Företagen skrotar lager – litar på AI när nästa chock slår till

Företagen skrotar numera stora lager, och förlitar sig allt mer på att AI ska planera det mesta.
Företagen skrotar numera stora lager, och förlitar sig allt mer på att AI ska planera det mesta.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Efter pandemin och andra problem vill bolagen pressa sina lager, förbi är tiderna med enorma varulager. Numera är det samtidigt AI som styr det mesta från inköp till planering.

Det har varit några skakiga år för världens leveranskedjor.

Bolagen som skickar sina varor och är beroende av att sina lager stämmer överens med beställningarna har haft problem sedan pandemin, som sedan gick över till kriget i Ukraina, tullkriget mellan framförallt USA och Kina och attackerna mot sjöfarten i Röda havet som ett resultat av kriget i Gaza.

Bolagen slopar överfulla lager

Leveranskedjor måste fungera smärtfritt framöver där bolagen samtidigt inte vill riskera att sitta med överfulla lager med varor som inte blir sålda, vilket skedde tidigare.

De senaste tre åren ska lagren var slimmade, och om det tidigare fanns en trygghet med fulla lager är den borta sedan länge, berättar podcasten Reuters Econ World.

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Nordvästpassagen blir allt viktigare

I takt med att andra farleder har blivit allt osäkrare har Nordvästpassagen fått en allt större roll i den globala handeln.

Farleden som går norr om den amerikanska kontinenten mellan Atlanten och Stilla Havet har genom klimatförändringarna och mindre is skapat en potentiell kortare handelsrutt mellan Asien och Europa som kan få en ännu viktigare roll framöver i det geopolitiska klimatet.

När isarna smälter kring ​Nordvästpassagen blir det en ny viktig farled.
När isarna smälter kring ​Nordvästpassagen blir det en ny viktig farled.
AI planerar lager

Ytterligare ett verktyg som blir allt viktigare för bolagen är AI.

Det ses som räddaren i nöden när cheferna ska planera det mesta hädanefter, och därmed kan få fram noggranna kalkyler när det gäller allt från vardagsbeslut i inköp till planering.

Det verkar som AI har kommit för att stanna när lagren ska hanteras.

Trenden är tydlig – världen rullar vidare med mindre lager men bättre verktyg och kommer inte att gå tillbaka till överfulla lager igen.

Ligga steget före – kunna läsa signaler

Den nya utmaningen är att hinna upptäcka i AI innan det svänger på marknaderna, för det kommer det att göra igen.

Där handlar det alltså om att bolagen måste kunna bli bättre på att läsa signalerna och agera snabbt därefter.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

