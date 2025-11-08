Flygkaos – tusentals avgångar ställs in efter regeringsstoppet

Federal Aviation Administration, FAA, meddelar att omkring 13 000 flygtrafik­kontrollanter och 50 000 säkerhets­kontrollanter tvingas arbeta utan lön under nedstängningen, vilket lett till omfattande sjukfrånvaro och ökad belastning på systemet.

Flera kontrollcentraler rapporterar att upp till 40 procent av personalen uteblir, enligt Reuters. FAA beskriver situationen som ohållbar och bekräftar att flygkapaciteten kommer minskas stegvis, från 4 till 10 procent under november.

Transportminister Sean Duffy säger att myndigheten ”inte längre kan garantera säkerheten i nuvarande trafiknivåer”, Enligt AP kan beslutet påverka mer än 40 större flygplatser, däribland New York, Los Angeles och Chicago.

Flygbolagen tvingas ställa in avgångar

United Airlines, Delta Air Lines och American Airlines har redan börjat dra ner avgångar. Bara United räknar med att ställa in omkring fyra procent av sina flyg under helgen, skriver Reuters.

Flygbolagen försöker samtidigt undvika att kapa hela rutter, utan prioriterar avgångar med hög beläggning. Men med begränsad flygtrafik väntas biljettpriserna stiga, särskilt på inrikeslinjer under Thanksgiving-perioden.

”Vi ser redan prishöjningar på upp till 15 procent på vissa rutter”, säger en analytiker till Financial Times.

Resenärer tvingas vänta länge vid San Fransiscos flygplats. (Foto:

Gabrielle Lurie/AP/TT)

”Om nedstängningen fortsätter riskerar flygbolagen dessutom ökade bränslekostnader och försenade leveranser”.