Fastslaget: USA inte längre en demokrati

Forskare slår fast att USA inte längre är en demokrati
Donald Trump lyckades förvandla USA från demokrati till autokrati på ett drygt halvår, slår världens största demokratimätning fast. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Det tog Donald Trump sex månader att stöpa om USA så att landet inte längre klassas som en demokrati av forskare. Här är fakta.

Från Göteborgs universitet leds varje år världens största demokratimätning, Varieties of Democracy, V-dem, där samtliga länder ingår och bedöms utifrån totalt 31 miljoner mätpunkter.

Allt vägs sedan samman i ett avancerat datasystem och skapar en bild över demokratins status i världen.

När den senaste mätningen offentliggjordes i mars i år återfanns USA fortfarande i den översta kategorin, klassen ”liberal demokrati”.

Men redan tidigt under våren kunde forskarna, med Staffan Lindberg i spetsen, se hur Donald Trump steg för steg urholkade demokratin.

Han utfärdade presidentordrar, lade ner myndigheter trots att det skulle ha krävts kongressbeslut för det, struntade i kongressen och tog vägar förbi den och så vidare.

Inte längre en demokrati

”Vi skrev då en första ny rapport som vi gav namnet ”Ett demokratiskt sammanbrott som håller på att hända?” och kunde slå fast att om utvecklingen fortsätter i samma snabba tempo som tidigare, kan USA inte längre klassas som en demokrati efter sommaren”, konstaterar Staffan Lindberg hos Expressen.

När tidningen nu träffar Lindberg, ett halvår efter första mätningen med Trump som president, råder ingen tvekan om beskedet i nästa V-dem.

”Vi har ju inte expertdatan för 2025 förrän i januari nästa år, men om vi hade den i dag så skulle den visa att USA inte längre är en demokrati”, slår Lindberg fast.

Miljoner amerikaner samlades i helgen för att demonstrera mot det de beskriver som Trumps försök att göra en amerikansk kung av sig själv. (Foto: Yalonda M James/AP-TT)
Näst lägsta klassen

USA har gått från ”liberal demokrati” via gråzonen  mellan demokrati och autokrati och platsar nu i den näst sämsta kategorin, ”elektoral autokrati”, där ett land håller val men där den styrande eliten fortsätter kontrollera makten.

”Det råder yttrandefrihet och pressfrihet på pappret, men den som utövar sina demokratiska rättigheter kan mötas av konsekvenser, det ser vi många uppenbara exempel på i USA just nu”, säger Staffan Lindberg.

Göteborgs-forskaren ser tydligare paralleller till Turkiet under Erdogans styre, liksom Ungern under Orban och även Ryssland under Putins tidiga period.

”Jag skulle säga att USA inte befinner sig långt från där Ryssland var 2003, eller Turkiet 2016”, menar Lindberg.

USA följer en snart 25-årig rörelse mot avdemokratisering av världen. Efter att demokratin ökat har den gått tillbaka sedan millennieskiftet. I dag står världen på samma demokratinivå som 1985.

Hoppet kvar för USA

”Vi har noga följt hur den här processen har sett ut i över 50 länder under den här tiden och vi ser väldigt likartade mönster”, menar Staffan Lindberg som inte gett upp hoppet om USA.

”Den vertikala ansvarsutkrävningen, det vill säga valen som hålls, kan kasta om utvecklingen och styra den i rätt riktning igen. Det finns flera historiska exempel, som visar att man gradvis återinfört demokratiska friheter. Brasilien efter Bolsonaro har exempelvis lyckats vända autokratiska tendenser.”

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

