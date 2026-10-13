Priset på segelbåtar har halverats – nu räcker 34 000 kronor

Yle har gått igenom alla annonser på Nettivene, Finlands största marknadsplats för begagnade båtar, som lett till en affär sedan 2016. De segelbåtar som sålts hittills i år, till och med juli, har en medianålder på drygt 40 år och ett medianpris på 6 500 euro. Enligt den finska transportmyndigheten Traficom har bara tolv nya segelbåtar registrerats i Finland i år.

”Är det en 42 år gammal segelbåt som kostar 6 500 euro är det ingen lyxgrej längre”, säger Erno Kalalahti, affärsområdeschef på Nettivene, till Yle.

Han väntar sig ingen större vändning för nya båtar.

”En orsak är säkert att båtarna inte har gått hem hos dagens unga. Men framför allt ser jag det ekonomiska läget som orsaken. Man har helt enkelt inte möjlighet att köpa nya båtar”, säger Erno Kalalahti.

Var tredje båt på Blocket är från 70-talet

Redaktionen gjorde egen undersökning över utbudet på Blocket. Av de 869 segelbåtar på minst 20 fot, drygt sex meter, som låg ute till försäljning på Blocket den 13 oktober, inför vinterupptagningen, var 284 byggda på 70-talet.

Det är fler än från något annat decennium, och bara 15 procent av båtarna är yngre än 20 år.

Det var en kraftig försäljning av segelbåtar under 70-talet, och det gör att det finns ett jättestort utbud av båtar från den tiden till salu som det i dag finns ett ganska lågt intresse för.

Den tidigare storsäljaren Scampi kan du nu få ett bra exemplar för 50 000 kronor. Det blir mycket segling per krona. Foto: Digitalt Museum/Erik Carlstedt

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Det är klart att det blir en radikal sänkning av priserna när de här båtarna går in i sin fjärde, femte eller sjätte ägargeneration och båtar som är 40 eller 50 år gamla ska prissättas. Det drar ner hela prisbilden på marknaden.

På Blocket har 70-talsbåtarna ett medianpris på 45 000 kronor, mot 160 000 kronor för båtar byggda på 80-talet, och segelbåtarna på sju till nio meter ligger på 34 000 kronor.

Vanligast är IF-båten med 19 annonser, där säljarna begär från 2 500 till 32 000 kronor. Nio av de 22 modeller som har minst fem annonser har ett medianpris under 20 000 kronor, och med ett undantag är alla de båtarna byggda 1985 eller tidigare.

Två av båtarna, en Maxi 68 och en Nordisk folkbåt från 1942, skänks bort.

Modell Annonser Byggda Lägsta pris Högsta pris IF-båt 19 1967 till 1978 2 500 kr 32 000 kr Maxi 77 13 1971 till 1982 2 000 kr 45 000 kr Maxi 95 11 1974 till 1979 60 000 kr 200 000 kr Albin Viggen 9 1967 till 1976 500 kr 18 000 kr Maxi 68 9 1976 till 1985 5 000 kr 25 000 kr RJ 85 9 1970 till 1978 10 000 kr 30 000 kr Compis 28 8 1970 till 1980 9 000 kr 38 000 kr Bavaria 30 7 2005 till 2007 380 000 kr 520 000 kr Bavaria 37 7 2000 till 2007 625 000 kr 882 893 kr H-båt 7 1974 till 1993 12 000 kr 190 000 kr Marieholm MS 20 7 1974 till 1978 5 000 kr 45 000 kr Omega 28 7 1976 till 1980 8 900 kr 55 000 kr Bavaria 40 6 2001 till 2011 830 000 kr 1 375 000 kr Birdie 24 6 1979 till 2003 3 000 kr 25 000 kr Nauticat 33 6 1970 till 1993 175 000 kr 1 100 000 kr Nord 80 6 1976 till 1980 15 000 kr 95 500 kr Scampi 30 6 1978 till 1981 20 000 kr 115 000 kr Albin Cumulus 5 1978 till 1984 25 000 kr 120 000 kr Bavaria 36 5 2002 till 2005 510 000 kr 780 000 kr Maxi 87 5 1975 till 1979 36 000 kr 105 000 kr Maxi Fenix 5 1981 till 1983 49 000 kr 119 000 kr Nordisk folkbåt 5 1942 till 1978 7 000 kr 75 000 kr

Källa: egen genomgång av Blocket den 13 oktober 2026, begärda priser, dubbletter borttagna.

En ny Linjett 36, som hade över tio beställningar före premiären i maj, kostar 3 till 4 miljoner kronor, lika mycket som ett hundratal av båtarna på sju till nio meter.

Den norska motorbåtstillverkaren Askeladden, som grundades 1911, ansökte om konkurs i september efter att marknaden för båtar på sex till nio meter blivit svårare. Båtbranschens riksförbund Sweboat beskriver i sin enkät från augusti nyförsäljningen som avvaktande och skriver att begagnade båtar säljer bra.

”Mycket billigt eller mycket dyrt har sålt bäst”, skriver Sweboat.