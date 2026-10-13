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Båt

Priset på segelbåtar har halverats – nu räcker 34 000 kronor

Bra priser på segelbåtar
Utsikterna för ett klipp på en segelbåt ser bra ut. Eller mindre bra ut om man ska sälja. Många segelbåtar från 70- och 80-talet till salu. Foto: TT/Lars Pehrson

Priset på begagnade segelbåtar under tio meter har halverats på tio år, visar Yles genomgång av den finska marknaden. På Blocket kostar en segelbåt på sju till nio meter i dag 34 000 kronor i medianpris, och var tredje båt är byggd på 70-talet.

En 36 år gammal segelbåt på 8,3 meter kunde för tio år sedan kosta runt 20 000 euro. I dag får man en sådan båt normalt för under 10 000 euro, och båtar på sju till nio meter säljs oftast för 4 000 euro, knappt 45 000 kronor.

Yle har gått igenom alla annonser på Nettivene, Finlands största marknadsplats för begagnade båtar, som lett till en affär sedan 2016. De segelbåtar som sålts hittills i år, till och med juli, har en medianålder på drygt 40 år och ett medianpris på 6 500 euro. Enligt den finska transportmyndigheten Traficom har bara tolv nya segelbåtar registrerats i Finland i år.

”Är det en 42 år gammal segelbåt som kostar 6 500 euro är det ingen lyxgrej längre”, säger Erno Kalalahti, affärsområdeschef på Nettivene, till Yle.

Han väntar sig ingen större vändning för nya båtar.

”En orsak är säkert att båtarna inte har gått hem hos dagens unga. Men framför allt ser jag det ekonomiska läget som orsaken. Man har helt enkelt inte möjlighet att köpa nya båtar”, säger Erno Kalalahti.

Var tredje båt på Blocket är från 70-talet

Redaktionen gjorde egen undersökning över utbudet på Blocket. Av de 869 segelbåtar på minst 20 fot, drygt sex meter, som låg ute till försäljning på Blocket den 13 oktober, inför vinterupptagningen, var 284 byggda på 70-talet.

Det är fler än från något annat decennium, och bara 15 procent av båtarna är yngre än 20 år.

Det var en kraftig försäljning av segelbåtar under 70-talet, och det gör att det finns ett jättestort utbud av båtar från den tiden till salu som det i dag finns ett ganska lågt intresse för.

Den tidigare storsäljaren Scampi kan du nu få ett bra exemplar för 50 000 kronor. Det blir mycket segling per krona. Foto: Digitalt Museum/Erik Carlstedt

Det är klart att det blir en radikal sänkning av priserna när de här båtarna går in i sin fjärde, femte eller sjätte ägargeneration och båtar som är 40 eller 50 år gamla ska prissättas. Det drar ner hela prisbilden på marknaden.

På Blocket har 70-talsbåtarna ett medianpris på 45 000 kronor, mot 160 000 kronor för båtar byggda på 80-talet, och segelbåtarna på sju till nio meter ligger på 34 000 kronor.

Vanligast är IF-båten med 19 annonser, där säljarna begär från 2 500 till 32 000 kronor. Nio av de 22 modeller som har minst fem annonser har ett medianpris under 20 000 kronor, och med ett undantag är alla de båtarna byggda 1985 eller tidigare.

Två av båtarna, en Maxi 68 och en Nordisk folkbåt från 1942, skänks bort.

ModellAnnonserByggdaLägsta prisHögsta pris
IF-båt191967 till 19782 500 kr32 000 kr
Maxi 77131971 till 19822 000 kr45 000 kr
Maxi 95111974 till 197960 000 kr200 000 kr
Albin Viggen91967 till 1976500 kr18 000 kr
Maxi 6891976 till 19855 000 kr25 000 kr
RJ 8591970 till 197810 000 kr30 000 kr
Compis 2881970 till 19809 000 kr38 000 kr
Bavaria 3072005 till 2007380 000 kr520 000 kr
Bavaria 3772000 till 2007625 000 kr882 893 kr
H-båt71974 till 199312 000 kr190 000 kr
Marieholm MS 2071974 till 19785 000 kr45 000 kr
Omega 2871976 till 19808 900 kr55 000 kr
Bavaria 4062001 till 2011830 000 kr1 375 000 kr
Birdie 2461979 till 20033 000 kr25 000 kr
Nauticat 3361970 till 1993175 000 kr1 100 000 kr
Nord 8061976 till 198015 000 kr95 500 kr
Scampi 3061978 till 198120 000 kr115 000 kr
Albin Cumulus51978 till 198425 000 kr120 000 kr
Bavaria 3652002 till 2005510 000 kr780 000 kr
Maxi 8751975 till 197936 000 kr105 000 kr
Maxi Fenix51981 till 198349 000 kr119 000 kr
Nordisk folkbåt51942 till 19787 000 kr75 000 kr

Källa: egen genomgång av Blocket den 13 oktober 2026, begärda priser, dubbletter borttagna.

En ny Linjett 36, som hade över tio beställningar före premiären i maj, kostar 3 till 4 miljoner kronor, lika mycket som ett hundratal av båtarna på sju till nio meter.

Den norska motorbåtstillverkaren Askeladden, som grundades 1911, ansökte om konkurs i september efter att marknaden för båtar på sex till nio meter blivit svårare. Båtbranschens riksförbund Sweboat beskriver i sin enkät från augusti nyförsäljningen som avvaktande och skriver att begagnade båtar säljer bra.

”Mycket billigt eller mycket dyrt har sålt bäst”, skriver Sweboat.

Skrotningen kan kosta mer än båten

På Blocket ligger 53 segelbåtar ute för 10 000 kronor eller mindre, bland dem en Albin Vega från 1974 för 4 000 kronor. Att skrota en båt kostar ungefär 3 000 kronor per ton enligt tidningen Båtliv, vilket blir omkring 6 900 kronor för en Vega på 2,3 ton, plus transport.

Havs- och vattenmyndigheten delar i år ut 4,2 miljoner kronor i skrotningspremie för gamla fritidsbåtar, vilket räcker till några hundra båtar.

”Flera kommuner och föreningar som inte fick ta del av premien förra året står på kö för att ta del av årets bidrag”, säger Josefin Arrhenborg, delägare i Båtskroten i Sverige, till Båtliv.

”Det är inte en politiskt prioriterad fråga”, svarade Josephine Rubia, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, i juni på Båtlivs fråga om varför anslaget inte är större.

På båtmässan Allt på Sjön i Gustavsberg den 29 augusti lovade infrastrukturminister Andreas Carlson en förlängd skrotningspremie. Årets premie kan sökas till den 31 december eller så länge pengarna räcker.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

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