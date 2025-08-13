Inga "vuxna" i rummet när Trump möter Putin

De två världsledarna ska mötas för att diskutera ett avslut på kriget i Ukraina den 15 augusti i Alaska. Men när mötet sätter igång under fredagen i Anchorage kan experterna utebli, skriver Financial Times.

Förhandlingarna med Ryssland har fram tills nu letts av fastighetsutvecklaren Steve Witkoff. Samtidigt som erfarna experter åsidosatts eller lämnat sina jobb.

“Man kan lugnt säga att Trump inte har en enda politiskt beslutsfattare som känner till Ryssland och Ukraina som ger honom råd”, säger Eric Rubin, en tidigare karriärdiplomat som tjänstgjorde som amerikansk ambassadör i Bulgarien under Trumps första mandatperiod till FT.

Trump har skurit ner rejält

Vanligtvis är det säkerhetsrådet NSA som koordinerar, förbereder och samlar in input från olika myndigheter inför toppmöten. Men i maj drog Trump-administrationen ner rejält på myndigheten då flera medarbetare och höga chefer avskedades, skriver Reuters. Det minskar mängden tillgängliga experter.

Trump och Putin sågs senast 2019. Då hade presidenten fler experter med sig. (Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT)

Även på utrikesdepartementet har det dragits ner på personal. Förra månaden fick hela 1 300 anställda gå som en del i de övergripande nedskärningarna i den federala administrationen. Några av de som fick gå var analytiker med fokus på Ryssland och Ukraina.

Missa inte:

Kan Trumps tullar tvinga Putin till fred? Realtid

Den amerikanska diplomatkåren har också sett nedskärningar och uppsägningar. Flera toppjobb som har med Ryssland och Ukraina är ännu inte tillsatta.