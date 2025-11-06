Hon har varnat för auktoritära regimer i decennier. Nu riktar Anne Applebaum blicken mot sitt eget hemland.
Expertlarmet: "Autokrati under Trump”
I en intervju med Financial Times-profilen Gideon Rachman beskriver den amerikanska historikern och Pulitzerprisbelönade journalisten Anne Applebaum en regering som bryter lagar, tystar motstånd och använder statens maktmedel för politisk kontroll.
Applebaum menar att Trumps administration tillämpar en medveten taktik: agera först, hantera det juridiska sedan.
Hon pekar på exempel som avvecklingen av biståndsmyndigheten USAID och migrationsmyndigheten ICE:s aggressiva metoder.
”De kör omkring i oidentifierade bilar, utan uniformer, och griper människor på gatan. Det finns ingen tradition i USA av hemlig polis, men det är precis vad det börjar likna”, säger hon till Gideon Rachman i intervjun.
Dagens PS har tidigare skrivit om att flera forskare skrev i en rapport att USA inte länger går att klassa som en demokrati.
Anne Applebaum om planen som kan förändra USA
Enligt Applebaum arbetar flera grupper redan med Project 2025, ett dokument som beskriver hur en framtida republikansk regering ska kunna omstöpa staten.
Eftersom stora delar av projektet är impopulära vill de agera snabbt och tänja på lagens gränser.
”De vet att mycket av deras agenda inte har folkligt stöd, därför måste de genomföra den innan opinionen hinner reagera”, säger Applebaum i intervjun.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Rädsla, självcensur och korruption
Applebaum beskriver ett växande klimat av rädsla inom universitet, företag och media.
Forskare undviker uttalanden för att inte riskera statliga anslag, medan Trumps allierade ökar sitt ägande i stora nyhetsbolag. En utveckling hon jämför med Viktor Orbáns Ungern.
Hon pekar också på systematisk korruption. Enligt henne ska Trumpfamiljen ha tjänat över en miljard dollar under presidenttiden via affärer med bland annat kryptovalutor och byggprojekt
En starkman bland starkmän
Anne Applebaum placerar Trump i ett globalt nätverk av auktoritära ledare, Putin, Xi Jinping och Erdoğan, som delar samma berättelse: att autokrati är starkt och demokrati svagt.
”De här ledarna behöver inte längre konspirera i hemlighet. De lär av varandra”, säger hon i intervjun med Financial Times.
Applebaums analys är en skarp påminnelse om hur snabbt demokratier kan urholkas inifrån.
USA:s konstitutionella skyddsmekanismer prövas hårdare än på ett halvt sekel, och utvecklingen sänder en varningssignal till hela västvärlden.
Läs även: Kan USA:s demokrati stå emot alla presidentordrar?
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
