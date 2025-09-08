Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Forskare tar fram självkylande tyg – kräver ingen el

tyg
Den som vill kyla sig under en värmebölja kan behöva använda kallt vatten, men snart kan det finnas fler alternativ. (Foto: John Locher/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Glöm fläktar och AC. En ny textil kan kyla både kroppar och hus utan att förbruka en enda kilowattimme.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Värmeböljor i tätbefolkade städer är ett växande problem. Luftkonditionering tenderar att vara energikrävande.

Men nu kan forskare vid University of Chicago ha kommit på en lösning som åtminstone lindrar problemet.

De har nämligen utvecklat en ny typ av textil som kan hålla både människor och byggnader svalare utan att någon energi behövs alls, skriver Earth.com.

Missa inte: Solenergi räddar luftkonditioneringen. Dagens PS

Höga temperaturer i städer

Den som har besökt en storstad under en värmebölja vet hur stor påverkan på livet det kan ha. Asfalt, betong och byggnader lagrar värme och bidrar till det så kallade urbana värmeöeffekten.

Detta gör att temperaturerna i städer kan bli betydligt högre än i omgivande områden, något som väntas påverka majoriteten av världens befolkning i takt med att urbaniseringen fortsätter.

“Vi måste minska utsläppen och göra våra städer koldioxidnegativa eller koldioxidneutrala, men samtidigt känner människor av effekterna av dessa höga temperaturer”, säger forskaren Po Chun Hsu, som ledde studien.

Missa inte: Svenskt bolag ska rädda klädbergen. Dagens PS

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Flera grader svalare

Den nya textilen bygger på principen om så kallad radiativ kylning, där värme avges som osynligt ljus i det infraröda spektrumet.

Genom att konstruera ett material som reflekterar nästan all inkommande solstrålning och samtidigt sänder ut värme i det mellersta infraröda området lyckas forskarna hålla temperaturen nere även i utmanande stadsmiljöer.

Ofta blir det extra varmt i stadmiljöer. (Foto: Nathan Denette/AP/TT).

Resultatet var slående: materialet visade sig vara cirka 2,3 grader celsius svalare än avancerade sporttyger och hela 8,9 grader svalare än siden när det testades i direkt solljus.

Missa inte: Debatt rasar i Europa – är luftkonditionering bra? Realtid

Reflekterar värme

Materialet består av flera lager. Det yttersta lagret sprider solljuset kraftigt, och ett mellanlager med silvernanotrådar reflekterar infraröd värme från omgivande ytor.

Ett innerlager av ull leder sedan bort kroppsvärme för avkylning. Kombinationen gör att textilen inte bara förhindrar uppvärmning från solen ovanifrån, utan även från heta ytor runtomkring.

ANNONS

Missa inte: Svensk innovation: “Det bästa som gjorts i världen”. Dagens PS

Fler forskar på samma ämne

Forskarna ser kläder som en naturlig första användning, men utvecklar även tjockare varianter för byggnader och fordon.

Materialet är designat för att vara praktiskt i vardagen. Det andas, tål tvätt och behåller sina optiska egenskaper även efter användning, menar forskarna.

Det har tidigare forskats på radiativ kylning även på australiensiska och kinesiska universitet, och utvecklingen går snabbt framåt, skriver Euronews.

Missa inte: Bank lyfte fram luftkonditionering – får kritik. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ForskareTextilierVärmebölja
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS