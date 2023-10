Hamas attack grusar Sveriges Nato-planer?

Världen

Sabotage i Finska viken – Ryssland pekas ut

Mycket pekar mot att det är Ryssland som ligger bakom helgens sabotage mot gasledningen ”Balticconnector” mellan Finland och Estland. Det kan isåfall vara en signal mot Nato att Ryssland kan skada viktig infrastruktur. Gasledningen ”Balticconnector” har under tre år bundit samman Finland med det europeiska nätet via Baltikum. Under helgen utsattes ledningen för ett misstänkt …