Drömmen om att snubbla över en massiv guldklimp lever nästan lika starkt som på 1800-talet. Men för den som letar på riktigt kan drömmen snabbt slå över i guldfeber.
Varnar för guldfeber: "Den är äkta"
Historien ger oss sensationella exempel: ”Cortez stövel”, en klump på tolv kilo som hittades i Sonoranöknen i Mexiko, eller ”Golden Beauty”, en fyra kilo tung pjäs från Australien som betraktas som ett konstverk i rå metall.
Men hur ser guldjakten ut i verkligheten och vad driver människor att fortsätta leta efter det glänsande metallet?
Guldfeber är något uråldrigt
För Michel Rufli, vd på Nordic Gold Trade, är svaret enkelt: guldet bär på något uråldrigt.
“Jag tror på något vis att guld är inbyggt i människans DNA. Det har alltid varit mytomspunnet och förenat med värde. Kanske för att det liknar solen, kanske för att det blir varmt i handen. Vi får aldrig veta, men fascinationen kommer alltid att finnas”, säger han till Dagens PS.
De verkligt stora guldfynden är dock extremt sällsynta. Rufli beskriver stora klimpar som ”en mikroskopisk del” av allt guld som utvinns. På den officiella marknaden märks de knappt, men i medierna får de desto större utrymme.
“Det mesta guld som handlas är i form av tackor. Visst finns en liten marknad för nuggets, men nästan allt går via smältverk”, förklarar han.
Ett äventyr snarare än en affär
Tv-program som Gold Rush har lockat tusentals amatörer ut i floder och skogar. Men Rufli varnar för att se jakten som en snabb väg till rikedom.
“Gå ut och leta där det är lagligt och där förutsättningar finns. Men räkna inte med att bli rik. Se det som ett äventyr, som i bästa fall kan återbetala en del av kostnaden”, säger han.
Den som verkligen drabbats av guldfebern förstår vad han menar. Fascinationen ligger lika mycket i själva sökandet som i fyndet.
Sommardagar i finska Lappland
För André Christensen, som varje sommar reser till en inmutning för guld i Lemmenjoki nationalpark i norra Finland, är jakten en livsstil.
“Jag skulle säga att en stor nugget väger mellan 30 och 60 gram. Själv har jag inte hört talas om några nuggets i Sverige. Men i Finland gjordes rekordfynd 2017, när bröderna Telilä hittade klimpar på 167 respektive 228 gram”, berättar han.
Christensen beskriver känslan av att stå vid älven efter en lång vinter:
“Jag känner en stor lättnad när man hittar årets första guldkorn. Väntan har varit lång. Guldfebern är obotlig.”
Även om målet ofta är en större klimp, är själva upplevelsen minst lika viktig.
“Det räcker ofta att få komma upp och andas in den finska talldoften. Jackpot kan lika gärna vara tiotals gram av mindre korn på en liten yta”, säger han.
Du kan ta del av Andrés äventyr på Youtube.
Guldfeber är på riktigt
André Christensen vill dock inte försköna verkligheten.
“Jag brukar alltid säga att det absolut inte är ett lätt sätt att bli rik på, snarare tvärtom. En annan sak jag varnar för är guldfebern. Den kan låta mytomspunnen men den är äkta. Man måste ha tålamod och pannben, det är slitsamt.”
Trots det återvänder han varje sommar, precis som generationer före honom. I slutändan handlar det inte bara om metallen i sig, utan om något djupare: en jakt på äventyr och en känsla av frihet.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
