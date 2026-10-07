Den saudisk-etiopiska miljardären och Sveriges största utländska investerare, Preem-shejken Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat Usama bin Ladens terrorverksamhet.
Före detta Preem-shejken Al-Amoudi uppges ha finansierat Usama bin Laden
Affärsmannen Mohammed Al-Amoudi har under årtionden haft ett enormt inflytande över svensk industri och energisektor. Nu riktas blickarna mot hans bakgrund efter uppgifter om starka band till terrornätverk.
Underrättelsetjänsternas misstankar
Mohammed Al-Amoudi har tidigare utretts av både europeiska och amerikanska underrättelsetjänster. Misstankarna har gällt möjlig finansiering av Usama bin Laden och terrororganisationen al-Qaida under tidigt skede.
TV-programmet Uppdrag granskning (UG) avslöjar innehållet i en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon från 2002. I den finns kontonummer och namn på företag och personer som ska ha använts för att slussa pengar till Usama bin Ladin. En av personerna som namnges i Pentagon-rapporten är Mohammed Al-Amoudi, skriver SVT.
”Jag har tillbringat 21 år på CIA. Den här rapporten är exceptionell enligt min erfarenhet. Helt enkelt för att allt det här kan verifieras om det skulle utredas”, säger tidigare CIA-agenten Robert ”Bob” Baer till SVT:s UG.
Säkerhetspolisen i Sverige har samtidigt kritiserats för att inte ha gjort tillräckliga egna efterforskningar kring dessa uppgifter. Frågan är hur svenska myndigheter och stora företag har hanterat riskerna kopplade till ägare med denna typ av bakgrund.
Al-Amoudi nära att bli terrorstämplad
Mohammed Al-Amoudi byggde upp ett vidsträckt affärsimperium med starkt fäste i Sverige där oljebolaget Preem utgjorde kronjuvelen. Hans investeringar har skapat tusentals jobb och gjort honom till en av Sveriges mäktigaste utländska aktörer.
Mohammed Al-Amoudi har tagit emot hedersutmärkelsen Nordstjärneorden av kungen.
Samtidigt har imperiet stött på ekonomiska svårigheter och ägarförändringar under de senaste åren.
UG uppger att USA övervägde att terrorklassa Al-Amoudi efter 11 september-attackerna 2001. Och han uppges även figurera i israelisk underrättelsematerial. Han ska ha varit ”djupt inblandad” enligt Udi Levi, tidigare chef för avdelningen för finansiell underrättelseverksamhet inom Mossad.
Miljardären tillbakavisar alla anklagelser
Mohammed Al-Amoudi, som inte längre äger Preem, har nekat till alla anklagelser om kopplingar till terrornätverk.
”Jag kände inte till, godkände inte och var inte delaktig i någon överfakturering eller omdirigering av pengar från Al-Salamah-projektet till Usama bin Ladin, al-Qaida eller annan närstående part”, låter han meddela via sin pressavdelning, berättar SVT.
Han betonar också att underrättelserapporter inte är att betrakta som ”rättsligt prövade bevis”.