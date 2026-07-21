Iran: "Vi har attackerat Amazon i Bahrain"

Uppgifterna har inte bekräftats, men i övrigt har kriget mellan Iran och USA trappats upp de senaste tio dagarna, sedan Donald Trump förklarade vapenvilan vara ”över”. Båda sidor har sedan dess genomfört militära anfall.

Teknikföretag har redan tidigare hamnat i skottlinjen under kriget. I mars rapporterades om driftsstörningar efter drönarattacker mot Amazon Web Service datacenter i Förenade arabemiraten.

I april hotade så Irans revolutionsgarde att attackera fler amerikanska teknikföretag i Mellanöstern, bland dem Nvidia, Apple, Microsoft och Google.

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USA-anfall tio nätter i rad

Sedan kriget återupptogs har USA:s centralkommando genomfört flyganfall mot Iran tio nätter i rad.

Enligt USA är syftet att ”försvaga iranska förmågor som används för att attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet”.

Sjöfarten genom sundet har minskat sedan kriget återupptogs och fartyg passerar nu sundet med avstängda transpondrar, enligt Lloyd´s analytiker.

Under helgen som gick passerade endast 30 fartyg sundet, enligt analys från Kpler. Innan USA och Israel gick till attack mot Iran 28 februari, passerade fler än 100 fartyg dagligen Hormuz.

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