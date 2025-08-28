Nu kollapsar Putins drönartillverkare

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Sanktioner har påverkat

Krisen sägs har flera samverkande och förstärkande orsaker. Sanktioner från väst har blockerat tillgången till viktig teknik och skurit av företaget från tillgång till avgörande komponenter.

Det ska avsevärt ha försämrat företagets produktionskapacitet, ett exempel på att västsanktioner har varit effektiva.

Samtidigt har Kronstadt allt större problem med sina affärspartners. Både leverantörer och entreprenörer har tagit krav på bolaget till domstol, vilket satt ytterligare press på bolaget.

De juridiska tvister man är inblandad i kräver inte bara resurser utan urholkar framför allt förtroendet för företaget hos affärspartners.

Olösliga problem

Det största problemet är dock företagets ekonomiska svårigheter, skriver Merkur.

Bolagets skulder har nått en nivå som inte längre är hanterlig för företaget.

Likviditeten urholkas hela tiden, samtidigt som intäkterna sjunker långt under bolagets kostnader. Sammantaget sägs räddningsförsök vara mer eller mindre hopplösa.

”Minimal” chans till överlevnad

Enligt CNews svarade företaget inte på frågor om varför situationen är så allvarlig. En grundläggande omstrukturering eller ett övertagande från ett annat försvarsföretags sida är teoretiskt tänkbart, men chanserna till framgång anges vara ”minimala”.

Den totala situationen gör dessutom investerare kallsinniga inför att satsa ytterligare i drönartillverkaren.

