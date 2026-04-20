Här blir jorden ljusare och mörkare – Nasa släpper nya bilder

På samma gång ökar dock den artificiella belysningen i takt med att urbaniseringen och städer breder ut sig och växer på många håll i världen.

Artificiella belysningen ökar

Nasa har mätt utvecklingen av ljuset på natten och slår fast att den artificiella belysningen har ökat med cirka 16 procent mellan 2014 och 2022.

Den tydligaste ökningen syns i delar av Asien och Afrika. Länder som Kina och Indien har blivit betydligt ljusare, främst på grund av snabb urbanisering, ekonomisk tillväxt och utbyggd infrastruktur.

Även regioner i Afrika söder om Sahara och Sydostasien lyser upp allt mer. Där handlar det ofta om elektrifiering av landsbygden och nya städer som växer fram.

I USA är bilden delad – på västkusten ökar ljuset i takt med att befolkningen ökar på många håll som i Kalifornien, medan den minskar på östkusten när nya energieffektiva ljuskällor används.