Spanien vill skrota EU:s handelsavtal med Israel

”Vi har ingenting emot Israels folk, tvärtom. Men en regering som bryter mot internationell rätt och därmed mot EU:s principer och värderingar kan inte vara vår partner”, fortsätter han.

Associationsavtalet reglerar handel och samarbete mellan EU och Israel och trädde i kraft under år 2000.

Spanien, Irland och Slovenien har i ett brev uppmanat EU-kommissionen att avtalet ska diskuteras under nästa utrikesministermöte.

En EU-granskning visade i fjol att det fanns ”indikationer” på att Israel brutit mot den del av avtalet som säkerställer respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Granskningen gjordes på uppmaning av bland annat Sverige.