Globalt sett blir jorden ljusare genom artificiell belysning. Vissa länder går dock i motsatt riktning och blir istället mörkare.
Här blir jorden ljusare och mörkare – Nasa släpper nya bilder
Jorden lyser svagare än tidigare vilket Dagens PS berättat.
Nya satellitmätningar visar att jorden reflekterar mindre solljus. Nasa-satelliter konstaterar att mer av solljuset stannar kvar här på jorden, fångat i mörka ytor, vilket hänger samman med den globala uppvärmningen.
På samma gång ökar dock den artificiella belysningen i takt med att urbaniseringen och städer breder ut sig och växer på många håll i världen.
Artificiella belysningen ökar
Nasa har mätt utvecklingen av ljuset på natten och slår fast att den artificiella belysningen har ökat med cirka 16 procent mellan 2014 och 2022.
Den tydligaste ökningen syns i delar av Asien och Afrika. Länder som Kina och Indien har blivit betydligt ljusare, främst på grund av snabb urbanisering, ekonomisk tillväxt och utbyggd infrastruktur.
Även regioner i Afrika söder om Sahara och Sydostasien lyser upp allt mer. Där handlar det ofta om elektrifiering av landsbygden och nya städer som växer fram.
I USA är bilden delad – på västkusten ökar ljuset i takt med att befolkningen ökar på många håll som i Kalifornien, medan den minskar på östkusten när nya energieffektiva ljuskällor används.
Blir mörkare i Europa
Natten har även blivit mörkare på sina håll i Europa, som i Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Covid och kriget i Ukraina har båda lett till att länder blivit mörkare i Europa, genom energibesparande åtgärder, övergång till mer effektiva LED-lampor och en aktiv politik för att minska ljusföroreningar.
Satsar på energieffektiv belysning
Sverige är ett sådant land där man har länge satsat på energieffektiv belysning och hållbarhet.
Kommuner har minskat onödig nattbelysning och har börjat använda energisnåla LED-lampor som riktar ljuset bättre, i stor skala.
Den senaste Nasa-rapporten visar en blandad global kompott med andra ord, även om det står klart att världen blir ljusare, och att det numera kan vara svårt att ens hitta en stjärnklar natt när du befinner dig i närheten av en storstad, sedan ljusföroreningarna är ett faktum.
”Vi omformar vår miljö i realtid – bygger, förstör, bevarar och kollapsar, ofta allt på en gång. Världen blir inte bara ljusare. Den flimrar”, säger Zhe Zhu, studiens medförfattare, enligt The Guardian.
Läs även:
Dold klimatrytm kan helt ändra hur vi förutspår katastrofer. Dagens PS