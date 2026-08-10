På onsdagskvällen skyms drygt 80 procent av solen över Sverige. Nästa förmörkelse som syns härifrån kommer redan 2027 – men då täcks som mest en fjärdedel.
Drygt 83 procent av solen försvinner – så ser du den på onsdag
Den 12 augusti drar en total solförmörkelse in över Europas fastland för första gången sedan 1999. I Sverige blir förmörkelsen partiell, men månen kan ändå täcka uppemot 85 procent av solskivan.
I Sverige kommer en stor del av solen att täckas, medan delar av Spanien, Portugal och Island får uppleva en total solförmörkelse.
Astronomer beskriver den som den mest spektakulära solförmörkelsen över Norden på många år och en av de största fram till 2039.
På onsdagen slocknar solen mitt på dagen över delar av Spanien.
Lockar till resor
Nu ökar svenskarnas intresse explosionsartat. Enligt Booking.com har sökningarna efter boenden längs solförmörkelsens bana ökat med hela 659 procent jämfört med samma period i fjol – ett tydligt tecken på att allt fler vill uppleva ett av naturens mest spektakulära skådespel.
Har du exempelvis hört talas om Avellanosa de Muñó? Inte många har, men nu lockar byn i norra Spanien med två solnedgångar på en kväll – som blir världens hetaste plats för stjärnskådare.
Mest i södra Sverige
I Sverige blir förmörkelsen som tydligast i de södra delarna, där mer än 83 procent av solens yta täcks.
Det är alltså inte fråga om en total solförmörkelse i Sverige. Men eftersom en stor del av solen skyms kan fenomenet ändå bli spektakulärt – om vädret tillåter.
Förmörkelsen börjar tidigast i norra Sverige. Vid Treriksröset börjar den omkring 18.46, medan den börjar först omkring 19.10 vid Skånes sydkust. I de flesta delar av landet sker alltså förmörkelsen under tidig kväll.
I Kiruna börjar förmörkelsen klockan 18.48 och når sitt maximum omkring 19.42. Då är ungefär 82 procent av solens yta täckt. Förmörkelsen avslutas omkring 20.34, enligt Astroinfo.
I Luleå börjar den 18.52 och når maximum 19.45 för att vara avslutad omkring 20.37.
Längre söderut, i Stockholm, börjar förmörkelsen klockan 19.03. Maximum nås 19.56 och slutar omkring 20.47.
I Göteborg börjar fenomenet 19.06 och når maximum klockan 20.00. Då täcks omkring 83 procent av solens yta. Förmörkelsen slutar omkring 20.52.
Den största delen av solen täcks dock i Malmö.
Där börjar förmörkelsen omkring 19.10 och avslutas omkring 20.55 på onsdagen.
Det krävs dock några saker för att få ut så mycket som möjligt av förmörkelsen.
Fri sikt mot solen – gärna en plats utan träd och höga byggnader. Klart väder – moln kan helt förstöra möjligheten att se förmörkelsen.
Använd solförmörkelseglasögon
Den som vill titta på solen måste även använda godkända solförmörkelseglasögon. Vanliga solglasögon ger inte tillräckligt skydd, även om solen till stora delar är täckt. Att titta direkt mot solen kan orsaka allvarliga ögonskador.
Man ska inte heller använda kikare eller teleskop för att titta mot solen utan särskilt solfilter. Förstorad solstrålning kan skada ögonen, enligt TV2 ØST.
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