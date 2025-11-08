Dagens PS
Flygkaos – tusentals avgångar ställs in efter regeringsstoppet

inställda avgångar
Tusentals flyg ställs in i USA när flygmyndigheten FAA tvingas minska trafiken med upp till 10 procent efter regeringens nedstängning. (Foto: Jessica Christian/AP/TT och Matt Rourke/AP/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 08 nov. 2025Publicerad: 08 nov. 2025

Den amerikanska regerings­nedstängningen får nu konkreta följder. Flygmyndigheten FAA beordrar landets största flygplatser att minska trafiken med inställda avgångar till följd. Orsaken är personalbrist och växande säkerhetsrisker.

Federal Aviation Administration, FAA, meddelar att omkring 13 000 flygtrafik­kontrollanter och 50 000 säkerhets­kontrollanter tvingas arbeta utan lön under nedstängningen, vilket lett till omfattande sjukfrånvaro och ökad belastning på systemet.

Flera kontrollcentraler rapporterar att upp till 40 procent av personalen uteblir, enligt Reuters. FAA beskriver situationen som ohållbar och bekräftar att flygkapaciteten kommer minskas stegvis, från 4 till 10 procent under november.

Transportminister Sean Duffy säger att myndigheten ”inte längre kan garantera säkerheten i nuvarande trafiknivåer”, Enligt AP kan beslutet påverka mer än 40 större flygplatser, däribland New York, Los Angeles och Chicago.

Flygbolagen tvingas ställa in avgångar

United Airlines, Delta Air Lines och American Airlines har redan börjat dra ner avgångar. Bara United räknar med att ställa in omkring fyra procent av sina flyg under helgen, skriver Reuters.

Flygbolagen försöker samtidigt undvika att kapa hela rutter, utan prioriterar avgångar med hög beläggning. Men med begränsad flygtrafik väntas biljettpriserna stiga, särskilt på inrikeslinjer under Thanksgiving-perioden.

”Vi ser redan prishöjningar på upp till 15 procent på vissa rutter”, säger en analytiker till Financial Times.

Resenärer tvingas vänta länge vid San Fransiscos flygplats. (Foto:
Gabrielle Lurie/AP/TT)
”Om nedstängningen fortsätter riskerar flygbolagen dessutom ökade bränslekostnader och försenade leveranser”.

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Ekonomiska följder även globalt

Den pågående regerings­krisen, den längsta i USA:s historia, börjar nu märkas i hela den globala logistikkedjan. Amerikanska flygfraktbolag som FedEx och UPS varnar för leverans­förseningar till Europa och Asien.

Om nedstängningen fortsätter över november kan FAA tvingas utöka nedskärningen till 20 procent enligt The Guardian. Det skulle slå hårt mot inte bara resenärer utan även industrin med allt från elektronik till bilkomponenter.

För investerare blir följden tydlig. Varje vecka med avstannad flygtrafik riskerar att bromsa den amerikanska BNP-tillväxten och skapa ringar på vattnet globalt.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

Tim Waage
Tim Waage

