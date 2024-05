"Ukrainsk underrättelse varnar: "Kan ta Baltikum med kort varsel"

Det är generalmajor Vadym Skibitskij, biträdande chef för Ukrainas militära underrättelseenhet, som kommer med varningen.

Skibitskij menar att hotet mot Ukrainas grannländer västerut är reellt och kan utlösas med kort varsel.

Generalmajoren säger att ”ryssarna kan ta Baltikum om sju dagar” om inte Ukrainas allierade nu står upp mot Ryssland på allvar.

Vill försvaga Nato

Tidigare i år skrev ISW, Institute for the Study of War”, att Putin verkar anstränga sig exceptionellt mycket nu för att försvaga Nato genom retorik om Baltikum, refererar Newsweek.

Litauen, Lettland och Estland är alla tre medlemmar av både Nato och EU.