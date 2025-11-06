Expertlarmet: "Autokrati under Trump”

I en intervju med Financial Times-profilen Gideon Rachman beskriver den amerikanska historikern och Pulitzerprisbelönade journalisten Anne Applebaum en regering som bryter lagar, tystar motstånd och använder statens maktmedel för politisk kontroll.

Applebaum menar att Trumps administration tillämpar en medveten taktik: agera först, hantera det juridiska sedan.

Hon pekar på exempel som avvecklingen av biståndsmyndigheten USAID och migrationsmyndigheten ICE:s aggressiva metoder.

”De kör omkring i oidentifierade bilar, utan uniformer, och griper människor på gatan. Det finns ingen tradition i USA av hemlig polis, men det är precis vad det börjar likna”, säger hon till Gideon Rachman i intervjun.

Dagens PS har tidigare skrivit om att flera forskare skrev i en rapport att USA inte länger går att klassa som en demokrati.

Anne Applebaum om planen som kan förändra USA

Enligt Applebaum arbetar flera grupper redan med Project 2025, ett dokument som beskriver hur en framtida republikansk regering ska kunna omstöpa staten.

Eftersom stora delar av projektet är impopulära vill de agera snabbt och tänja på lagens gränser.

”De vet att mycket av deras agenda inte har folkligt stöd, därför måste de genomföra den innan opinionen hinner reagera”, säger Applebaum i intervjun.