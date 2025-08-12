Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Europa förlorar AC-kriget mot USA – det kan kosta rejält

Fläktar räcker inte till när värmen slår till längre. Europa behöver AC menar många. Foto: (Manu Fernandez / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Den varma sommaren i Europa är en plåga för många och orsakar en mängd olika problem. Ett av dessa är bristen på luftkonditionering där kontinenten ligger hopplöst efter.

Europa tampas just nu med en omfattande extremvärme. Den orsakar problem som bränder och överhettade medborgare som lider. I vissa fall får de allvarliga hälsoproblem i hettan, i vissa fall med dödlig utgång.

Hettan tydliggör också en stor skillnad mellan Europa och USA – tillgången på air conditioning (AC). I USA har 90 procent av hushållen tillgång till AC, skriver CNN. I Europa är den siffran endast 20 procent och i Storbritannien, respektive Tyskland är siffran endast 5 och 3 procent.

Hettan innebär problem för ekonomin

Problemet med utebliven AC blir allt större i Europa. Den kontinenten värms upp snabbast i världen, enligt European Environment Agency (EEA).

Det handlar inte bara om komfort utan även om att arbetet försämras. Skolor stängs och scheman måste ritas om för att parera hettan. Senast fick bland annat hundratals franska skolor stänga på grund av värmen, skriver The Independent. Även turismen drabbas negativt av hettan.

Ekonomer har kommit fram till höjda temperaturer påverkar produktiviteten negativt, skriver Euronews. I en OECD-rapport från 2024 konstaterar forskarna att produktiviteten vid tio extra dagar över en temperatur på 35 grader under ett år resulterar i en minskning av företagens årliga arbetsproduktivitet med 0,3 procent. Minskningen blir 0,2 procent mätt över 30 grader.

AC löses inte i en handvändning

Men om det inte finns tillräckligt med AC så borde lösningen vara enkel för de europeiska länderna att lösa. De borde köpa och installera mer luftkonditionering.

Det är dock inte så enkelt. För att driva AC krävs det energi, och om Europa i stor skala ska anamma luftkonditionering krävs det bra mycket mer energi än vad som finns i elnäten i dag. Detta märktes inte minst i Italien under sommaren då värmerelaterad användning av AC orsakade strömavbrott, skriver Yahoo.

Samtidigt finns det stora problem med arkitekturen i flera länder, inte minst Storbritannien, där många hem är gamla och inte optimerade för AC. Det gör det svårt att anpassa dem till dagens anläggningar.

Het fråga om hetta

Frågan har också blivit politisk till viss del. En ökad andel AC kommer göra det svårare för Europa att nå sina klimatmål. I Spanien har man till exempel lagstiftat om att luftkonditioneringen på offentliga platser aldrig får vara satt på en lägra temperatur än 27 grader för att spara energi, skriver The Guardian.

I Frankrike har frågan också blivit en stridsfråga för den högernationalistiska politikern Marine Le Pen. Hon säger att om hon hade makten, vill hon implementera en “omfattande luftkonditioneringsplan”, skriver New York Times.

Hennes motståndare Marine Tondelier för det gröna partiet Europe Écologie Les Verts vill hellre se lösningar som “gröna städer” och mer energieffektiva byggnader.

Enligt Le Pen är det ett exempel på hur “eliten” föreslår vissa lösningar för folket samtidigt som de själva sitter i AC-kylda byggnader.

acEuropaVärme
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

