Inga "vuxna" i rummet när Trump möter Putin

Trump står utan kunniga experter inför toppmötet med Putin på fredag. Foto: ( Alexander Zemlianichenko /AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Inför toppmötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin på fredag kommer experterna att lysa med sin frånvaro. I alla fall från amerikanskt håll.

De två världsledarna ska mötas för att diskutera ett avslut på kriget i Ukraina den 15 augusti i Alaska. Men när mötet sätter igång under fredagen i Anchorage kan experterna utebli, skriver Financial Times.

Förhandlingarna med Ryssland har fram tills nu letts av fastighetsutvecklaren Steve Witkoff. Samtidigt som erfarna experter åsidosatts eller lämnat sina jobb.

“Man kan lugnt säga att Trump inte har en enda politiskt beslutsfattare som känner till Ryssland och Ukraina som ger honom råd”, säger Eric Rubin, en tidigare karriärdiplomat som tjänstgjorde som amerikansk ambassadör i Bulgarien under Trumps första mandatperiod till FT.

Trump har skurit ner rejält

Vanligtvis är det säkerhetsrådet NSA som koordinerar, förbereder och samlar in input från olika myndigheter inför toppmöten. Men i maj drog Trump-administrationen ner rejält på myndigheten då flera medarbetare och höga chefer avskedades, skriver Reuters. Det minskar mängden tillgängliga experter.

Trump och Putin sågs senast 2019. Då hade presidenten fler experter med sig. (Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT)

Även på utrikesdepartementet har det dragits ner på personal. Förra månaden fick hela 1 300 anställda gå som en del i de övergripande nedskärningarna i den federala administrationen. Några av de som fick gå var analytiker med fokus på Ryssland och Ukraina.

Den amerikanska diplomatkåren har också sett nedskärningar och uppsägningar. Flera toppjobb som har med Ryssland och Ukraina är ännu inte tillsatta.

Blir svårt att möta Putin utan experter

Donald Trump har beskrivit mötet som ett “feel-out-möte” där han kommer att gå mer på känsla och att han redan inom två minuter kan känna efter om det kommer att leda vidare till framsteg. Det är en taktik som får kritik.

”Man kan inte låta honom och Witkoff improvisera sig fram eftersom de helt enkelt inte vet tillräckligt. Man behöver någon i rummet som bara kan titta på presidenten, himla med ögonen och skaka på huvudet, säger Daniel Fried, USA:s tidigare ambassadör i Polen till FT.

Vladimir Putin har snarare en motsatt strategi. Den ryska ledaren är känd för att vara påläst och väl insatt i detaljer som gör att han lätt kan snärja sina motståndare.

“Man vill undvika att bli fångad i hans skicklighet att debattera de punkterna och undvika att gå med på något som kan låta rimligt på det sätt som Putin presenterar det men som i själva verket är förvrängt”, säger Eric Green, som tjänstgjorde som Rysslandschef vid nationella säkerhetsrådet under Joe Biden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

