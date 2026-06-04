Sveriges dolda försvarssektor växer – sparare missar avkastning

Det svenska kapitalet är underviktat

PwC räknar med framtida miljardbolag som ingen känner till idag. Samtidigt är det svenska kapitalet som ska finansiera dem strukturellt underviktat. AP7 inkluderar försvar, medan AP2 och AP4 håller hårdare i tyglarna. Pensionssparandet är alltså fortsatt försiktigt, trots att det är långa positioner mer normalt sett relativt hög risk.

Realtid har tidigare beskrivit hur försvar håller på att bli mainstream i svenska fonder, men trögheten består.

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Investeringar är alltid en risk och i denna fall är den relativt stor. När pensionsjättar som tredje AP-fonden köpte Saab skedde det sent. Tidiga defence tech-bolag fångas istället upp av finskt, danskt och amerikanskt kapital med friare mandat.

För spararen betyder rapporten två saker. Dels att exponering mot försvar idag i praktiken handlar om mer än Saab, en rad mindre bolag som MilDef, Scandinavian Astor och Kebni är noterade och tillgängliga direkt.

Dels att en bred försvarsfond eller ETF sprider risken över hela värdekedjan, från radar till cybersäkerhet. Den som vill agera bör skilja på det redan inprisade i storbolagen och den tillväxt som ännu inte syns i kurserna.

Ett generellt råd som oftast ges sparare är att tänka långsiktigt och dimensionera positionen. En nischsektor svänger kraftigt, det bör man väga in, men den största avkastningen i en hyperskalande sektor hämtas tidigt.

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