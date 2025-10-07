Dagens PS
EU stoppar ryska diplomater

EU vill begränsa ryska diplomaters rörelsefrihet
Tjeckiens utrikesminister Jan Lipavsky, till höger, här med sin tyska motsvarighet Johann Wadephul, har arbetat hårt för de nya sanktionerna. (Foto: Petr David Josek/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

EU begränsar nu ryska diplomaters möjligheter att resa fritt. Bakgrunden är flera misstänkta sabotage och spionattacker.

EU menar att ryska spioner, under kamouflage av att vara diplomater, ibland är utstationerade i ett land för att sedan utföra illegala aktioner i ett grannland.

Nu begränsar unionen de ryska diplomaternas rörelsefrihet efter att antalet misstänkta spionattacker ökat.

De europeiska regeringarna är eniga om att begränsa de ryska diplomaternas resande inom EU, skriver Financial Times.

EU-ledarna menar att spioner under diplomatisk täckmantel kan knytas till det ökade antalet sabotageförsök.

”Samordnad kampanj”

Ryssland-stödda agenter har redan tidigare anklagats för att arbeta med provokationer, drönarintrång men även mordbrand och cyberattacker.

EU:s säkerhetstjänst ser det som en samordnad kampanj för att destabilisera EU och undergräva stödet för Ukraina.

De nu föreslagna reglerna kommer att tvinga ryska diplomater i EU:s huvudstäder att informera andra regeringar om sina resplaner innan de lämnar sitt värdland.

Initiativet, som kommer från Tjeckien, är en del i en ny uppsättning sanktioner mot Ryssland.

Paketet kräver enhälligt stöd för att antas. Ungern, som nu liksom alltid varit emot aktioner mot Ryssland, sägs nu enligt två källor ha släppt sitt veto.

Ett enigt EU är nu berett att begränsa ryska diplomaters rörelsefrihet som svar på ett ökande antal misstänkta sabotage och annan aktivitet. (Foto: Wiktor Nummelin/TT)
Försöker undvika kontroll

EU:s underrättelsetjänster hävdar att ryska spioner, förklädda till diplomater, ofta driver operationer utanför sitt värdland för att undvika övervakning.

”De är stationerade på en plats men arbetar på en annan”, säger en högt uppsatt EU-diplomat hos FT.

”Värdlandets underrättelsetjänster vet vad de håller på med, men om de korsar gränsen kan det vara svårare för landet att hålla koll på dem.”

Den tjeckiska regeringen har arbetat intensivt för de nya sanktionerna. Tjeckien har redan stängt av ett antal ryska diplomater som misstänks för underrättelseverksamhet.

Hundratals av dem är dock fortfarande ackrediterade i grannlandet Österrike och kan därifrån lagligt korsa gränsen till Tjeckien.

”Inget Schengen för Ryssland”

Tjeckiens utrikesminister Jan Lipavský trycker hårt på att restriktionerna behövs.

”Det finns inget ’Schengen för Ryssland’, så det är inte logiskt att en rysk diplomat som är ackrediterad i Spanien kan komma till Prag när han vill”, säger han hos Financial Times.

”Vi bör tillämpa strikt ömsesidighet vid utfärdande av diplomatiska visum för kortare vistelse enligt Wienkonventionen.”

Tjeckien drabbades 2014 av en av Rysslands största sabotageattacker på EU-mark när explosioner i ett ammunitionslager i Vrbětice dödade två personer.

Prag tillskrev attacken agenter från Rysslands utländska underrättelsetjänst GRU.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

