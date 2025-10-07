Världshandelsorganisationen (WTO) presenterade på tisdagen en reviderad prognos som visar på kraftigt ökad global handel under 2025. Men samtidigt en betydligt dystrare bild för kommande år.
Global handel rusar – men tvärbromsar nästa år
Mest läst i kategorin
Ryssland ökar trycket på Nato - och risken för Sverige
En våg av intrång har fått Europa att höja garden. Ryssland trappar upp sitt tryck mot Nato – och riskerna för Sverige ökar. Ryska drönare, stängda flygplatser och ökande spänningar. Europa befinner sig i en ny verklighet där gränser testas och luftrum kränks. För Sverige, som nu är en del av Nato, innebär det ett …
Volvo hjälper till att utrota ett urfolk – för din elbil
Kampen om nickeln driver den gröna omställningen. Men svenska Volvo-maskiner förstör ett urfolks hem på en indonesisk djungelö. På den avlägsna indonesiska ön Halmahera utspelas en mörk baksida av den gröna omställningen. I jakten på nickel – metallen som driver våra elbilar – skövlas regnskog i en massiv skala. Mitt i denna destruktion står den …
Ryska skuggflottan läcker olja: "Ren tur"
Minst fem tankfartyg ur ryska skuggflottan har läckt olja. “Ren tur att vi inte fått någon miljökatastrof”, säger en källa. Politico och journalistgruppen Sourcematerial har gjort en utredning kring den ryska skuggflottan, vilken Moscow Times nu refererar. Enligt utredningen har minst fem tankfartyg ur den ryska så kallade skuggflottan läckt olja i europeiska vatten under …
EU stoppar ryska diplomater
EU begränsar nu ryska diplomaters möjligheter att resa fritt. Bakgrunden är flera misstänkta sabotage och spionattacker. EU menar att ryska spioner, under kamouflage av att vara diplomater, ibland är utstationerade i ett land för att sedan utföra illegala aktioner i ett grannland. Nu begränsar unionen de ryska diplomaternas rörelsefrihet efter att antalet misstänkta spionattacker ökat. …
Telenor stäms på över 100 miljoner
Telekomjätten Telenor hamnar i blåsväder efter uppgifter om brott mot mänskliga rättigheter. Bolaget har nu mottagit en stämningsvarning. Det norska telekombolaget Telenor riskerar att dras in i en rättsprocess som kan kosta dem mångmiljonbelopp. Bakom stämningen står organisationer som anklagar bolaget för att ha delat känsliga personuppgifter med Myanmars militärjunta. Missa inte: Experten: Fritt fram …
I sin senaste rapport “Global Trade Outlook and Statistics” uppgraderar WTO sin prognos för handelsvolymtillväxt 2025 till 2,4 procent. Detta är en markant uppjustering från den tidigare bedömningen på 0,9 procent som gjordes i augusti, enligt CNBC.
För 2026 väntas däremot tillväxten bromsa in kraftigt till endast 0,5 procent, ned från tidigare prognostiserade 1,8 procent. Mycket på grund av Trump-administrationens tullar.
“Handelstillväxten förväntas avta 2026 när den globala ekonomin kyls av. De högre tullarna får fullt genomslag under ett helt år”, skriver WTO i rapporten.
Priset: Det får EU betala för handelsavtal med USA
EU:s handelsavtal med Trump-regimen och USA var ”det bästa man kunde få”, men kommer med ett pris som för EU:s del kan bli högt.
Flera faktorer bakom tillväxten i handeln
Bakom den starkare utvecklingen under första halvåret 2025 låg flera faktorer. Globala handelsvolymer ökade med 4,9 procent jämfört med samma period föregående år. Det drevs av att företag förbeställde varor inför förväntade tullhöjningar samt gynnsamma makroekonomiska förhållanden med minskande inflation och starka arbetsmarknader.
En annan viktig drivkraft var den explosionsartade efterfrågan på AI-relaterade produkter som halvledare, servrar och telekommunikationsutrustning. Denna handel stod för nästan hälften av den totala handelsexpansionen under årets första sex månader, med en värdeökning på 20 procent.
Missa inte:
Vägen ur handelskriget? “Strunta i USA”. Dagens PS
Asien dominerade denna utveckling och svarade för nästan två tredjedelar av den globala AI-relaterade handelstillväxten. USA stod för ungefär en femtedel.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Världen handlar med sig själv
WTO:s generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala konstaterade att länders måttfulla reaktioner på tullförändringar, AI:s tillväxtpotential samt ökad handel mellan tillväxtekonomier bidragit till att dämpa handelsmotgångarna 2025.
“Resten av världen handlar med sig själv”, säger Okonjo-Iweala enligt New York Times.
Hon betonade dock att resten av världen inte ska ta saker för givet och uppmanade länder att tillsammans bygga ett starkare handelssystem.
Missa inte:
WTO slår larm: USA:s tullkrig hotar världshandeln. Realtid
Tjänsteexporten förväntas också sakta in, från 6,8 procent 2024 till 4,6 procent i år. Nästa år förutspås en takt av 4,4 procent, påverkad indirekt av den svagare varuhandeln.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Hit gick skattepengarna: Danskurs för 5 miljoner
Sedan 2018 har staten betalat ut 40 miljarder kronor via Kunskapsbidraget. Nu visar det sig vad pengarna gått till. 2018 infördes Kunskapsbidraget, då under namnet Likvärdighetsbidraget. Pengarna skulle användas för stärkt kunskapsutveckling och ökad likvärdighet av kommuner och friskolor. En rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar att varken likvärdigheten eller resultaten …
Här är räkningen även Trump kan behöva betala
Den amerikanska statsapparaten genomgår en nedstängning och många undrar när den kommer att starta upp igen. Men det finns ett datum som kan vara en naturlig deadline då den politiska kostnaden kan bli för hög för Trump. För snart en vecka sedan stängde den amerikanska statsapparaten ner efter att republikaner och demokrater inte kunnat komma …
Frankrike snor vårt norrsken från Lappland
När man trodde att Frankrike hade allt – ost, vin, kärlek, couture och Macron – så kommer nästa chock: aurores boréales. Ja, norrskenet. Landet som brukar klaga på vädret får nu färger på himlen som om Claude Monet gått loss med neonpennor. Solstorm med fransk elegans Bakom spektaklet står inte Air France, utan solen själv. …
Försäljningskollaps för Volvo: Största nedgången i Europa
På Europas bilmarknad sker en märkbar övergång mot elbilar, men alla aktörer upplever inte samma framgång. Medan den totala försäljningen av elbilar ökade kraftigt under augusti månad, ser vi nu en dramatisk utveckling där ett anrikt svenskt bilmärke uppvisar den största nedgången bland de ledande tillverkarna, i skarp kontrast till de flesta konkurrenter, enligt Jato. …
Global handel rusar – men tvärbromsar nästa år
Världshandelsorganisationen (WTO) presenterade på tisdagen en reviderad prognos som visar på kraftigt ökad global handel under 2025. Men samtidigt en betydligt dystrare bild för kommande år. I sin senaste rapport "Global Trade Outlook and Statistics" uppgraderar WTO sin prognos för handelsvolymtillväxt 2025 till 2,4 procent. Detta är en markant uppjustering från den tidigare bedömningen på …