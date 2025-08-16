Guldsmed gripen - penningtvätt för 55 miljoner

Den 28-åriga guldsmeden greps på torsdagen vid tullporten på Köpenhamns flygplats. I bagaget fanns 12 kilo guld och nu misstänks han ha tvättat pengar för över 55 miljoner kronor.

Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS

Försökte ta in 12 kilo guld

Gripandet skedde vid flygplatsens tullport. Där ska mannen ha försökt deklarera importen av 12 kilo guld.

Han åtalas nu för att under flera år ha tagit emot stora summor kontanter, som han i rollen som ägare av en guldsmedsbutik i Köpenhamn ska ha omvandlat till guld. Syftet enligt åtalet var att dölja pengarnas kriminella ursprung.

Vid Köpenhamns flygplats stoppades guldsmeden med guld i bagaget. (Foto: Johan Nilsson / TT)

Den misstänkte är bosatt i Sverige men folkbokförd i Danmark. Mellan februari 2022 och augusti 2025 ska han enligt åtalet ha tvättat minst 55 miljoner kronor.

Metoden beskrivs som systematisk. Han köpte guld i Danmark, smälte ner det, skickade det till Dubai för att höja renheten och återimporterade sedan guldet till Danmark.