Rysslands motor hackar: Ukraina slår där det gör ondast

Ett växande hål i kassan

Ryssland är världens näst största exportör av diesel, och nedgången slår direkt mot landets intäkter. Benedict George, chef för europeisk oljeproduktprissättning på Argus Media, säger att exporten fallit med 30 procent på ett år, till den lägsta nivån sedan 2020.

För en ekonomi som redan kämpar med sanktioner och kapitalflykt är tappet kännbart. För varje fat som inte säljs tappar Ryssland valuta som behövs för att finansiera kriget.

När kriget sprider sig

Attackvågen har också fått en psykologisk effekt. För första gången upplever vanliga ryssar att kriget når dem. Bränsleransonering har införts i flera regioner och i ryskkontrollerade Krim tillåts bilister köpa högst 30 liter åt gången.

”Ukrainarna har övertaget”, säger den brittiske strategen Sir Lawrence Freedman. ”Ryssland kan inte stoppa detta och Ukraina har ingen anledning att sluta.”

Ett energikrig utan slut för Ryssland

Trots att raffinaderier kan repareras blir skadorna allt mer bestående. Enligt The Economist har flera anläggningar träffats upprepade gånger, bland annat Ryazan – ett av landets största. Reservdelar är svåra att få tag i under sanktionerna, vilket gör att varje träff skär djupare i ekonomin.

Detta är inte längre bara en fråga om militär infrastruktur. Det handlar om landets förmåga att hålla igång ekonomin, försörja civilsamhället och upprätthålla bilden av kontroll.

Bränslekrisen i Ryssland

• Omkring 40 % av raffinaderikapaciteten har påverkats

• Exportförbud på bensin och diesel gäller till årets slut

• Ryssland importerar nu bensin från Kina, Singapore och Sydkorea