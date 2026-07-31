Tömmer kryptokonton – kallar sig skatteinspektörer

I breven, som kringgår den digitala försvarsmuren, varnar IRS:s brottsutredningsenhet för att scanna av QR-koden som finns på brevutskicken. De som gör det hamnar på en falsk webbplats där uppmaningen är att lämna ut sina personuppgifter.

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IRS: ”Utnyttjar allmänhetens förtroende”

”Brottslingar fortsätter att utnyttja allmänhetens förtroende för myndigheter genom att skapa övertygande falska webbplatser och officiellt utseende korrespondens”, säger Jarod Koopman, chef för kriminalutredning vid IRS, i ett pressmeddelande som uppmärksammas av Bloomberg.

Kryptobedragarna använder dels en fejk-webbplats i Hongkong men även en falsk webbplats i Rumänien, känd från tidigare för banknätfiske, figurerar.

Coinbase: Internationell bedrägerioperation

Coinbase Security betecknar det hela som en ”professionell, internationell bedrägerioperation”.

Larmet kommer i en tid när cyberbrottsligheten ökar kraftigt, och FBI konstaterar att mest pengar är i omlopp i just krypto- och AI-kopplad kriminalitet.

Bloomberg uppger med hänvisning till en FBI-rapport om internetbrott att amerikaner förlorade över 11 miljarder dollar i fjol på kryptorelaterade bedrägerier, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med året före.

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I snitt förlorade amerikanarna 62 604 dollar på den här typen av bedrägerier förra året, och fler än 18 000 anmälningar gjordes om stölder på mer än 100 000 dollar.

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