Guldfynd i trädgården gjorde honom till mångmiljonär

En del gräver guld i USA. Andra gräver guld i sin trädgård. Det kan en man bosatt i Neuville-sur-Saône, i närheten av franska Lyon, berätta om uppger finska Yle. När mannen började gräva i sin trädgård för att anlägga en simbassäng fick han sig en rejäl överraskning.

På sin tomt hittade mannen nämligen guld som uppgår till ett värde av 800 000 dollar. Enligt tidningen Le Progrès ska fyndet bestå av fem guldtackor och flera mynt som lindats in i flera plastpåsar.

Ganska nya guldtackor

Fyndet gjordes i maj i år och mannen kontaktade myndigheterna direkt om sitt fynd. Polisen gjorde en undersökning av guldet och kunde konstatera att guldet inte kom från något brottsligt. Myndigheterna har nu bestämt att mannen får behålla skatten eftersom fynden inte heller kan klassas som arkeologiska kvarlämningar.

Enligt uppgifter är guldtackorna ganska nya. Polisen bedömer att de är kring 15 eller 20 år gamla. ”Tack vare tackornas nummerserie har det varit möjligt att bekräfta att de inte har stulits eller varit föremål för något annat brott”, skriver Yle.