Bakom Spaniens överhettade solelsmarknad – snålhet

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Spanien leder vägen

Spanien har lett vägen i övergången till hållbara energikällor och kallats ett “globalt riktmärke” som den övriga världen bör följa.

Även solen har dock fläckar, och i Spaniens fall handlar det om snålhet i att inte satsa tillräckligt på nätet.

Snålhet ligger bakom strömavbrott

Snålheten ledde till det gigantiska strömavbrottet på den iberiska halvön i slutet av april, som lämnade 58 miljoner människor utan ström i minst fem timmar, berättar Financial Times.

ANNONS

Spanien har storsatsat på att bygga ut solkapaciteten som under vid vissa tider på dygnet producerar betydligt mer el än vad som verkligen behövs. Det har i sin tur lett till lägre vinster hos investerare, där grossistpriserna i många fall ligger under noll eller även på minus.

Överhettad marknad

Marknaden är överhettad och det har inte gjorts tillräckliga investeringar på elnäten och batterier som kan lagra elen.

Boomen gick upp som en sol och landade platt.

När investerare dessutom ser att det inte finns stora pengar att tjäna är det få som vill investera på hållbara lösningar som fungerar under årets alla dagar.

Trögt med nya solprojekt

Spanien ser ut att gå ett trögt 2026 till mötes när det gäller nya solprojekt, där projekt som såldes för 200 000 euro per megawatt för två år sedan nu ligger på marknaden för 28 000 till 89 000 euro.

”Sektorn lider av konsekvenserna av överutbud, vilket har en mycket allvarlig effekt på lönsamheten för solprojekt”, säger Mario Ruiz-Tagle, som leder den spanska verksamheten för Iberdrola, Europas största energibolag.

Snålast i klassen

ANNONS

Medan pengarna har strömmat in i nya spanska solparker har landet samtidigt varit snålast i klassen när det gäller att investera i nätet, där Spanien släpar långt efter det europeiska genomsnittet.

“Spanien var väldigt tidiga och väldigt snabba med utbyggnaden av förnybar energi, men de har inte varit lika snabba som vissa andra med planeringen”, säger Axel Thiemann, vd för Sonnedix, ett elbolag som genererar förnybar energi på den Iberiska halvön.

Det gick inte riktigt som myndigheterna hade tänkt sig, att den gröna elproduktionen skulle fortsätta uppåt och nätkostnaderna skulle hamna hos kunderna.

”De uttömde den ekonomiska modellen till den mest kostnadseffektiva punkten”, säger Thiemann och tillägger att det enorma strömavbrottet under våren visade att ”det inte finns några gratisluncher”.

Läs även:

Mer sol och vind men elsystemet är stabilt. Dagens PS

Solen har slutat skina på Kinas solpaneler – var tredje har fått gå. Dagens PS