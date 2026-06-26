Har inte råd: Ryssland pausar nya datacenter

Rapporten som refereras till anger att det finns nästan 12 000 datacenter jorden runt. I Ryssland har man planer på 128 nya datacenter, men enligt Moscow times är det endast 42 anläggningar som håller på att byggas – och 38 verkar man slopa helt. Varken pengar eller energinätet räcker till.

Elunderskott på 4,2 gigawatt

Rapporteringen säger att det framför allt är kommersiella aktörer som hyr ut beräkningskraft i datacenter som drabbas hårt, i och med att de är beroende av externa lån.

Räntorna har sjunkit något, från en topp på 21 procent till runt 14,25 procent, men är fortfarande för höga får att få projekten att gå ihop ekonomiskt.

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Det finns också stora problem med landets elinfrastruktur.

I Moskvaområdet, där omkring 75 procent av Rysslands kommersiella datakapacitet finns, är det enligt uppgifter till tidningen med säte i Amsterdam, nästan omöjligt att få nya elanslutningar.

Dessutom kan själva processen för att få godkännande ta över ett år, vilket gör att många projekt fastnar redan i startfasen.

Och framöver ser det inte ut att bli bättre. Enligt Rysslands energiplan kan elunderskottet i Moskva växa från 1,6 gigawatt år 2030 till 4,2 gigawatt år 2042 – vilket motsvarar lite mer än Forsmarks kapacitet som ligger omkring 3,3 gigawatt.

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Projekt värda uppemot 25 miljarder pausas

Moscow times uppskattar att de datacenterprojekt som nu pausats eller avslutats i förtid värderas till cirka 25 miljarder kronor.

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