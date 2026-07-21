Iran uppger att man ”attackerat och förstört” Amazons datainfrastruktur i Bahrain. USA fortsätter anfalla Iran och oljepriset stiger.
Iran: "Vi har attackerat Amazon i Bahrain"
Kriget mellan USA och Iran fortsätter. Irans revolutionsgarde rapporterar att man attackerat Amazons datainfrastruktur i Bahrain.
Tisdag morgon meddelade revolutionsgardet att Iran ”attackerat det amerikanska företaget Amazons centrala datainfrastruktur i Bahrain med flera kryssningsrobotar och förstört den”.
Uppgifterna har inte bekräftats, men i övrigt har kriget mellan Iran och USA trappats upp de senaste tio dagarna, sedan Donald Trump förklarade vapenvilan vara ”över”. Båda sidor har sedan dess genomfört militära anfall.
Teknikföretag har redan tidigare hamnat i skottlinjen under kriget. I mars rapporterades om driftsstörningar efter drönarattacker mot Amazon Web Service datacenter i Förenade arabemiraten.
I april hotade så Irans revolutionsgarde att attackera fler amerikanska teknikföretag i Mellanöstern, bland dem Nvidia, Apple, Microsoft och Google.
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USA-anfall tio nätter i rad
Sedan kriget återupptogs har USA:s centralkommando genomfört flyganfall mot Iran tio nätter i rad.
Enligt USA är syftet att ”försvaga iranska förmågor som används för att attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet”.
Sjöfarten genom sundet har minskat sedan kriget återupptogs och fartyg passerar nu sundet med avstängda transpondrar, enligt Lloyd´s analytiker.
Under helgen som gick passerade endast 30 fartyg sundet, enligt analys från Kpler. Innan USA och Israel gick till attack mot Iran 28 februari, passerade fler än 100 fartyg dagligen Hormuz.
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Har drivit upp oljepriset
De förnyade krigshandlingarna har drivit upp oljepriset kraftigt. Det internationella riktmärket Brent steg över 90 dollar 20 juli, första gången på mer än en månad.
Samma dag nådde terminerna för amerikansk råolja sin högsta nivå på en månad.
Iran har fortfarande kapacitet att skada USA, dess allierade och deras tillgångar i regionen, konstaterar CNBC.
Landets angrepp mot kommersiell sjöfart skapar oro. Trots de amerikanska attackerna kan Iran fortfarande avfyra robotar och drönare.
Attacker mot länder med amerikanska militärbaser har nyligen krävt ytterligare tre amerikanska liv.
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Nytt förslag om vapenvila
Axios rapporterade måndag att regionala medlare som Qatar och Pakistan presenterat ett förslag om en tio dagar lång vapenvila.
Samtidigt rapporterar Axios att Israel förbereder sig för en möjlig eskalering av kriget.
Måndag kväll utlyste huthirebeller en omedelbar sjöblockad mot Saudiarabien.
Huthierna har flera gånger tidigare hotat att stänga Bab el-Mandeb-sundet, som är en kritisk flaskhals för kommersiell sjöfart och oljeexport från Saudiarabien.