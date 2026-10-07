Före detta Preem-shejken Al-Amoudi uppges ha finansierat Usama bin Laden

Underrättelsetjänsternas misstankar

Mohammed Al-Amoudi har tidigare utretts av både europeiska och amerikanska underrättelsetjänster. Misstankarna har gällt möjlig finansiering av Usama bin Laden och terrororganisationen al-Qaida under tidigt skede.

TV-programmet Uppdrag granskning (UG) avslöjar innehållet i en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon från 2002. I den finns kontonummer och namn på företag och personer som ska ha använts för att slussa pengar till Usama bin Ladin. En av personerna som namnges i Pentagon-rapporten är Mohammed Al-Amoudi, skriver SVT.

”Jag har tillbringat 21 år på CIA. Den här rapporten är exceptionell enligt min erfarenhet. Helt enkelt för att allt det här kan verifieras om det skulle utredas”, säger tidigare CIA-agenten Robert ”Bob” Baer till SVT:s UG.

Säkerhetspolisen i Sverige har samtidigt kritiserats för att inte ha gjort tillräckliga egna efterforskningar kring dessa uppgifter. Frågan är hur svenska myndigheter och stora företag har hanterat riskerna kopplade till ägare med denna typ av bakgrund.