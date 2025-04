Vägen ur handelskriget? "Strunta i USA"

Under våren kommer många av Sveriges bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor, och det är en perfekt tidpunkt att ta ett helhetsgrepp om föreningens ekonomi. De senaste åren har frågor om räntenivåer, avgiftshöjningar och kostnader varit centrala, både på årsmötena och i media. Men nu när inflationen har sjunkit och räntorna har stabiliserats, är det ett …

Allt påverkas negativt av handelskriget

Tjänstehandeln påverkas också negativt av handelskriget, trots att tullarna inte direkt riktas sig mot den.

”Nedgången i varuhandeln kommer sannolikt att minska efterfrågan på relaterade tjänster, såsom transport och logistik, medan en bredare osäkerhet sannolikt kommer att dämpa utgifter för resor och bromsa investeringsrelaterade tjänster”, menar chefsekonomen.

Totalt påverkas även världsekonomin i stort. Det globala BNP väntas nu öka 2,2 procent under 2025 – 0,6 procentenheter under tidigare prognos, innan den återhämtar sig något under 2026.

Här drabbas Nordamerika hårdast av USA:s egen tullpolitik, menar Ralph Ossa.

”Den största effekten kommer återigen att vara i Nordamerika, där tillväxten beräknas bromsa med 1,6 procentenheter, följt av Asien och Centralamerika.

ANNONS

Allt hänger inte på USA

Ändå är inte allt dystert menar WTO-ekonomen.

”Även om de nuvarande utsikterna är utmanande, är det värt att komma ihåg att världshandelns bana inte kommer att bestämmas av någon enskild ekonomi eller bilaterala relationer”, säger han.

Ekonomen påminner om att även om handeln mellan Kina och USA är viktig, står den endast för 3 procent av den globala varuhandeln.

”Att 87 procent av den globala varuhandeln sker utanför USA ​​är en påminnelse om vikten av andra handelsrelationer”, understryker Ralph Ossa.

Likväl är det på nedersta raden så att de flesta håller med WTO:s generaldirektör Ngozi Okonjo.

“Jag är djupt oroad över osäkerheten kring handelspolitiken, inklusive konflikten mellan USA och Kina”, är säger hon.

Dollarn – handelskrigets första offer? Dagens PS

Varningen: Översvämmas av lågpris från Kina. Dagens PS

EU:s relation till Kina på väg att omprövas: “Egna beslut”. Realtid

ANNONS

ANNONS