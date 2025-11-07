Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Guldfynd i trädgården gjorde honom till mångmiljonär

guldtackor
Investeringstackor i guld från UBS och Boliden . Inte dem som mannen i Frankrike hittade. Men det var ändå fem tackor han hittade. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

En lyckosam man får behålla den guldskatt han hittade i sin trädgård tidigare i år. Det gör att han numera kan kalla sig miljonär. Värdet var nära tio miljoner kronor.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

En del gräver guld i USA. Andra gräver guld i sin trädgård. Det kan en man bosatt i Neuville-sur-Saône, i närheten av franska Lyon, berätta om uppger finska Yle. När mannen började gräva i sin trädgård för att anlägga en simbassäng fick han sig en rejäl överraskning. 

Läs mer: Hittade guld värt 4 miljarder euro i trädgården – får inte röra det (E55)

På sin tomt hittade mannen nämligen guld som uppgår till ett värde av 800 000 dollar. Enligt tidningen Le Progrès ska fyndet bestå av fem guldtackor och flera mynt som lindats in i flera plastpåsar.

Ganska nya guldtackor

Fyndet gjordes i maj i år och mannen kontaktade myndigheterna direkt om sitt fynd. Polisen gjorde en undersökning av guldet och kunde konstatera att guldet inte kom från något brottsligt. Myndigheterna har nu bestämt att mannen får behålla skatten eftersom fynden inte heller kan klassas som arkeologiska kvarlämningar.

Enligt uppgifter är guldtackorna ganska nya. Polisen bedömer att de är kring 15 eller 20 år gamla. ”Tack vare tackornas nummerserie har det varit möjligt att bekräfta att de inte har stulits eller varit föremål för något annat brott”, skriver Yle.

ANNONS

Senaste nytt

Guld av okänt ursprung

Varifrån guldet härstammar lär däremot förbli ett mysterium eftersom fastighetens tidigare ägare är död.

Fransmannen som gjorde guldfyndet i sin trädgård är inte den enda som hittat en skatt i sin trädgård. Även i Sverige minns vi sådana fynd. Ett exempel är det som kunde visas i Antikrundan för några år sedan.

ANNONS

Det var 2004 när en familj i Kristianstad hittade en skattgömma från 1700-talet i sin trädgård. Det handlade 21 stora kopparplåtmynt från Karl XII:s tid och mynten upptäcktes under ett husbygge. När de hittade mynten stoppade familjen undan mynten i en låda. 13 år senare tog de dem till Antikrundan för att få dem värderade.

Läs mer: Vrakens heliga gral: Guldskatt för 200 miljarder (Dagens PS)

Experterna satte ett värde på 400 000 kronor. Samtidigt fick de veta att skatten räknades som ett fornfynd. Det räknas som det om mynten var tillverkade av metall och gjorda före 1850. Fornfynd ska enligt regelverket lämnas in till länsstyrelsen fick man veta.

Fick 100 000 kronor

Mer än två år senare hade Riksantikvarieämbetet, som ansvarar för värdering av fornfynd, kommit fram till ett värde på mynten. Myndigheten gjorde en annan bedömning än antikexperterna och rekommenderade att mynten löstes in av staten för 100 000 kronor.

”Summan 100 000 kronor baserar sig på föremålens skick, bevarandegrad, metallinnehåll och kulturhistoriska betydelse. I det här fallet tyckte experterna att fynden hade ett ovanligt högt kulturhistoriskt och vetenskapligt värde”, sa Anna Östling, arkeolog och handläggare på myndigheten i en kommentar.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FrankrikefyndGuld
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS