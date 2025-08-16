En guldsmed åtalas för penningtvätt via guldtransaktioner mellan Danmark och Dubai. På fredag ställs han inför rätta.
Guldsmed gripen - penningtvätt för 55 miljoner
Den 28-åriga guldsmeden greps på torsdagen vid tullporten på Köpenhamns flygplats. I bagaget fanns 12 kilo guld och nu misstänks han ha tvättat pengar för över 55 miljoner kronor.
Försökte ta in 12 kilo guld
Gripandet skedde vid flygplatsens tullport. Där ska mannen ha försökt deklarera importen av 12 kilo guld.
Han åtalas nu för att under flera år ha tagit emot stora summor kontanter, som han i rollen som ägare av en guldsmedsbutik i Köpenhamn ska ha omvandlat till guld. Syftet enligt åtalet var att dölja pengarnas kriminella ursprung.
Den misstänkte är bosatt i Sverige men folkbokförd i Danmark. Mellan februari 2022 och augusti 2025 ska han enligt åtalet ha tvättat minst 55 miljoner kronor.
Metoden beskrivs som systematisk. Han köpte guld i Danmark, smälte ner det, skickade det till Dubai för att höja renheten och återimporterade sedan guldet till Danmark.
Husrannsakningar och stort beslag av guld
Riksenheten för grov brottslighet, NSK, slog samtidigt till mot tre adresser. Husrannsakningar har gjorts för att säkra dokument och digitala spår.
Vid tillslagen beslagtogs även guld för cirka 24 miljoner danska kronor. Den danska polisen, Politi skriver att ärendet betraktas som särskilt allvarligt på grund av både omfattningen och tillvägagångssättet.
Biträdande polisinspektör Lars Feldt-Rasmussen säger:
“Vi har länge varit intresserade av guldsmedsbutiken, där ägaren nu är åtalad för penningtvätt. Vi misstänker att massiv och organiserad penningtvätt av pengar som härrör från brott har ägt rum på adressen”.
Fredagens rättsförhandling avgör nästa steg
På fredag klockan 11 väntar rättsförhandling i Köpenhamns byret.
Då ska guldsmeden framställas inför domstolen samtidigt som åklagaren begär att ärendet skickas vidare för fortsatt utredning.
Med runt 1 200 anställda arbetar NSK mot organiserad brottslighet, ekonomiska brott och digital kriminalitet.
Fredagens förhandling blir det första steget i vad som väntas bli en långdragen process mot guldsmeden.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
