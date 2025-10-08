Efter pandemin och andra problem vill bolagen pressa sina lager, förbi är tiderna med enorma varulager. Numera är det samtidigt AI som styr det mesta från inköp till planering.
Företagen skrotar lager – litar på AI när nästa chock slår till
Finansinspektionens kritik mot svenska storbankerna
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank granskas av Finansinspektionen med anledning av hur kunder med och utan betalkonto tas om hand av storbankerna. Problemet är stort, menar myndigheten. Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank får kritik av Finansinspektionen. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida. Storbankerna begränsar svenskarnas tillgång till betalkonto som en del av sina åtgärder mot …
Guld men inga gröna skogar
Under tisdagen slogs ett historiskt rekord för guld. Samtidigt har krisen i skogsindustrin börjat påverka andra industrier men på börsen ser det ljusare ut. Det har länge talats om att priset på guld skulle nå över den historiska gränsen 4 000 dollar unset och under tisdagen skedde det till slut. Vissa kanske gläds åt nyheten …
Global handel rusar – men tvärbromsar nästa år
Världshandelsorganisationen (WTO) presenterade på tisdagen en reviderad prognos som visar på kraftigt ökad global handel under 2025. Men samtidigt en betydligt dystrare bild för kommande år. I sin senaste rapport “Global Trade Outlook and Statistics” uppgraderar WTO sin prognos för handelsvolymtillväxt 2025 till 2,4 procent. Detta är en markant uppjustering från den tidigare bedömningen på …
Ryssland ökar trycket på Nato - och risken för Sverige
En våg av intrång har fått Europa att höja garden. Ryssland trappar upp sitt tryck mot Nato – och riskerna för Sverige ökar. Ryska drönare, stängda flygplatser och ökande spänningar. Europa befinner sig i en ny verklighet där gränser testas och luftrum kränks. För Sverige, som nu är en del av Nato, innebär det ett …
Volvo hjälper till att utrota ett urfolk – för din elbil
Kampen om nickeln driver den gröna omställningen. Men svenska Volvo-maskiner förstör ett urfolks hem på en indonesisk djungelö. På den avlägsna indonesiska ön Halmahera utspelas en mörk baksida av den gröna omställningen. I jakten på nickel – metallen som driver våra elbilar – skövlas regnskog i en massiv skala. Mitt i denna destruktion står den …
Det har varit några skakiga år för världens leveranskedjor.
Bolagen som skickar sina varor och är beroende av att sina lager stämmer överens med beställningarna har haft problem sedan pandemin, som sedan gick över till kriget i Ukraina, tullkriget mellan framförallt USA och Kina och attackerna mot sjöfarten i Röda havet som ett resultat av kriget i Gaza.
Bolagen slopar överfulla lager
Leveranskedjor måste fungera smärtfritt framöver där bolagen samtidigt inte vill riskera att sitta med överfulla lager med varor som inte blir sålda, vilket skedde tidigare.
De senaste tre åren ska lagren var slimmade, och om det tidigare fanns en trygghet med fulla lager är den borta sedan länge, berättar podcasten Reuters Econ World.
Nordvästpassagen blir allt viktigare
I takt med att andra farleder har blivit allt osäkrare har Nordvästpassagen fått en allt större roll i den globala handeln.
Farleden som går norr om den amerikanska kontinenten mellan Atlanten och Stilla Havet har genom klimatförändringarna och mindre is skapat en potentiell kortare handelsrutt mellan Asien och Europa som kan få en ännu viktigare roll framöver i det geopolitiska klimatet.
AI planerar lager
Ytterligare ett verktyg som blir allt viktigare för bolagen är AI.
Det ses som räddaren i nöden när cheferna ska planera det mesta hädanefter, och därmed kan få fram noggranna kalkyler när det gäller allt från vardagsbeslut i inköp till planering.
Det verkar som AI har kommit för att stanna när lagren ska hanteras.
Trenden är tydlig – världen rullar vidare med mindre lager men bättre verktyg och kommer inte att gå tillbaka till överfulla lager igen.
Ligga steget före – kunna läsa signaler
Den nya utmaningen är att hinna upptäcka i AI innan det svänger på marknaderna, för det kommer det att göra igen.
Där handlar det alltså om att bolagen måste kunna bli bättre på att läsa signalerna och agera snabbt därefter.
