nu kollapsar Putins drönartillverkare

Rysk drönartillverkare hotas av konkurs
En rysk soldat avfyrar en drönare. Nu kan det gå grus i maskineriet när Rysslands ledande drönartillverkare hotas av konkurs. (Foto: Ryska försvarsministeriet/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Rysslands krigsekonomi hotas nu av ett nytt slag. Det handlar om Rysslands ledande drönartillverkare som hotas av konkurs.

Rysslands krigsindustri står inför ett allvarligt bakslag, skriver tyska Merkur. Det handlar om bolaget A O Kronstadt, den ledande drönartillverkare som är på väg att kollapsa när bolaget har slut på pengar.

Har pumpat in miljarder

Merkur refererar ryska mediebolaget CNews, som rapporterar att det ryska vapenföretaget befinner sig i en svår och utsatt ekonomisk situation som man inte ser ut att ta sig ur.

Ryska staten ska ha pumpat in motsvarande ett antal miljarder kronor redan, men bolagets strukturella problem sägs ändå vara omöjliga att lösa.

Vladimir Putin och den ryska ledningen får nya problem när nu landets ledande drönartillverkare hotas av konkurs. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP-TT)
Sanktioner har påverkat

Krisen sägs har flera samverkande och förstärkande orsaker. Sanktioner från väst har blockerat tillgången till viktig teknik och skurit av företaget från tillgång till avgörande komponenter.

Det ska avsevärt ha försämrat företagets produktionskapacitet, ett exempel på att västsanktioner har varit effektiva.

Samtidigt har Kronstadt allt större problem med sina affärspartners. Både leverantörer och entreprenörer har tagit krav på bolaget till domstol, vilket satt ytterligare press på bolaget.

De juridiska tvister man är inblandad i kräver inte bara resurser utan urholkar framför allt förtroendet för företaget hos affärspartners.

Olösliga problem

Det största problemet är dock företagets ekonomiska svårigheter, skriver Merkur.

Bolagets skulder har nått en nivå som inte längre är hanterlig för företaget.

Likviditeten urholkas hela tiden, samtidigt som intäkterna sjunker långt under bolagets kostnader. Sammantaget sägs räddningsförsök vara mer eller mindre hopplösa.

”Minimal” chans till överlevnad

Enligt CNews svarade företaget inte på frågor om varför situationen är så allvarlig. En grundläggande omstrukturering eller ett övertagande från ett annat försvarsföretags sida är teoretiskt tänkbart, men chanserna till framgång anges vara ”minimala”.

Den totala situationen gör dessutom investerare kallsinniga inför att satsa ytterligare i drönartillverkaren.

Torbjörn Karlgren
