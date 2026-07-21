EU granskar Sverige och Danmark för miljarder till Postnord

Marknadsmässiga villkor?

Nu inleds därför en ny formell granskning, rapporterar Dagens industri. EU-kommissionen ska bland annat undersöka om kapitaltillskottet kan kopplas till den svenska och danska staten och om investeringen gjordes på marknadsmässiga villkor. Berörda parter får också möjlighet att lämna synpunkter innan kommissionen fattar ett nytt beslut.

Även om pengarna gick till Postnord Danmark är Sverige också part i målet, då beslutet godkändes av styrelsen i det svenska moderbolaget Postnord AB, som ägs av den svenska och danska staten.

Det aktuella ärendet gäller inte den större rekapitalisering som Sverige och Danmark genomförde 2018 och 2019.

Postnord har granskats tidigare

Postnord har tidigare hamnat i EU-kommissionens fokus. År 2021 tvingades bolaget betala tillbaka 667 miljoner kronor efter att ett annat kapitaltillskott bedömts ge bolaget en otillbörlig ekonomisk fördel.

Postnord bildades 2009 genom sammanslagningen av svenska Posten och Post Danmark och ägs i dag till knappt 61 procent av svenska staten. Bolaget har haft flera ekonomiskt tuffa år och har nyligen beslutat att helt upphöra med brevutdelning i Danmark efter mer än 400 år.

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