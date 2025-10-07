EU stoppar ryska diplomater

EU menar att ryska spioner, under kamouflage av att vara diplomater, ibland är utstationerade i ett land för att sedan utföra illegala aktioner i ett grannland.

Nu begränsar unionen de ryska diplomaternas rörelsefrihet efter att antalet misstänkta spionattacker ökat.

De europeiska regeringarna är eniga om att begränsa de ryska diplomaternas resande inom EU, skriver Financial Times.

EU-ledarna menar att spioner under diplomatisk täckmantel kan knytas till det ökade antalet sabotageförsök.

”Samordnad kampanj”

Ryssland-stödda agenter har redan tidigare anklagats för att arbeta med provokationer, drönarintrång men även mordbrand och cyberattacker.

EU:s säkerhetstjänst ser det som en samordnad kampanj för att destabilisera EU och undergräva stödet för Ukraina.

De nu föreslagna reglerna kommer att tvinga ryska diplomater i EU:s huvudstäder att informera andra regeringar om sina resplaner innan de lämnar sitt värdland.

Initiativet, som kommer från Tjeckien, är en del i en ny uppsättning sanktioner mot Ryssland.

Paketet kräver enhälligt stöd för att antas. Ungern, som nu liksom alltid varit emot aktioner mot Ryssland, sägs nu enligt två källor ha släppt sitt veto.

