Ryssland fortsätter kriga i domstol om norsk Yukos-gruvplats

Putin-kritikern och Yukos-grundaren Michail Chodorkovskij lever i exil.
Putin-kritikern och Yukos-grundaren Michail Chodorkovskij lever i exil.(Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Ryssland överklagar ett domstolsbeslut i Norge som gäller en Yukos-verksamhet på norska Svalbard. Det sätter pekfingret på ett känsligt område när spänningen stiger mellan Ryssland och väst.

Fram till 2003 var Yukos ett av de största och mest framgångsrika ryska bolagen som stod bakom en stor del av Rysslands oljeproduktion.

Yukos-aktieägare fick rätt till Svalbard-egendom

Aktieägare i Yukos såg sina tillgångar rinna iväg när de togs över av den ryska staten för 20 år sedan men vann en ny seger vid jul förra året då den norska tingsrätten gav aktieägarna rätt till en verksamhet på norska Svalbard.

Det handlar om den ryska gruvverksamheten Barentsburg på Svalbard, enligt Dagens Næringsliv.

Den ryska staten fick aldrig någon information om domen i tingsrätten, och det sker mitt i tider av geopolitisk oro mellan Ryssland och väst.

Ryssland överklagar dom

Som ett resultat överklagar nu Ryssland domen till hovrätten, och det gör även det ryska kolbolaget Trust
Arktikugol som äger Svalbard-egendomen.

Fallet går egentligen tillbaka hela vägen till början av 2000-talet efter att Sovjetunionen hade fallit och Yukos-grundaren Michail Chodorkovskij blev en av Rysslands rikaste män som fortsatte att kritisera president Vladimir Putin.

Chodorkovskij arresterades, hamnade bakom galler och gick så småningom i exil där han fortfarande lever och han är inte del i den nuvarande rättegången.

Kämpat i domstolar

Genom åren har andra Yukos-ägare kämpat i domstolar för att få ersättning och domstolar i Schweiz och Nederländerna har båda meddelat att ägarna har rätt till belopp som uppgår till 50 miljarder dollar.

Det är ett sådant beslut som ägarna lutar sig mot när de säger sig ha rätt till bland annat Svalbard-egendomen.

Atle Skaldebø-Rød är advokaten för Yukos-ägarna genom det Luxemburgbaserade finansbolaget Yukos Capital i tvisten.

”Yukos Capital vill bara få den tillerkända ersättningen betald, och har inget intresse i egendomarna utöver detta”, säger Atle Skaldebø-Rød.

“Yukos Capital är därför öppen för alla lösningar som kan säkerställa detta, inklusive att sälja till de norska myndigheterna.”

Den norska regeringen är inte del av domstolsprocessen och vill inte kommentara ärendet.

BolagNorgeRysslandTingsrättenVladimir Putin
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

