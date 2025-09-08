Glöm fläktar och AC. En ny textil kan kyla både kroppar och hus utan att förbruka en enda kilowattimme.
Forskare tar fram självkylande tyg – kräver ingen el
Värmeböljor i tätbefolkade städer är ett växande problem. Luftkonditionering tenderar att vara energikrävande.
Men nu kan forskare vid University of Chicago ha kommit på en lösning som åtminstone lindrar problemet.
De har nämligen utvecklat en ny typ av textil som kan hålla både människor och byggnader svalare utan att någon energi behövs alls, skriver Earth.com.
Höga temperaturer i städer
Den som har besökt en storstad under en värmebölja vet hur stor påverkan på livet det kan ha. Asfalt, betong och byggnader lagrar värme och bidrar till det så kallade urbana värmeöeffekten.
Detta gör att temperaturerna i städer kan bli betydligt högre än i omgivande områden, något som väntas påverka majoriteten av världens befolkning i takt med att urbaniseringen fortsätter.
“Vi måste minska utsläppen och göra våra städer koldioxidnegativa eller koldioxidneutrala, men samtidigt känner människor av effekterna av dessa höga temperaturer”, säger forskaren Po Chun Hsu, som ledde studien.
Flera grader svalare
Den nya textilen bygger på principen om så kallad radiativ kylning, där värme avges som osynligt ljus i det infraröda spektrumet.
Genom att konstruera ett material som reflekterar nästan all inkommande solstrålning och samtidigt sänder ut värme i det mellersta infraröda området lyckas forskarna hålla temperaturen nere även i utmanande stadsmiljöer.
Resultatet var slående: materialet visade sig vara cirka 2,3 grader celsius svalare än avancerade sporttyger och hela 8,9 grader svalare än siden när det testades i direkt solljus.
Reflekterar värme
Materialet består av flera lager. Det yttersta lagret sprider solljuset kraftigt, och ett mellanlager med silvernanotrådar reflekterar infraröd värme från omgivande ytor.
Ett innerlager av ull leder sedan bort kroppsvärme för avkylning. Kombinationen gör att textilen inte bara förhindrar uppvärmning från solen ovanifrån, utan även från heta ytor runtomkring.
Fler forskar på samma ämne
Forskarna ser kläder som en naturlig första användning, men utvecklar även tjockare varianter för byggnader och fordon.
Materialet är designat för att vara praktiskt i vardagen. Det andas, tål tvätt och behåller sina optiska egenskaper även efter användning, menar forskarna.
Det har tidigare forskats på radiativ kylning även på australiensiska och kinesiska universitet, och utvecklingen går snabbt framåt, skriver Euronews.
Forskare tar fram självkylande tyg – kräver ingen el
