Bakom Spaniens överhettade solelsmarknad – snålhet

Ren snålhet verkar ligga bakom det enorma strömavbrottet i Spanien i våras som drabbade miljontals människor.
Ren snålhet verkar ligga bakom det enorma strömavbrottet i Spanien i våras som drabbade miljontals människor. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Spanien har kunnat dra nytta av billig el genom sin expanderade solelsmarknad. Problemet är att snålhet leder till att nätet inte hänger med i utvecklingen.

Spanien har dragit nytta av sitt soliga klimat, mer än många andra länder med liknande förhållanden.

60 procent solel

Faktum är att landet får hela 60 procent av sin el genom solen under genomsnittliga vårdagar.

Det har gjort att Spanien har kunnat dumpa smutsiga källor som gas och kol, samtidigt som befolkningen har kunnat dra nytta av väldigt låga elkostnader – på en kontinent där elräkningarna på många håll har varit en ökande huvudvärk.

Spanien leder vägen

Spanien har lett vägen i övergången till hållbara energikällor och kallats ett “globalt riktmärke” som den övriga världen bör följa.

Även solen har dock fläckar, och i Spaniens fall handlar det om snålhet i att inte satsa tillräckligt på nätet.

Snålhet ligger bakom strömavbrott

Snålheten ledde till det gigantiska strömavbrottet på den iberiska halvön i slutet av april, som lämnade 58 miljoner människor utan ström i minst fem timmar, berättar Financial Times.

Spanien har storsatsat på att bygga ut solkapaciteten som under vid vissa tider på dygnet producerar betydligt mer el än vad som verkligen behövs. Det har i sin tur lett till lägre vinster hos investerare, där grossistpriserna i många fall ligger under noll eller även på minus.

Överhettad marknad

Marknaden är överhettad och det har inte gjorts tillräckliga investeringar på elnäten och batterier som kan lagra elen.

Boomen gick upp som en sol och landade platt.

När investerare dessutom ser att det inte finns stora pengar att tjäna är det få som vill investera på hållbara lösningar som fungerar under årets alla dagar.

Trögt med nya solprojekt

Spanien ser ut att gå ett trögt 2026 till mötes när det gäller nya solprojekt, där projekt som såldes för 200 000 euro per megawatt för två år sedan nu ligger på marknaden för 28 000 till 89 000 euro.

”Sektorn lider av konsekvenserna av överutbud, vilket har en mycket allvarlig effekt på lönsamheten för solprojekt”, säger Mario Ruiz-Tagle, som leder den spanska verksamheten för Iberdrola, Europas största energibolag.

Snålast i klassen

Medan pengarna har strömmat in i nya spanska solparker har landet samtidigt varit snålast i klassen när det gäller att investera i nätet, där Spanien släpar långt efter det europeiska genomsnittet.

“Spanien var väldigt tidiga och väldigt snabba med utbyggnaden av förnybar energi, men de har inte varit lika snabba som vissa andra med planeringen”, säger Axel Thiemann, vd för Sonnedix, ett elbolag som genererar förnybar energi på den Iberiska halvön.

Det gick inte riktigt som myndigheterna hade tänkt sig, att den gröna elproduktionen skulle fortsätta uppåt och nätkostnaderna skulle hamna hos kunderna.

”De uttömde den ekonomiska modellen till den mest kostnadseffektiva punkten”, säger Thiemann och tillägger att det enorma strömavbrottet under våren visade att ”det inte finns några gratisluncher”.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

