Hemligt: Rysslands födelsetal på 1700-talsnivåer 

Regeringen i panik

”Den demografiska paniken i regeringen har nått episka nivåer”, skriver Raksha.

Födselkrisen i Ryssland är inte ny, men har förvärrats under invasionen av Ukraina. Tusentals män har dött i kriget eller flytt landet för att undvika att bli inkallade.

FN har varnat för att Rysslands befolkning, som idag ligger på runt 146 miljoner, kan falla till 132 miljoner inom 20 år. I ett värsta scenario kan Rysslands befolkning halveras till blotta 74 miljoner år 2100.

Den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council spår, enligt Fortune, att Rysslands demografiska kris kommer att hålla i sig under hela 2000-talet och per automatik leda till en dramatisk minskning av etniska ryssar.

Regeringen har erbjudit kvinnor upp till en miljon rubel per barn (Foto: Russian Presidential Press/AP/TT)

Miljonbelöningar från regeringen

För att försöka vända utvecklingen har ryska myndigheter begränsat tillgången till abort och preventivmedel samt erbjudit ekonomiska incitament till gravida. Enligt Newsweek har kvinnor erbjudits upp till en miljon rubel per barn.

Det har även funnits politiska förslag om att frige kvinnor dömda för lindrigare brott för att de ska kunna föda barn.

Därtill har regeringen övervägt ett ”sexministerium” och inrättat ett råd som ska främja familjer och barn.

Nya förbud mot ”barnfri ideologi”

Från den 1 september 2025 väntas den ryska medie- och kommunikationsmyndigheten Roskomnadzor införa ett förbud mot så kallad ”childfree-ideologi”.

Det kan komma att påverka populärkultur som Game of Thrones, Sex and the City och Harry Potter, skriver Newsweek.

