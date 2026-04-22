En trädgårdsmästare gjorde ett sensationellt fynd – guld värt hundratusentals kronor stack plötsligt upp ur marken
Hittade 3 kilo guld när han klippte gräset – får inte behålla ett gram
Trädgårdsmästaren vid Bannewitz kommun i Sachsen, Tyskland, klippte gräset vid en reservoar och plötsligt stack det upp åtta guldtackor. Efter en inspektion hittades två till.
Trädgårdsmästaren anmälde saken till polisen i Dresden.
”Jag har aldrig stött på ett liknande fall på över 20 år”, säger Marko Laske, talesperson för Dresdens polishuvudkontor till sajten MDR.
”Att guldtackor lämnas in till polisen som upphittat gods är extremt ovanligt.”
Värt över 400 000
Det var ett troy uns guld i varje guldtacka, motsvarande 311 gram styck, alltså 3,1 kilo för alla tio tackorna. Värdet är över 40 000 euro. Baserat på nuvarande priser i svenska kronor är fyndet värt mellan 430 000 och 440 000 kronor.
Polisen har försökt finna ägaren, och undersökt om det kan röra sig om ett byte från ett brott. De har inte lyckats, trots graverade serienummer på tackorna.
Flera har försökt påstå ägarskap
Det har varit en hel rad personer som påstått att guldet är deras, men ingen av dem har lyckats stärka den saken, rapporterar Focus.de.
Efter sex månader om ingen ägare lyckats bevisa sitt ägarskap så tillfaller fyndet upphittaren enligt tysk lag. Fyndet gjordes i november. Den tidsfristen löper ut nu i slutet av april.
Så en trädgårdsmästare som är på väg att bli rik?
Nej, nej. Han arbetade för kommunen vid tillfället, så guldtackorna tillfaller kommunen.
Ska gå till barn
I stadshuset i Bannewitz planerar de nu vad de ska göra med pengarna. Enligt borgmästaren Heiko Wersig är det för byråkratiskt krångligt för kommunen att sälja dem, så planen är att skänka var sin guldtacka till tio föreningar.
”Alla som är involverade i barn- och ungdomsarbete. Och de som annars inte får någonting”, säger han till Focus om vilka föreningar som är aktuella.
