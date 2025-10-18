Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Här planeras noll procent skatt för alla med två barn

Polens president Karol Nawrocki vill se fler barn i landet genom att sänka inkomstskatten.
Polens president Karol Nawrocki vill se fler barn i landet genom att sänka inkomstskatten. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 19 okt. 2025Publicerad: 19 okt. 2025

Polens president Karol Nawrocki vill se fler barn i landet. Därför plockar han bort inkomstskatten för familjer med två eller fler barn.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Polens befolkning minskar redan och kommer fortsätta att göra det om inte födelsesiffrorna vänder.

De ligger nu på runt 1,2 barn per kvinna, långt under 2,1 som krävs för att upprätthålla befolkningen, enligt i Nyheter.

Läget ser likadant ut i de flesta andra utvecklingsländer och där väger migration ofta upp siffrorna, men Polen har fortsatt med en väldigt strikt migrationspolitik.

Polen vill ha fler egna barn

Nu vill landets president därför se att polackerna själva föder fler barn – och han är beredd att betala för det.

Det ska bli slopad inkomstskatt för familjer som skaffar två eller fler barn, berättar Euronews.

Karol Nawrocki har skrivit under den nya lagen som kommer att plocka bort inkomstskatten för familjer som tjänar upp till 140 000 zloty eller motsvarande runt 363 000 kronor om året.

Det nya regelverket gäller för alla som ansvarar för barn, vare sig det rör sig om biologiska barn eller fosterföräldrar och andra vårdnadshavare.

Skattelättnaden kommer dock först synas i 2026 års deklaration, som kommer att lämnas in 2027.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

30 sep. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Extra pengar för familjer

Det står dock redan klart att det blir ekonomiskt fördelaktigt för polacker att skaffa fler barn om de ligger innanför lönetaket, där de då kan spara motsvarande runt 2 600 kronor i månaden per familj.

Det handlar inte bara om att får polackerna att skaffa fler barn, Nawrocki vill även få dem att spendera mer pengar genom att sänka inkomstskatten.

Kan gynna de rika

Kritiker hävdar dock att det främst kommer gynna de rika i samhället och inte så mycket låginkomstfamiljer.

Undersökningar pekar dock på att polackerna själva är generellt sätt positivt inställda till den nya lagen, där de flesta hellre vill betala mindre skatt.

Läs även:

Polen stängde luftrum under ryska Kiev-attacker. Dagens PS

Polen under attack – upp till 50 sabotageförsök dagligen. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
befolkningInkomstskattLagPolenskatt
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

David Ingnäs
Spela klippet
Börs & Finans

"AI är en bubbla" – svenska vd:n varnar för smäll

18 okt. 2025
ANNONS
ANNONS