Företagen skrotar lager – litar på AI när nästa chock slår till

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Nordvästpassagen blir allt viktigare

I takt med att andra farleder har blivit allt osäkrare har Nordvästpassagen fått en allt större roll i den globala handeln.

Farleden som går norr om den amerikanska kontinenten mellan Atlanten och Stilla Havet har genom klimatförändringarna och mindre is skapat en potentiell kortare handelsrutt mellan Asien och Europa som kan få en ännu viktigare roll framöver i det geopolitiska klimatet.

När isarna smälter kring ​Nordvästpassagen blir det en ny viktig farled. (Foto: TT)

ANNONS

AI planerar lager

Ytterligare ett verktyg som blir allt viktigare för bolagen är AI.

Det ses som räddaren i nöden när cheferna ska planera det mesta hädanefter, och därmed kan få fram noggranna kalkyler när det gäller allt från vardagsbeslut i inköp till planering.

Det verkar som AI har kommit för att stanna när lagren ska hanteras.

Trenden är tydlig – världen rullar vidare med mindre lager men bättre verktyg och kommer inte att gå tillbaka till överfulla lager igen.

Ligga steget före – kunna läsa signaler

Den nya utmaningen är att hinna upptäcka i AI innan det svänger på marknaderna, för det kommer det att göra igen.

Där handlar det alltså om att bolagen måste kunna bli bättre på att läsa signalerna och agera snabbt därefter.

Läs även:

ANNONS

Stora oljelager – priset på väg ner? Dagens PS

Biljättens desperata knep: Tvingar handlarna till jättelager. Dagens PS