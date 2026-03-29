Nytt bakslag för Saab – Ukraina köper från Qatar

Snart nej även från Peru

På denna törnbeströdda stig har Saab sedan fått vänja sig vid tanken på ett nej tack även i Peru.

Det latinamerikanska landet förbereder sig för att 12 april välja sin åttonde president på lika många år.

Perus för tillfället tjänstgörande president José Maria Balcázar sade i tv-programmet ”Hablemos Claro” förra veckan att Peru ska välja F-16, även om hans kommentarer senare mildrades något.

Det har tidigare ansetts att Saab haft ”pole position” i Peru, men ett amerikanskt erbjudande ser ut att ledda till att Peru köper nybyggda F-16-plan i stället.

I september förra året godkände USA:s administration en försäljning av 12 F-16-plan till Peru och nu ser det ut som om den orden kommer att dubblas och handla om 24 plan.

Skrällen: Så hotas Saabs jätteaffär i Kanada. Dagens PS

Handlar begagnat i Qatar

Det vore förstås trevligt om listan över reella och potentiella eländen för Saab vore slut där.

Det är den inte. Nu förhandlar Ukraina med Qatar om att köpa begagnade Mirage 2000-5-stridsflygplan i utbyte mot drönare och hjälp att stärka Qatars luftförsvar.

Ukraina vill köpa 12-20 Mirage 2000-5-plan. Det skulle ge det ukrainska flygvapnet en betydande ökning i kapacitet – och kunna påverka viljan och ambitionen att köpa plan från Saab i Linköping.

Qatar har i flera år försökt sälja sina Mirage-plan, vilka är en förbättrad version av standardmodellen.

De är exempelvis utrustade med RDY-radarn som erbjuder bättre måldetektering.

Det ukrainska flygvapnet använder dessutom redan franska Mirage, levererade som en del av ett militärt bistånd, och ka integrera de qatarska flygplan enkelt, skriver Business AM.

Nästa bakslag för Saab – Peru väljer USA-plan. Dagens PS

Sänkt rekommendation

Att Bank of America torsdag sänkte sin rekommendation för Saab från ”köp” till ”neutral” är relativt logiskt.

Saab-aktien har backat cirka 9 procent sedan USA inledde sitt krig mot Iran.

Det finns både strategiska och politiska skäl till att Saab har det tungt. Rent strategiskt handlar det om en ökad efterfrågan på luftvärnssystem med lång räckvidd, där Saab inom Surveillance och Dynamics främst erbjuder system med kort- och medellång räckvidd.

Iran-kriget: ”Mer än 200 ukrainska militära experter på plats”. Dagens PS

Enda glädjeämnet. Saab-chefen Micael Johansson döper första ”brasilianska Gripen” i champagne. I övrigt har det varit nej för Saab en längre tid. (Foto: Andre Penner/AP-TT)

Handla – eller straffas av USA

Politiskt handlar mycket om USA. Vi har gått från ett läge där USA förhandlat som en partner till ett läge där amerikanerna inte förhandlar alls, utan agerar via hot och utpressning.

USA:s nuvarande ledning har, bland annat, kidnappat Venezuelas president, startat krig mot Iran, satt Kubas befolkning på svältkur för att som ”nästa steg” kunna ta landet – och det efter att ha hotat både Grönland, Danmark och Kanada – och visat tvehågsenhet inför stödet till Ukraina.

Då kan, exempelvis, ett land som Peru tycka att ett svenskt plan är överlägset – men likväl skicka beställningen till Washington.

Fakturan för den maktbalansen hamnar i Linköping, i form av uteblivna ordrar.

Ny allians: Ukraina och Saudiarabien skriver försvarsavtal. Dagens PS