Europa kan få slut på flygbränsle – bara sex veckor kvar

Flygbolagen sitter fast

Flygbolag är vana vid att arbeta med marginaler. Men de är små. Normalt har branschen runt sex veckors bränslelager – alltså exakt där vi befinner oss nu.

Skillnaden är att det i vanliga fall alltid finns nya leveranser på väg. Det gör det inte längre.

Redan nu börjar effekterna synas. Flygbolag ställer in rutter som inte längre är lönsamma när bränslepriset stiger. Och det här är bara början.

Brittiska lågprisbolaget easyJet försöker lugna marknaden och säger att man har kontroll över situationen till mitten av maj. Det är i bästa fall ett andrum, inte en lösning.

Tre problem i ett

Det här är inte bara en fråga om flyg. Det är tre kriser i en:

För det första: logistiken. Utan bränsle stannar flyget, och därmed också delar av den globala handeln.

För det andra: priserna. Oljan, mätt som Brent, har stigit över 30 procent sedan kriget började. Det slår direkt mot biljettpriser, fraktkostnader och i förlängningen inflationen.

För det tredje: systemrisken. När en så central nod som Hormuzsundet blockeras finns det helt enkelt inte tillräcklig kapacitet någon annanstans.

Birol sammanfattar det med en ordvits som är ovanligt spetsig för en energibyråkrat: “Det brukade finnas ett band som hette Dire Straits. Nu är det verkligen ett farligt sund.”

Flygtrafiken riskerar att krympa när oljan blir både dyrare och svårare att få tag på. (Foto: Pressbild)

Vad händer nu

Om konflikten drar ut på tiden väntar en stegvis nedstängning av flygtrafiken. Först försvinner de svagaste linjerna. Därefter påverkas även större rutter.

Det här slår särskilt hårt mot Europa, som redan har ett mer ansträngt flygsystem än många konkurrenter. Alternativa leverantörer finns – men inte i den skala som krävs.

Kort sagt: flyget går inte på luft. Och just nu börjar det märkas.

Läs även: Glöm sol på stranden – nu vill unga vandra på semestern