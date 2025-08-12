Biljättens desperata knep: Tvingar handlarna till jättelager

Åtgärden har väckt starka reaktioner, men trots protester ställer de flesta handlare upp. Frågan är nu vad detta kommer att innebära för den pressade bilmarknaden och om strategin verkligen kommer att lyckas.

Toyota, en av världens största biltillverkare, sätter press på sina återförsäljare för att sälja 100 000 nya bilar i Tyskland under året, skriver Automobilwoche. Fram till slutet av juli har företaget endast sålt cirka 48 000 fordon, vilket är elva procent lägre än föregående år.

Trots det mindre lyckade resultatet håller den tyska vd:n Mario Köhler fast vid sitt mål. I ett försök att öka försäljningen tvingar Toyota nu sina handlare att köpa stora mängder bilar som de måste ha på lager.

Detta kallas “planeringssäkerhetspaket”.

Toyota bZ4X (Foto: Toyota)

Handlare protesterar mot nya åtgärder

Frank Levy, som är ordförande för Toyotas handlarförening, menar att det inte är något nytt att handlare måste ha bilar på lager. Däremot påpekar han att det nu handlar om mycket större mängder än vanligt.

Vissa återförsäljare måste ta emot bilar som utgör cirka 32 procent av deras årliga försäljningsmål. Detta innebär att de har fler bilar på lager än vad de behöver för den dagliga försäljningen.

En annan stor Toyota-partner, som vill vara anonym, menar att de nya kraven är orimligt stora.

Partnern kallar det för en desperat handling från Toyotas sida för att nå det uppsatta målet innan året är slut. Detta leder till att lagren svämmar över.

Detta sker bara ett år efter att handlarna tvingades registrera 44 procent av bilarna som sina egna för att nå företagets mål i december 2024.