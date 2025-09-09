Världens första “dator” hittades i ett skeppsvrak

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Spår av antik ingenjörskonst

Analyserna visar att skeppet byggdes enligt den så kallade ”shell-first”-metoden, där ytterplankorna monterades innan ramarna sattes in. Mortise- och tenon-fogar, träpluggar och beck gjorde skrovet starkt och vattentätt – en teknik som gjorde det möjligt att segla långa sträckor över Medelhavet.

Fynden ger forskarna insikt i övergången mellan olika skeppsbyggnadstraditioner i antiken och bekräftar att hantverket var långt mer avancerat än många tidigare trott.

Läs även: Falken – Vasaskeppets gömda lillasyster i nytt ljus. News55

ANNONS

Antikytheramekanismen – ett mysterium i brons

Men det som gjort skeppsvraket världsberömt är ett helt annat fynd: Antikytheramekanismen. Den upptäcktes 1901 och är fortfarande ett av de mest spektakulära vetenskapliga föremålen från antiken.

”Antikytheramekanismen, en antik grekisk astronomisk kalkylator, har utmanat forskare sedan den upptäcktes 1901”, skriver Tony Freeth, professor vid University College London, till Earth.com.

Mekanismen bestod av kugghjul i brons och kunde visa solens, månens och planeternas rörelser med imponerande precision. Den fungerade som en modell av kosmos, där koncentriska ringar och visare visade himlakropparnas positioner, månens faser och till och med sol- och månförmörkelser.

Antikytheramekanismen är en antik grekisk astronomisk kalkylator (Foto: Nature.com/Scientific Reports)

En skapelse av genialitet

Forskare har med modern röntgenteknik kunnat läsa inskriptioner och kartlägga det komplexa kugghjulssystemet.

Beräkningar visar att mekanismen byggdes för att balansera noggrannhet med praktisk konstruktion – och att samma kugghjul kunde användas på flera ställen för att hålla instrumentet kompakt.

”Att lösa detta komplexa 3D-pussel avslöjar en skapelse av genialitet”, skriver Freeth.

ANNONS

Mekanismen visar hur avancerad kunskap från Babylonien och Grekland omsattes i praktisk teknik långt före sin tid.

Den anses vara en av de första ”vetenskapliga instrumenten” i mänsklighetens historia.

Läs också: Så många skeppsvrak finns det i världen. Dagens PS