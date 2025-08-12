Spanien har kunnat dra nytta av billig el genom sin expanderade solelsmarknad. Problemet är att snålhet leder till att nätet inte hänger med i utvecklingen.
Bakom Spaniens överhettade solelsmarknad – snålhet
Mest läst i kategorin
Nu åtalas besättningen på ryska skuggflottan
Finland åtalar nu kaptenen och besättningen på ett fartyg i den ryska skuggflottan som misstänkts för att ha kapat undervattenskablar i Östersjön. Det handlar om oljetankern Eagle S som i december 2024 ska ha släpat sitt ankare över havsbotten i Östersjön över tio mil och därmed skadade och kapade viktiga undervattenskablar. Åtal mot ryska skuggflottan …
De här arterna tar över när haven värms upp
Haven värms snabbt upp genom klimatförändringarna. Det leder till att nya fiskarter tar över och att andra försvinner. Haven har värmts upp de senaste åren i takt med att klimatet blir allt varmare. Atlanten värms upp snabbast När det gäller världshaven är det Atlanten och Antarktiska oceanen som värms upp snabbast. Även mindre hav som …
Maneter stoppar kärnkraftverk – ”massivt och oförutsägbart”
En plötslig invasion av maneter har stoppat driften vid Västeuropas största kärnkraftverk – ett problem som visat sig vara långt ifrån unikt. En enorm och oväntad svärm av maneter har stoppat Västeuropas största kärnkraftverk i Gravelines, norra Frankrike. Fyra av sex reaktorer står nu still. Missa inte: Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel. Dagens PS …
Nytt mineralfynd på Mars förbryllar forskarna
Två platser på Mars har länge förbryllat forskarna med spår som inte passat in. Nu avslöjar analyser att det kan röra sig om en unik mineral. Forskare har hittat en unik mineral på Mars som kan vara helt ny. Studien pekar på att planeten kan ha haft värmekällor och kemisk aktivitet mer nyligen i sin …
Varning: Köttätande bakterier slår till när planeten värms upp
Fler fall än tidigare av dödliga köttätande bakterier har upptäckts i USA. Orsaken till ökningen tros delvis bero på förhöjda temperaturer på grund av klimatförändringar. Hittills under året har det rapporterats in åtta fall med dödlig utkomst på grund av den “köttätande” bakterien Vibrio vulnificus i USA, rapporterar Newsweek. Dödsfallen, om än få i jämförelse …
Spanien har dragit nytta av sitt soliga klimat, mer än många andra länder med liknande förhållanden.
60 procent solel
Faktum är att landet får hela 60 procent av sin el genom solen under genomsnittliga vårdagar.
Det har gjort att Spanien har kunnat dumpa smutsiga källor som gas och kol, samtidigt som befolkningen har kunnat dra nytta av väldigt låga elkostnader – på en kontinent där elräkningarna på många håll har varit en ökande huvudvärk.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Spanien leder vägen
Spanien har lett vägen i övergången till hållbara energikällor och kallats ett “globalt riktmärke” som den övriga världen bör följa.
Även solen har dock fläckar, och i Spaniens fall handlar det om snålhet i att inte satsa tillräckligt på nätet.
Snålhet ligger bakom strömavbrott
Snålheten ledde till det gigantiska strömavbrottet på den iberiska halvön i slutet av april, som lämnade 58 miljoner människor utan ström i minst fem timmar, berättar Financial Times.
Spanien har storsatsat på att bygga ut solkapaciteten som under vid vissa tider på dygnet producerar betydligt mer el än vad som verkligen behövs. Det har i sin tur lett till lägre vinster hos investerare, där grossistpriserna i många fall ligger under noll eller även på minus.
Överhettad marknad
Marknaden är överhettad och det har inte gjorts tillräckliga investeringar på elnäten och batterier som kan lagra elen.
Boomen gick upp som en sol och landade platt.
När investerare dessutom ser att det inte finns stora pengar att tjäna är det få som vill investera på hållbara lösningar som fungerar under årets alla dagar.
Trögt med nya solprojekt
Spanien ser ut att gå ett trögt 2026 till mötes när det gäller nya solprojekt, där projekt som såldes för 200 000 euro per megawatt för två år sedan nu ligger på marknaden för 28 000 till 89 000 euro.
”Sektorn lider av konsekvenserna av överutbud, vilket har en mycket allvarlig effekt på lönsamheten för solprojekt”, säger Mario Ruiz-Tagle, som leder den spanska verksamheten för Iberdrola, Europas största energibolag.
Snålast i klassen
Medan pengarna har strömmat in i nya spanska solparker har landet samtidigt varit snålast i klassen när det gäller att investera i nätet, där Spanien släpar långt efter det europeiska genomsnittet.
“Spanien var väldigt tidiga och väldigt snabba med utbyggnaden av förnybar energi, men de har inte varit lika snabba som vissa andra med planeringen”, säger Axel Thiemann, vd för Sonnedix, ett elbolag som genererar förnybar energi på den Iberiska halvön.
Det gick inte riktigt som myndigheterna hade tänkt sig, att den gröna elproduktionen skulle fortsätta uppåt och nätkostnaderna skulle hamna hos kunderna.
”De uttömde den ekonomiska modellen till den mest kostnadseffektiva punkten”, säger Thiemann och tillägger att det enorma strömavbrottet under våren visade att ”det inte finns några gratisluncher”.
Läs även:
Mer sol och vind men elsystemet är stabilt. Dagens PS
Solen har slutat skina på Kinas solpaneler – var tredje har fått gå. Dagens PS
Senaste nytt
Miljonären körde för fort – får böta en miljon
En av Schweiz rikaste personer har dömts till skyhöga böter efter att ha kört 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen i Lausanne. Händelsen inträffade i augusti 2024 när mannen körde 77 km/h på en 50-väg i Lausanne. Överträdelsen räknas som en grov trafikförseelse.? Den dömde är en fransk affärsman som bott i Schweiz i cirka …
Ferraris oväntade drag: Säljer färre bilar men tjänar mer
De senaste siffrorna från den italienska sportbilstillverkaren förbryllar många. Trots att försäljningen endast ökat med en knapp procent har företaget sett en häpnadsväckande ökning i intäkter. Hemligheten ligger i en medveten strategi som fyller kassakistorna och säkrar företagets framtid, där orderböckerna redan är fyllda för flera år framöver. Det är en strategi som nu gör …
Forskning visar: Det här gör dig riktigt farlig i trafiken
En forskning visar att moderna säkerhetssystem i bilar kan ha en oväntad baksida. Forskning på nästan 200 000 fordon har upptäckt att vissa funktioner, som de som varnar vid avvikelse från fil eller vid risk för krock, kan få förare att känna sig för säkra. Denna falska trygghet leder till att de kör fortare och …
Bakom Spaniens överhettade solelsmarknad – snålhet
Spanien har kunnat dra nytta av billig el genom sin expanderade solelsmarknad. Problemet är att snålhet leder till att nätet inte hänger med i utvecklingen. Spanien har dragit nytta av sitt soliga klimat, mer än många andra länder med liknande förhållanden. 60 procent solel Faktum är att landet får hela 60 procent av sin el …
USA:s flygvapen vill spränga Cybertrucks
Amerikanska flygvapnet planerar att köpa två stycken av Teslas Cybertrucks för militära övningar med skarp ammunition eftersom de ”troligen” snart kommer att börja dyka upp på slagfälten. Affären framgår av dokument som publicerats på den amerikanska regeringens webbplats för upphandlingar, något som försvarsbloggen The War Zone var först att rapportera om. Enligt Gordon Adams, professor i amerikansk …