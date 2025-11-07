En lyckosam man får behålla den guldskatt han hittade i sin trädgård tidigare i år. Det gör att han numera kan kalla sig miljonär. Värdet var nära tio miljoner kronor.
Guldfynd i trädgården gjorde honom till mångmiljonär
En del gräver guld i USA. Andra gräver guld i sin trädgård. Det kan en man bosatt i Neuville-sur-Saône, i närheten av franska Lyon, berätta om uppger finska Yle. När mannen började gräva i sin trädgård för att anlägga en simbassäng fick han sig en rejäl överraskning.
Läs mer: Hittade guld värt 4 miljarder euro i trädgården – får inte röra det (E55)
På sin tomt hittade mannen nämligen guld som uppgår till ett värde av 800 000 dollar. Enligt tidningen Le Progrès ska fyndet bestå av fem guldtackor och flera mynt som lindats in i flera plastpåsar.
Ganska nya guldtackor
Fyndet gjordes i maj i år och mannen kontaktade myndigheterna direkt om sitt fynd. Polisen gjorde en undersökning av guldet och kunde konstatera att guldet inte kom från något brottsligt. Myndigheterna har nu bestämt att mannen får behålla skatten eftersom fynden inte heller kan klassas som arkeologiska kvarlämningar.
Enligt uppgifter är guldtackorna ganska nya. Polisen bedömer att de är kring 15 eller 20 år gamla. ”Tack vare tackornas nummerserie har det varit möjligt att bekräfta att de inte har stulits eller varit föremål för något annat brott”, skriver Yle.
Guld av okänt ursprung
Varifrån guldet härstammar lär däremot förbli ett mysterium eftersom fastighetens tidigare ägare är död.
Fransmannen som gjorde guldfyndet i sin trädgård är inte den enda som hittat en skatt i sin trädgård. Även i Sverige minns vi sådana fynd. Ett exempel är det som kunde visas i Antikrundan för några år sedan.
Det var 2004 när en familj i Kristianstad hittade en skattgömma från 1700-talet i sin trädgård. Det handlade 21 stora kopparplåtmynt från Karl XII:s tid och mynten upptäcktes under ett husbygge. När de hittade mynten stoppade familjen undan mynten i en låda. 13 år senare tog de dem till Antikrundan för att få dem värderade.
Läs mer: Vrakens heliga gral: Guldskatt för 200 miljarder (Dagens PS)
Experterna satte ett värde på 400 000 kronor. Samtidigt fick de veta att skatten räknades som ett fornfynd. Det räknas som det om mynten var tillverkade av metall och gjorda före 1850. Fornfynd ska enligt regelverket lämnas in till länsstyrelsen fick man veta.
Fick 100 000 kronor
Mer än två år senare hade Riksantikvarieämbetet, som ansvarar för värdering av fornfynd, kommit fram till ett värde på mynten. Myndigheten gjorde en annan bedömning än antikexperterna och rekommenderade att mynten löstes in av staten för 100 000 kronor.
”Summan 100 000 kronor baserar sig på föremålens skick, bevarandegrad, metallinnehåll och kulturhistoriska betydelse. I det här fallet tyckte experterna att fynden hade ett ovanligt högt kulturhistoriskt och vetenskapligt värde”, sa Anna Östling, arkeolog och handläggare på myndigheten i en kommentar.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
