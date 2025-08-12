Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Biljättens desperata knep: Tvingar handlarna till jättelager

Toyota gör allt för att fixa siffrorna. (Foto: joshua yu on Unsplash och Canva)
Toyota gör allt för att fixa siffrorna. (Foto: joshua yu on Unsplash och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Toyota står inför en stor utmaning då de vill nå sitt ambitiösa försäljningsmål. Nu tvingas bilhandlarna att köpa på sig orimligt stora mängder osålda bilar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Åtgärden har väckt starka reaktioner, men trots protester ställer de flesta handlare upp. Frågan är nu vad detta kommer att innebära för den pressade bilmarknaden och om strategin verkligen kommer att lyckas.

Toyota, en av världens största biltillverkare, sätter press på sina återförsäljare för att sälja 100 000 nya bilar i Tyskland under året, skriver Automobilwoche. Fram till slutet av juli har företaget endast sålt cirka 48 000 fordon, vilket är elva procent lägre än föregående år.

Trots det mindre lyckade resultatet håller den tyska vd:n Mario Köhler fast vid sitt mål. I ett försök att öka försäljningen tvingar Toyota nu sina handlare att köpa stora mängder bilar som de måste ha på lager.

Detta kallas “planeringssäkerhetspaket”.

Toyota bZ4X (Foto: Toyota)
Toyota bZ4X (Foto: Toyota)

Handlare protesterar mot nya åtgärder

Frank Levy, som är ordförande för Toyotas handlarförening, menar att det inte är något nytt att handlare måste ha bilar på lager. Däremot påpekar han att det nu handlar om mycket större mängder än vanligt.

Vissa återförsäljare måste ta emot bilar som utgör cirka 32 procent av deras årliga försäljningsmål. Detta innebär att de har fler bilar på lager än vad de behöver för den dagliga försäljningen.

En annan stor Toyota-partner, som vill vara anonym, menar att de nya kraven är orimligt stora.

ANNONS

Partnern kallar det för en desperat handling från Toyotas sida för att nå det uppsatta målet innan året är slut. Detta leder till att lagren svämmar över.

Detta sker bara ett år efter att handlarna tvingades registrera 44 procent av bilarna som sina egna för att nå företagets mål i december 2024.

Toyota släpper första bilderna på heta RAV4-nyheten

Toyotas storsäljare RAV4 får en uppdatering. Nya bilder visar designinspiration från annat håll och hintar om en modernare interiör. Snart är det dags för
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Höga kostnader och priskrig väntar

Enligt källan är stora lager jobbiga för handlarna eftersom de ofta måste låna pengar för att köpa bilarna. Efter en räntefri period börjar de betala höga räntor. Ju längre en bil står osåld, desto dyrare blir det, och trycket ökar att sälja den med rabatt.

Om många handlare har stora lager samtidigt, finns det risk för ett förödande priskrig. Detta kan i slutändan även sänka värdet på begagnade bilar. Bra för konsumenten men hårt för säljarna.

Trots elbilshysterin: Toyota slog säljrekord med bensinbilar

Det blir tydligt att det traditionella bilvalet fortfarande dominerar marknaden när man tittar på de senaste siffrorna från en av världens största

Trots protesterna har över 90 procent av återförsäljarna gått med på att delta, inklusive alla styrelsemedlemmar i handlarföreningen. Enligt vd Köhler visar detta på ett starkt förtroende för företagets gemensamma planering.

Handlarna är däremot inte helt övertygade, då vissa i början vägrade att delta. Ordförande Levy menar att man inte måste säga ja till varje förslag från tillverkaren. Även om han har hittat en rimlig lösning, kommer det inte att bli en enkel uppgift.

ANNONS

En riskabel strategi för att nå långsiktiga mål

Toyota säger att de stora lagren behövs för att ge handlarna planeringssäkerhet under tiden som nya modeller som RAV4 och Aygo X släpps. Företagets mål med de höga försäljningsvolymerna är att på lång sikt få fler trogna kunder. Dessa kunder ska senare ge intäkter från begagnade bilar och service, vilket redan idag står för en stor del av inkomsterna.

Aygo X tar steget in i hybridvärlden

Tiden är inne för en ny era. Toyota Aygo X presenterar stolt sin hybridversion, redo att omdefiniera stadskörningen. Toyota Aygo X, den populära kompakta

Köhler menar att det går att förvänta sig en stabil och växande vinst från dessa områden under 2025.

På marknaden för nya bilar är konkurrensen hård, vilket innebär att vinsten är låg. Med andra ord tjänar de inte mycket pengar på att sälja nya bilar.

Levy känner sig, trots utmaningen, säker på att Toyota kommer att nå sitt försäljningsmål. Hans kollegor är mer skeptiska och menar att det inte går att trolla fram kunder.

Efter bilköpet: Kvinnan fryser firmans tillgångar

En kvinna i Oslo har tagit ett rätt unikt och kraftfullt steg efter att ha blivit missnöjd med sitt bilköp. Istället för att enbart följa den vanliga

Missa inte:

Vägrar gifta sig utan äktenskapsförord – “känsligt och jobbigt”. News 55

ANNONS

Förmögna föräldrar vill inte att arvet skadar barnen. E55

Småsurt på börsen – men två storbanker satte nya rekord. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FörsäljningssiffrorToyotaTyskland
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS