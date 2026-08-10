Drygt 83 procent av solen försvinner – så ser du den på onsdag

I Sverige kommer en stor del av solen att täckas, medan delar av Spanien, Portugal och Island får uppleva en total solförmörkelse.

Astronomer beskriver den som den mest spektakulära solförmörkelsen över Norden på många år och en av de största fram till 2039.

På onsdagen slocknar solen mitt på dagen över delar av Spanien.

Lockar till resor

Nu ökar svenskarnas intresse explosionsartat. Enligt Booking.com har sökningarna efter boenden längs solförmörkelsens bana ökat med hela 659 procent jämfört med samma period i fjol – ett tydligt tecken på att allt fler vill uppleva ett av naturens mest spektakulära skådespel.

Har du exempelvis hört talas om Avellanosa de Muñó? Inte många har, men nu lockar byn i norra Spanien med två solnedgångar på en kväll – som blir världens hetaste plats för stjärnskådare.