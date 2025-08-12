Den varma sommaren i Europa är en plåga för många och orsakar en mängd olika problem. Ett av dessa är bristen på luftkonditionering där kontinenten ligger hopplöst efter.
Europa förlorar AC-kriget mot USA – det kan kosta rejält
Mest läst i kategorin
Därför blir humanoida robotar vår nästa kollega
Framväxten av humanoida robotar skapar globalt intresse och förändrar snabbt industriella landskap. Med avancerad artificiell intelligens och en förmåga att lära sig, erbjuder dessa maskiner inte bara effektivitet utan också en helt ny nivå av flexibilitet. De utmanar traditionella produktionssätt och lovar att fylla de luckor som skapas av arbetskraftsbrist, skriver Porsche Consulting. Den nya …
Microsoft pekar ut tio jobb i farozonen
En ny rapport från Microsoft avslöjar vilka tio yrken som ligger illa till när AI tar över fler arbetsuppgifter. Jobb där man skriver, informerar, rådgör eller svarar på frågor är inte längre säkra. Det slår den nya rapporten från Microsoft fast. Man menar att flera klassiska kontorsyrken löper stor risk att påverkas – och i …
Vindkraft skapar mystiska "spökplan" på radar
Danmarks ambition att bli en stormakt inom havsbaserad vindkraft kan kosta landet hundratals miljoner. Nya rapporter pekar på allvarliga problem med nationens radarsystem, där roterande turbiner skapar blinda fläckar och falska spår som riskerar att dölja verkliga hot. Nu står det klart att den danska regeringen står inför en nota som kan överstiga den initiala …
Efter Intels besked – nya chipfabriker tar vid i EU
En av Europas mest ambitiösa chipplaner stoppades när Intel drog sig ur Tyskland. Samtidigt fortsätter andra miljardbyggen. Intel drog sig ur ett av Europas största halvledarprojekt, men kapplöpningen om framtidens chip tar inte slut för det. Tvärtom växer nya fabriksplaner fram och EU håller fast vid målet att fördubbla produktionen till 2030. Missa inte: Rekordförsäljning …
Wikipedias framtid oviss efter domstolsbeslut
Enligt en dom från Högsta domstolen i London hotas Wikipedia av brittisk lagstiftning. Detta efter att en av deras utmaningar har avslagits. Lagstiftningen, som är utformad för att reglera stora sociala medieplattformar, kan tvinga Wikipedia till drastiska åtgärder som kan påverka hela tjänstens framtid. En dom i Högsta domstolen i London har avvisat Wikimedia Foundations …
Europa tampas just nu med en omfattande extremvärme. Den orsakar problem som bränder och överhettade medborgare som lider. I vissa fall får de allvarliga hälsoproblem i hettan, i vissa fall med dödlig utgång.
Hettan tydliggör också en stor skillnad mellan Europa och USA – tillgången på air conditioning (AC). I USA har 90 procent av hushållen tillgång till AC, skriver CNN. I Europa är den siffran endast 20 procent och i Storbritannien, respektive Tyskland är siffran endast 5 och 3 procent.
Hettan innebär problem för ekonomin
Problemet med utebliven AC blir allt större i Europa. Den kontinenten värms upp snabbast i världen, enligt European Environment Agency (EEA).
Läs även:
Vädret påverkar hälsan – särskilt hos äldre. News55
Det handlar inte bara om komfort utan även om att arbetet försämras. Skolor stängs och scheman måste ritas om för att parera hettan. Senast fick bland annat hundratals franska skolor stänga på grund av värmen, skriver The Independent. Även turismen drabbas negativt av hettan.
Ekonomer har kommit fram till höjda temperaturer påverkar produktiviteten negativt, skriver Euronews. I en OECD-rapport från 2024 konstaterar forskarna att produktiviteten vid tio extra dagar över en temperatur på 35 grader under ett år resulterar i en minskning av företagens årliga arbetsproduktivitet med 0,3 procent. Minskningen blir 0,2 procent mätt över 30 grader.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
AC löses inte i en handvändning
Men om det inte finns tillräckligt med AC så borde lösningen vara enkel för de europeiska länderna att lösa. De borde köpa och installera mer luftkonditionering.
Det är dock inte så enkelt. För att driva AC krävs det energi, och om Europa i stor skala ska anamma luftkonditionering krävs det bra mycket mer energi än vad som finns i elnäten i dag. Detta märktes inte minst i Italien under sommaren då värmerelaterad användning av AC orsakade strömavbrott, skriver Yahoo.
Missa inte:
Europa stänger när värmen stiger. Dagens PS
Samtidigt finns det stora problem med arkitekturen i flera länder, inte minst Storbritannien, där många hem är gamla och inte optimerade för AC. Det gör det svårt att anpassa dem till dagens anläggningar.
Het fråga om hetta
Frågan har också blivit politisk till viss del. En ökad andel AC kommer göra det svårare för Europa att nå sina klimatmål. I Spanien har man till exempel lagstiftat om att luftkonditioneringen på offentliga platser aldrig får vara satt på en lägra temperatur än 27 grader för att spara energi, skriver The Guardian.
Läs även:
Debatt rasar i Europa – är luftkonditionering bra? Realtid
I Frankrike har frågan också blivit en stridsfråga för den högernationalistiska politikern Marine Le Pen. Hon säger att om hon hade makten, vill hon implementera en “omfattande luftkonditioneringsplan”, skriver New York Times.
Hennes motståndare Marine Tondelier för det gröna partiet Europe Écologie Les Verts vill hellre se lösningar som “gröna städer” och mer energieffektiva byggnader.
Enligt Le Pen är det ett exempel på hur “eliten” föreslår vissa lösningar för folket samtidigt som de själva sitter i AC-kylda byggnader.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
Europa förlorar AC-kriget mot USA – det kan kosta rejält
Den varma sommaren i Europa är en plåga för många och orsakar en mängd olika problem. Ett av dessa är bristen på luftkonditionering där kontinenten ligger hopplöst efter. Europa tampas just nu med en omfattande extremvärme. Den orsakar problem som bränder och överhettade medborgare som lider. I vissa fall får de allvarliga hälsoproblem i hettan, …
Kina stoppar Nvidia – efter Trumps miljardkrav
Kinas myndigheter uppmanar nu landets teknikjättar att undvika Nvidias H20-chip, med hänvisning till säkerhetsrisker. Beskedet kommer efter att president Donald Trump hävt exportförbudet mot chipet – mot en avgift på 15 procent av försäljningen i Kina. Kinesiska myndigheter uppmanar inhemska företag att undvika att använda Nvidias H20-chip, särskilt inom statliga och säkerhetsrelaterade verksamheter, rapporterar Bloomberg. …
Säljer fonder för att semestra: ”Tar från sitt framtida jag”
Sommarens ledighet kan lätt bli dyr och många unga småsparare betalar notan genom att sälja av fonder. Det visar siffror från svenska Opti. Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, har analyserat beteendet och ser tydliga mönster: "Ju yngre man är desto mer benägen är man att ta ut pengar, sannolikt för att finansiera semestern. Mest uttag …
Smugglade 850 sköldpaddor i strumpor – riskerar fängelse
En kinesisk man kan få flera års fängelse efter att ha skickat hundratals skyddade sköldpaddor från USA till Hongkong, gömda i strumpor. Åtalet är det senaste i en rad fall där amerikanska myndigheter stoppat smuggling av skyddade arter. Missa inte: Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel. Dagens PS Märkta som “plastdjur” Mellan augusti 2023 och …
Rika norrmän vill äga svenska fastighetsbranschen
Den svenska fastighetsbranschen är av stort intresse för norska miljardärer. Landets rikaste man har blivit storägare i Fabege samtidigt som både JM och SBB fått tillskott från grannen i väst. Norges rikaste man, redaren John Fredriksen, har fått upp ögonen för den svenska fastighetsmarknaden. Redan 2023 köpte han in sig i fastighetsbolaget Fabege men det …