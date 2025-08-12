Europa förlorar AC-kriget mot USA – det kan kosta rejält

Europa tampas just nu med en omfattande extremvärme. Den orsakar problem som bränder och överhettade medborgare som lider. I vissa fall får de allvarliga hälsoproblem i hettan, i vissa fall med dödlig utgång.

Hettan tydliggör också en stor skillnad mellan Europa och USA – tillgången på air conditioning (AC). I USA har 90 procent av hushållen tillgång till AC, skriver CNN. I Europa är den siffran endast 20 procent och i Storbritannien, respektive Tyskland är siffran endast 5 och 3 procent.

Hettan innebär problem för ekonomin

Problemet med utebliven AC blir allt större i Europa. Den kontinenten värms upp snabbast i världen, enligt European Environment Agency (EEA).

Det handlar inte bara om komfort utan även om att arbetet försämras. Skolor stängs och scheman måste ritas om för att parera hettan. Senast fick bland annat hundratals franska skolor stänga på grund av värmen, skriver The Independent. Även turismen drabbas negativt av hettan.

Ekonomer har kommit fram till höjda temperaturer påverkar produktiviteten negativt, skriver Euronews. I en OECD-rapport från 2024 konstaterar forskarna att produktiviteten vid tio extra dagar över en temperatur på 35 grader under ett år resulterar i en minskning av företagens årliga arbetsproduktivitet med 0,3 procent. Minskningen blir 0,2 procent mätt över 30 grader.