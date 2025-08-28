Rysslands krigsekonomi hotas nu av ett nytt slag. Det handlar om Rysslands ledande drönartillverkare som hotas av konkurs.
Nu kollapsar Putins drönartillverkare
Rysslands krigsindustri står inför ett allvarligt bakslag, skriver tyska Merkur. Det handlar om bolaget A O Kronstadt, den ledande drönartillverkare som är på väg att kollapsa när bolaget har slut på pengar.
Slut på krut: Rysslands ekonomi svalnar snabbt. Dagens PS
Har pumpat in miljarder
Merkur refererar ryska mediebolaget CNews, som rapporterar att det ryska vapenföretaget befinner sig i en svår och utsatt ekonomisk situation som man inte ser ut att ta sig ur.
Ryska staten ska ha pumpat in motsvarande ett antal miljarder kronor redan, men bolagets strukturella problem sägs ändå vara omöjliga att lösa.
Sanktioner har påverkat
Krisen sägs har flera samverkande och förstärkande orsaker. Sanktioner från väst har blockerat tillgången till viktig teknik och skurit av företaget från tillgång till avgörande komponenter.
Det ska avsevärt ha försämrat företagets produktionskapacitet, ett exempel på att västsanktioner har varit effektiva.
Samtidigt har Kronstadt allt större problem med sina affärspartners. Både leverantörer och entreprenörer har tagit krav på bolaget till domstol, vilket satt ytterligare press på bolaget.
De juridiska tvister man är inblandad i kräver inte bara resurser utan urholkar framför allt förtroendet för företaget hos affärspartners.
Oenigheten: Hur länge kan Ryssland hålla ut? Dagens PS
Olösliga problem
Det största problemet är dock företagets ekonomiska svårigheter, skriver Merkur.
Bolagets skulder har nått en nivå som inte längre är hanterlig för företaget.
Likviditeten urholkas hela tiden, samtidigt som intäkterna sjunker långt under bolagets kostnader. Sammantaget sägs räddningsförsök vara mer eller mindre hopplösa.
”Minimal” chans till överlevnad
Enligt CNews svarade företaget inte på frågor om varför situationen är så allvarlig. En grundläggande omstrukturering eller ett övertagande från ett annat försvarsföretags sida är teoretiskt tänkbart, men chanserna till framgång anges vara ”minimala”.
Den totala situationen gör dessutom investerare kallsinniga inför att satsa ytterligare i drönartillverkaren.
Ryssland måste ransonera bensin – pressade av Ukraina. Realtid
