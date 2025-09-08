Forskare tar fram självkylande tyg – kräver ingen el

Värmeböljor i tätbefolkade städer är ett växande problem. Luftkonditionering tenderar att vara energikrävande.

Men nu kan forskare vid University of Chicago ha kommit på en lösning som åtminstone lindrar problemet.

De har nämligen utvecklat en ny typ av textil som kan hålla både människor och byggnader svalare utan att någon energi behövs alls, skriver Earth.com.

Missa inte: Solenergi räddar luftkonditioneringen. Dagens PS

Höga temperaturer i städer

Den som har besökt en storstad under en värmebölja vet hur stor påverkan på livet det kan ha. Asfalt, betong och byggnader lagrar värme och bidrar till det så kallade urbana värmeöeffekten.

Detta gör att temperaturerna i städer kan bli betydligt högre än i omgivande områden, något som väntas påverka majoriteten av världens befolkning i takt med att urbaniseringen fortsätter.

“Vi måste minska utsläppen och göra våra städer koldioxidnegativa eller koldioxidneutrala, men samtidigt känner människor av effekterna av dessa höga temperaturer”, säger forskaren Po Chun Hsu, som ledde studien.

Missa inte: Svenskt bolag ska rädda klädbergen. Dagens PS