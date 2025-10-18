Här planeras noll procent skatt för alla med två barn

Polens befolkning minskar redan och kommer fortsätta att göra det om inte födelsesiffrorna vänder.

De ligger nu på runt 1,2 barn per kvinna, långt under 2,1 som krävs för att upprätthålla befolkningen, enligt i Nyheter.

Läget ser likadant ut i de flesta andra utvecklingsländer och där väger migration ofta upp siffrorna, men Polen har fortsatt med en väldigt strikt migrationspolitik.

Polen vill ha fler egna barn

Nu vill landets president därför se att polackerna själva föder fler barn – och han är beredd att betala för det.

Det ska bli slopad inkomstskatt för familjer som skaffar två eller fler barn, berättar Euronews.

Karol Nawrocki har skrivit under den nya lagen som kommer att plocka bort inkomstskatten för familjer som tjänar upp till 140 000 zloty eller motsvarande runt 363 000 kronor om året.

Det nya regelverket gäller för alla som ansvarar för barn, vare sig det rör sig om biologiska barn eller fosterföräldrar och andra vårdnadshavare.

Skattelättnaden kommer dock först synas i 2026 års deklaration, som kommer att lämnas in 2027.