Fastslaget: USA inte längre en demokrati

Från Göteborgs universitet leds varje år världens största demokratimätning, Varieties of Democracy, V-dem, där samtliga länder ingår och bedöms utifrån totalt 31 miljoner mätpunkter.

Allt vägs sedan samman i ett avancerat datasystem och skapar en bild över demokratins status i världen.

När den senaste mätningen offentliggjordes i mars i år återfanns USA fortfarande i den översta kategorin, klassen ”liberal demokrati”.

Men redan tidigt under våren kunde forskarna, med Staffan Lindberg i spetsen, se hur Donald Trump steg för steg urholkade demokratin.

Han utfärdade presidentordrar, lade ner myndigheter trots att det skulle ha krävts kongressbeslut för det, struntade i kongressen och tog vägar förbi den och så vidare.

Inte längre en demokrati

”Vi skrev då en första ny rapport som vi gav namnet ”Ett demokratiskt sammanbrott som håller på att hända?” och kunde slå fast att om utvecklingen fortsätter i samma snabba tempo som tidigare, kan USA inte längre klassas som en demokrati efter sommaren”, konstaterar Staffan Lindberg hos Expressen.

När tidningen nu träffar Lindberg, ett halvår efter första mätningen med Trump som president, råder ingen tvekan om beskedet i nästa V-dem.

”Vi har ju inte expertdatan för 2025 förrän i januari nästa år, men om vi hade den i dag så skulle den visa att USA inte längre är en demokrati”, slår Lindberg fast.

