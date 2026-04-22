Hittade 3 kilo guld när han klippte gräset – får inte behålla ett gram

Trädgårdsmästaren anmälde saken till polisen i Dresden.

”Jag har aldrig stött på ett liknande fall på över 20 år”, säger Marko Laske, talesperson för Dresdens polishuvudkontor till sajten MDR.

”Att guldtackor lämnas in till polisen som upphittat gods är extremt ovanligt.”

Värt över 400 000

Det var ett troy uns guld i varje guldtacka, motsvarande 311 gram styck, alltså 3,1 kilo för alla tio tackorna. Värdet är över 40 000 euro. Baserat på nuvarande priser i svenska kronor är fyndet värt mellan 430 000 och 440 000 kronor.

Polisen har försökt finna ägaren, och undersökt om det kan röra sig om ett byte från ett brott. De har inte lyckats, trots graverade serienummer på tackorna.