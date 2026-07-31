Krav för jobbintervju: tatuera in företagets logga

Jordan Zietz skriver i ett inlägg på Linkedin att han ”gjort bort sig” och ”han borde förstått vilken press som personer utsattes för”.

Bakgrunden var en nätverksträff som företaget arrangerade där de som tatuerade sig skulle få en jobbintervju. Sju personer nappade på erbjudandet, skriver Wall Street Journal, men ännu fler kom att ifrågasätta idén.

Företaget har nu erbjudit sig att stå för alla omkostnader om man vill få sin tatuering borttagen.

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