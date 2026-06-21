11 galna guldfynd som visar att skatten kan ligga i din trädgård

1. Hundpromenaden värd 100 miljoner

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Ett par i Kalifornien gick ut med hunden. Under en gammal ek på den egna tomten glimmade något. De grävde. Upp kom åtta rostiga konservburkar packade med 1 427 guldmynt från 1800-talet, i nästan perfekt skick.

Det började som en vanlig promenad med hunden och slutade med ett guldfynd värt nästan 100 miljoner kronor. (Kollage: Johanna84 / Tetyana Garkusha / Getty Images)

Värde: knappt 100 miljoner kronor.

De hade bott på tomten i åratal. Gått förbi eken tusentals gånger. Området var en gång centrum för den amerikanska guldrushen, men det visste de inte när de köpte huset.

2. Poolbygget som blev en jackpot

En fransman utanför Lyon bestämde sig för att bygga pool. Spaden slog i metall. Fem guldtackor och flera mynt. Polisen bekräftade att inget var stulet. Allt var hans.

Värde var 10 miljoner kronor. Historiens dyraste simbassäng, som aldrig ens blev färdig. Den tidigare fastighetsägaren hade dött och tagit hemligheten om guldet med sig i graven.

3. Gräsklipparen som inte fick behålla ett gram

I tyska Bannewitz stack tio guldtackor upp ur marken medan en trädgårdsmästare klippte gräs vid en reservoar. Totalvikt: 311 gram. Värde: 430 000 kronor.

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Guldtackorna låg i gräset. (Foto: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK)

Problemet? Han jobbade åt kommunen. Allt tillföll arbetsgivaren. Tio lokala barnföreningar fick var sin tacka i stället.

Vackert. Men inte för honom. Enligt tysk lag hade han fått behålla fyndet om det inte hade gjorts under arbetstid åt kommunen.

4. Tre centimeter från 90 miljoner

Australien, 1869. Två gruvarbetare hittade en guldklimp på 72 kilo vid rötterna av ett träd. Bara tre centimeter under ytan.

”Welcome Stranger” är fortfarande världens största guldklimp. Värde i dagens guldpris: över 90 miljoner kronor.

Tre centimeter. Tänk på det nästa gång du trampar runt på tomten.

5. Skrotletaren som hittade en guldstövel

En man i mexikanska Sonoranöknen letade skrot på sin gård med en billig metalldetektor. I stället hittade han en guldklimp på drygt 12 kilo, döpt till ”Cortez stövel”.

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En riktigt stor guldklimp – hittad med en helt vanlig metalldetektor. (Bild: Heritage Auctions)

Han sålde den 1989 för 30 000 dollar. Vid auktion 2008 gick den för 1,5 miljoner dollar. Någon gjorde en riktigt bra affär. Det var inte han.

Klimpen bestod av 80 procent guld och resten kvarts och silver, men som samlarobjekt var den värd långt mer än sitt metallvärde.

6. Guldringen som låg och väntade i 300 år

Malcolm Weale har letat skatter med metalldetektor i 40 år. I Norfolk, England, hittade han till slut en guldring från 1723, bara 15 centimeter ner i blöt jord.

Ringen hedrade en adelsman som dog i en jaktolycka. British Museum klassade den som officiell skatt.

Fyrtio år med metalldetektor. Ett fynd räckte. Det var kraftiga regn dagarna innan som hade blötlagt marken och gjort ringen möjlig att upptäcka.

7. Guldmyntet som slog Columbus med 70 år

Amatörarkeologen Edward Hynes på Newfoundland i Kanada fick utslag på detektorn. Upp kom ett engelskt guldmynt från 1420. Det är 70 år innan Columbus nådde Amerika.

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Ett guldmynt som precis hittades i Kanada i somras. Till vänster, Christopher Columbus som reste från Europa till Amerika 1492. Foto: Tyler LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP

Myntet i sig är värt drygt 600 kronor. Men det kan skriva om historieböckerna. Vissa fynd mäts inte i pengar. Hynes har bara letat i två år, och den exakta fyndplatsen hålls hemlig för att skydda området från andra skattjägare.

8. Motorvägen som gömde en keltisk stad

I Tjeckien skulle man bygga motorväg D35. Under en rutinundersökning dök en hel keltisk by upp. Guld, silver, bärnsten, broscher, armringar. Totalt 22 000 fyndpåsar.

Motorvägen fick vänta. Bosättningen tillhörde Latènekulturen och hade legat orörd under tjeckisk åkermark i över 2 000 år.

9. Sveriges guldskatt under en kulle i Skövde

1916 grävde fyra arbetare bort en kulle utanför Skövde för att få mer åkermark. Under stenarna: två guldtackor, kedjor och ringar. Över sju kilo guld från folkvandringstiden, troligen smält av romerska mynt.

Sammanlagt sju kilo guld hittades av de fyra arbetarna för drygt 100 år sedan. Foto: Anställd vid SHM/Historiska museet.

Hittelönen: 20 000 kronor. I dagens pengar: en miljon. Sveriges största guldskatt hittades av bönder som bara ville ha mer odlingsyta.

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Guldet hade gömts under enorma stenbumlingar som arbetarna fick flytta för hand innan skatten uppenbarade sig.

10. Turisten som plockade upp en diamant

I Crater of Diamonds State Park i Arkansas hittade en turist en diamant på nästan fyra karat. Parkens regel: det du hittar får du behålla.

Inget gruvtillstånd. Ingen utrustning. Bara händer, tur och kraftigt regn som blottade stenen. Parken ligger på en gammal vulkankrater och har producerat diamantfynd i över hundra år, men de flesta besökare går hem tomhänta.

11. Skattjägaren som satt inlåst i tio år

Tommy Thompson bärgade det sjunkna fartyget SS Central America från 2 100 meters djup. Guld värt 50 miljoner dollar. Men han vägrade avslöja var en del av mynten fanns.

Myndigheterna jagade skattjägaren Tommy Thompson lika intensivt som han jagat guldskatten. Här är hans foto kraftigt exponerat innan han greps 2015. (Foto: AP)

Straffet: tio år i fängelse för domstolstrots. Han hittade skatten. Han behöll hemligheten. Han förlorade friheten. De försvunna mynten, värda uppskattningsvis 2,5 miljoner dollar, har fortfarande inte hittats.

Guldfebern är inte över

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Tv-program som Gold Rush har gett en ny generation smak för metalldetektorn. Men experter varnar för orealistiska drömmar. Michel Rufli från Nordic Gold Trade: ”Se det som ett äventyr, som i bästa fall kan återbetala en del av kostnaden.”

Kanske har han rätt. Men säg det till paret som gick ut med hunden och kom hem med 100 miljoner. Eller till poolbyggaren som blev mångmiljonär. Eller till bönderna i Skövde som ville ha mer åkermark och fick Sveriges största guldskatt.

Oddsen är inte alltid på din sida. Men oddsen har aldrig stoppat någon som letar guld.