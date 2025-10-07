Global handel rusar – men tvärbromsar nästa år

I sin senaste rapport “Global Trade Outlook and Statistics” uppgraderar WTO sin prognos för handelsvolymtillväxt 2025 till 2,4 procent. Detta är en markant uppjustering från den tidigare bedömningen på 0,9 procent som gjordes i augusti, enligt CNBC.

För 2026 väntas däremot tillväxten bromsa in kraftigt till endast 0,5 procent, ned från tidigare prognostiserade 1,8 procent. Mycket på grund av Trump-administrationens tullar.

“Handelstillväxten förväntas avta 2026 när den globala ekonomin kyls av. De högre tullarna får fullt genomslag under ett helt år”, skriver WTO i rapporten.

Flera faktorer bakom tillväxten i handeln

Bakom den starkare utvecklingen under första halvåret 2025 låg flera faktorer. Globala handelsvolymer ökade med 4,9 procent jämfört med samma period föregående år. Det drevs av att företag förbeställde varor inför förväntade tullhöjningar samt gynnsamma makroekonomiska förhållanden med minskande inflation och starka arbetsmarknader.

2025 ser ut att bli ett bra handelsår trots allt. Men näsa ser sämre ut. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT)

En annan viktig drivkraft var den explosionsartade efterfrågan på AI-relaterade produkter som halvledare, servrar och telekommunikationsutrustning. Denna handel stod för nästan hälften av den totala handelsexpansionen under årets första sex månader, med en värdeökning på 20 procent.

Asien dominerade denna utveckling och svarade för nästan två tredjedelar av den globala AI-relaterade handelstillväxten. USA stod för ungefär en femtedel.