Polens president Karol Nawrocki vill se fler barn i landet. Därför plockar han bort inkomstskatten för familjer med två eller fler barn.
Här planeras noll procent skatt för alla med två barn
Mest läst i kategorin
Bostad i solen? Undvik det här landet
En ny rapport från Europeiska kommissionen visar var vi hittar Europas mest övervärderade bostadsmarknad. I fjol hade bostäder världen över nått sina högsta prisnivåer på decennier. Mellan 2014 och 2024 steg bostadspriserna i EU i genomsnitt med 50 procent men i länder som Ungern, Litauen, Tjeckien, Portugal, Estland, Bulgarien och Polen ökade priserna med över …
Sverige skördar "hjärnvinster" när forskare flyr USA
En växande ström av forskare och studenter från USA söker sig till europeiska universitet. Lunds universitet har fått över 1 300 ansökningar till 25 lediga tjänster, många från prestigefyllda amerikanska lärosäten. Lunds universitets rektor Erik Renström beskriver situationen som ett lyxproblem. Bland de sökande till gästprofessurer och lektorstjänster finns forskare från MIT, Harvard och Yale …
Buffetts sista satsning: Hus, öl och energi
Finanslegenden Warren Buffett närmar sig sin pensionering. Men världens kanske mest aktade investerare har fortfarande några affärer kvar att göra. Warren Buffett och hans investeringskonglomerat Berkshire Hathaway har gjort stora satsningar under 2025. Detta sker trots att den 95-årige investerarlegendaren planerar att lämna över vd-rollen till sin efterträdare Greg Abel vid årets slut. Under året …
Tappar intäkter på 200 miljoner
Svenska spel hoppar av som sponsor för svensk damfotboll. Samtidigt lämnar herrarnas storsponsor Unibet och fotbollen tappar stora pengar. Att det går uselt på planen för svensk landslagsfotboll, åtminstone på herrsidan, lär inte ha undgått någon. För att jämföra med övriga delar av näringslivet innebar det i veckan att vd på herrsidan, dansken Jon Dahl …
Vinner 8-miljardersmål mot Skatteverket
Volvo har haft en stor tvist med Skatteverket. Nu slår förvaltningsrätten fast att Volvo gjort rätt. I potten: 8 miljarder kronor. Det är förvaltningsrätten i Göteborg som nu har gett Volvo (börskurs Volvo Car) rätt i en tvist med Skatteverket. Verket hade höjt Volvos inkomst med 8 miljarder kronor, men nu slår domstolen fast att …
Polens befolkning minskar redan och kommer fortsätta att göra det om inte födelsesiffrorna vänder.
De ligger nu på runt 1,2 barn per kvinna, långt under 2,1 som krävs för att upprätthålla befolkningen, enligt i Nyheter.
Läget ser likadant ut i de flesta andra utvecklingsländer och där väger migration ofta upp siffrorna, men Polen har fortsatt med en väldigt strikt migrationspolitik.
Polen vill ha fler egna barn
Nu vill landets president därför se att polackerna själva föder fler barn – och han är beredd att betala för det.
Det ska bli slopad inkomstskatt för familjer som skaffar två eller fler barn, berättar Euronews.
Karol Nawrocki har skrivit under den nya lagen som kommer att plocka bort inkomstskatten för familjer som tjänar upp till 140 000 zloty eller motsvarande runt 363 000 kronor om året.
Det nya regelverket gäller för alla som ansvarar för barn, vare sig det rör sig om biologiska barn eller fosterföräldrar och andra vårdnadshavare.
Skattelättnaden kommer dock först synas i 2026 års deklaration, som kommer att lämnas in 2027.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Extra pengar för familjer
Det står dock redan klart att det blir ekonomiskt fördelaktigt för polacker att skaffa fler barn om de ligger innanför lönetaket, där de då kan spara motsvarande runt 2 600 kronor i månaden per familj.
Det handlar inte bara om att får polackerna att skaffa fler barn, Nawrocki vill även få dem att spendera mer pengar genom att sänka inkomstskatten.
Kan gynna de rika
Kritiker hävdar dock att det främst kommer gynna de rika i samhället och inte så mycket låginkomstfamiljer.
Undersökningar pekar dock på att polackerna själva är generellt sätt positivt inställda till den nya lagen, där de flesta hellre vill betala mindre skatt.
Läs även:
Polen stängde luftrum under ryska Kiev-attacker. Dagens PS
Polen under attack – upp till 50 sabotageförsök dagligen. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Här planeras noll procent skatt för alla med två barn
Polens president Karol Nawrocki vill se fler barn i landet. Därför plockar han bort inkomstskatten för familjer med två eller fler barn. Polens befolkning minskar redan och kommer fortsätta att göra det om inte födelsesiffrorna vänder. De ligger nu på runt 1,2 barn per kvinna, långt under 2,1 som krävs för att upprätthålla befolkningen, enligt …
"AI är en bubbla" – svenska vd:n varnar för smäll
AI-aktierna rusar, men risken ökar i samma takt. Det menar Per H. Börjesson, vd på investmentbolaget Spiltan, som i sitt senaste vd-ord varnar för en ny bubbla med en tillhörande krasch. "Han tror att bubblan kommer att spricka – frågan är bara när", säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Per H. Börjesson, ofta kallad …
Världens exklusivaste bil – en alldeles för kort amerikansk dröm
Få tillverkare i bilbranschen har skapat sådan attraktion och ikonisk status som Duesenberg. Bilens kortlivade historia tillsammans med alla historiska världskändisar som ägt en är grunden till deras proveniens. Pratar vi exklusiva bilar är det Rolls-Royce det första namn som alla nämner. Drar vi klockan tillbaka till mellankrigsperioden under 1920- och 1930-talet var det dock …
Mannen som tog Ferrari till Sverige
Du har nog inte hört talas om mannen som tog italienska Ferrari till Sverige. Utan honom hade bilsport-Sverige varit betydligt mycket fattigare. Här är hela historien som började i gnällbältet. Det är lite oväntat att det var i Örebro det startade. En av alla de mellanstora städer som finns utspridda över Sverige med lite lagom …
Konsten att få drömjobbet – beskriv det värsta jobbet
Att lista aspekter av det som är fel typ av jobb för dig kan bli en genväg till att lära känna dig själv och att du hittar ditt drömjobb. Här tipsar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter om några lämpliga frågeställningar du kan använda som självcoachning. I mitt jobb möter jag många människor som söker nästa …