Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Rysslands motor hackar: Ukraina slår där det gör ondast

Olja och gas är centrala råvaror för ekonomin i Ryssland. Genom riktade attacker har Ukraina lyckats flytta kriget till många fler ryska medborgare. (Bild: Canva)
Olja och gas är centrala råvaror för ekonomin i Ryssland. Genom riktade attacker har Ukraina lyckats flytta kriget till många fler ryska medborgare. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Det började med små störningar. Nu hotar Ukrainas precisionsattacker att slå ut hjärtat av Rysslands ekonomi. När raffinaderier står i brand och exporten stryps tvingas Kreml importera bensin.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

För Vladimir Putin är oljan mer än en resurs, den är symbolen för rysk styrka. Ukraina har under hösten trappat upp sina attacker mot Rysslands energisektor, och effekten börjar märkas långt bortom slagfältet.

Enligt The Economist har omkring 40 procent av Rysslands raffinaderikapacitet påverkats. Det motsvarar över en miljon fat per dag. Köerna ringlar nu långa till bensinstationerna, från Vladivostok i öst till Moskvas utkanter.

Bränslet tar slut

När bristen spred sig i september införde Ryssland exportförbud på diesel och bensin. Men det räckte inte. För första gången sedan kalla kriget importerar landet nu drivmedel från Kina, Singapore och Sydkorea, enligt Dagens PS tidigare rapportering.

Sergey Vakulenko vid Carnegie Russia Eurasia Centre konstaterar att effekterna är större än någon tidigare kampanj mot ryska energimål. ”Marknaden är extremt orolig. De oberoende bolagen drabbas hårdast”, säger han till The Economist.

Sedan krigets början har attacker mot rysk energiinfrastruktur varit en central del av Ukrainas strategi. Med en ständigt växande förmåga att slå långt bakom gränsen ökar trycket på Moskva. (Foto: AP / TT)
Sedan krigets början har attacker mot rysk energiinfrastruktur varit en central del av Ukrainas strategi. Med en ständigt växande förmåga att slå långt bakom gränsen ökar trycket på Moskva. (Foto: AP / TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Ett växande hål i kassan

Ryssland är världens näst största exportör av diesel, och nedgången slår direkt mot landets intäkter. Benedict George, chef för europeisk oljeproduktprissättning på Argus Media, säger att exporten fallit med 30 procent på ett år, till den lägsta nivån sedan 2020.

För en ekonomi som redan kämpar med sanktioner och kapitalflykt är tappet kännbart. För varje fat som inte säljs tappar Ryssland valuta som behövs för att finansiera kriget.

ANNONS

När kriget sprider sig

Attackvågen har också fått en psykologisk effekt. För första gången upplever vanliga ryssar att kriget når dem. Bränsleransonering har införts i flera regioner och i ryskkontrollerade Krim tillåts bilister köpa högst 30 liter åt gången.

”Ukrainarna har övertaget”, säger den brittiske strategen Sir Lawrence Freedman. ”Ryssland kan inte stoppa detta och Ukraina har ingen anledning att sluta.”

Ett energikrig utan slut för Ryssland

Trots att raffinaderier kan repareras blir skadorna allt mer bestående. Enligt The Economist har flera anläggningar träffats upprepade gånger, bland annat Ryazan – ett av landets största. Reservdelar är svåra att få tag i under sanktionerna, vilket gör att varje träff skär djupare i ekonomin.

Detta är inte längre bara en fråga om militär infrastruktur. Det handlar om landets förmåga att hålla igång ekonomin, försörja civilsamhället och upprätthålla bilden av kontroll.

Bränslekrisen i Ryssland

• Omkring 40 % av raffinaderikapaciteten har påverkats
• Exportförbud på bensin och diesel gäller till årets slut
• Ryssland importerar nu bensin från Kina, Singapore och Sydkorea

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BensinDieselEkonomiOljaRysslandUkraina
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS