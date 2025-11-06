Dagens PS
Expertlarmet: "Autokrati under Trump”

Anne Applebaum och Trump
Anne Applebaum menar att Trump inspireras av auktoritära ledare som Xi Jinping och Vladimir Putin. (Foto: Simon Rehnström/SvD/TT och Dmitri Lovetsky/AP/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Hon har varnat för auktoritära regimer i decennier. Nu riktar Anne Applebaum blicken mot sitt eget hemland.

I en intervju med Financial Times-profilen Gideon Rachman beskriver den amerikanska historikern och Pulitzerprisbelönade journalisten Anne Applebaum en regering som bryter lagar, tystar motstånd och använder statens maktmedel för politisk kontroll.

Applebaum menar att Trumps administration tillämpar en medveten taktik: agera först, hantera det juridiska sedan.

Hon pekar på exempel som avvecklingen av biståndsmyndigheten USAID och migrationsmyndigheten ICE:s aggressiva metoder.

”De kör omkring i oidentifierade bilar, utan uniformer, och griper människor på gatan. Det finns ingen tradition i USA av hemlig polis, men det är precis vad det börjar likna”, säger hon till Gideon Rachman i intervjun.

Dagens PS har tidigare skrivit om att flera forskare skrev i en rapport att USA inte länger går att klassa som en demokrati.

Anne Applebaum om planen som kan förändra USA

Enligt Applebaum arbetar flera grupper redan med Project 2025, ett dokument som beskriver hur en framtida republikansk regering ska kunna omstöpa staten.

Eftersom stora delar av projektet är impopulära vill de agera snabbt och tänja på lagens gränser.

”De vet att mycket av deras agenda inte har folkligt stöd, därför måste de genomföra den innan opinionen hinner reagera”, säger Applebaum i intervjun.

Rädsla, självcensur och korruption

Applebaum beskriver ett växande klimat av rädsla inom universitet, företag och media.

Forskare undviker uttalanden för att inte riskera statliga anslag, medan Trumps allierade ökar sitt ägande i stora nyhetsbolag. En utveckling hon jämför med Viktor Orbáns Ungern.

Enligt Applebaum leder Trump sin administration allt mer mot ett autokratiskt styre. (Foto:
Jacquelyn Martin/AP/TT)

Hon pekar också på systematisk korruption. Enligt henne ska Trumpfamiljen ha tjänat över en miljard dollar under presidenttiden via affärer med bland annat kryptovalutor och byggprojekt

En starkman bland starkmän

Anne Applebaum placerar Trump i ett globalt nätverk av auktoritära ledare, Putin, Xi Jinping och Erdoğan, som delar samma berättelse: att autokrati är starkt och demokrati svagt.

”De här ledarna behöver inte längre konspirera i hemlighet. De lär av varandra”, säger hon i intervjun med Financial Times.

Applebaums analys är en skarp påminnelse om hur snabbt demokratier kan urholkas inifrån.
USA:s konstitutionella skyddsmekanismer prövas hårdare än på ett halvt sekel, och utvecklingen sänder en varningssignal till hela västvärlden.

Läs även: Kan USA:s demokrati stå emot alla presidentordrar?

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

Tim Waage
Tim Waage

