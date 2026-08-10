Den dolda rabatten: Kinas valuta ger landet ett hemligt övertag

Svagare valuta än marknadsnivå

Enligt forskaren Jürgen Matthes tyder det på att kinesiska myndigheter håller valutan svagare än vad marknaden annars skulle motivera, vilket ger kinesiska exportföretag en betydande kostnadsfördel.

Bedömningen delas av flera tunga ekonomer. Goldman Sachs uppskattade i maj yuanen som mer än 20 procent undervärderad mot dollarn.

Överskott i bytesbalansen

Brad Setser, tidigare tjänsteman vid amerikanska finansdepartementet och nu vid Council on Foreign Relations, går längre och bedömer undervärderingen till 30–35 procent, med hänvisning till Kinas mycket stora bytesbalansöverskott.

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USA:s finansdepartement har ändå valt att inte klassa Kina som valutamanipulatör, men kritiserar landets bristande transparens kring valutapolitiken.

Påverkar svensk industri

Spelar det någon roll för oss i Sverige hur Kina använder sin valuta? Ja, det gör det.

Vår direkta export till Kina är inte så stor, men vi drabbas av det här indirekt: via Tyskland. Svenska underleverantörer inom kullager, specialstål, elektronikkomponenter och fordonssystem har tysk industri som en av sina största marknader.

När tyska biltillverkare tappar mark mot kinesisk konkurrens minskar deras beställningar.

Syns i industristäder

Den effekten märks i till exempel Göteborg, Trollhättan och Eskilstuna med några kvartals fördröjning.

Enligt Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt är det ”en helt annan konkurrens som svenska företag möter i dag” än tidigare, eftersom Kina numera konkurrerar inom just de tekniskt avancerade segment där svensk verkstadsindustri traditionellt haft sin styrka.

Blandad situation för konsumenter

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För svenska konsumenter är bilden mer splittrad. En svagare yuan gör importerade kinesiska varor, allt från elektronik till möbler och kläder, billigare i svenska butiker.

Det kan hålla nere inflationen på kort sikt. Men priset betalas i stället av inhemsk industri och de jobb som är kopplade till den, snarare än direkt av plånboken vid kassan.