Ryssland fortsätter kriga i domstol om norsk Yukos-gruvplats

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Ryssland överklagar dom

Som ett resultat överklagar nu Ryssland domen till hovrätten, och det gör även det ryska kolbolaget Trust

Arktikugol som äger Svalbard-egendomen.

Fallet går egentligen tillbaka hela vägen till början av 2000-talet efter att Sovjetunionen hade fallit och Yukos-grundaren Michail Chodorkovskij blev en av Rysslands rikaste män som fortsatte att kritisera president Vladimir Putin.

Chodorkovskij arresterades, hamnade bakom galler och gick så småningom i exil där han fortfarande lever och han är inte del i den nuvarande rättegången.

ANNONS

Kämpat i domstolar

Genom åren har andra Yukos-ägare kämpat i domstolar för att få ersättning och domstolar i Schweiz och Nederländerna har båda meddelat att ägarna har rätt till belopp som uppgår till 50 miljarder dollar.

Det är ett sådant beslut som ägarna lutar sig mot när de säger sig ha rätt till bland annat Svalbard-egendomen.

Atle Skaldebø-Rød är advokaten för Yukos-ägarna genom det Luxemburgbaserade finansbolaget Yukos Capital i tvisten.

”Yukos Capital vill bara få den tillerkända ersättningen betald, och har inget intresse i egendomarna utöver detta”, säger Atle Skaldebø-Rød.

“Yukos Capital är därför öppen för alla lösningar som kan säkerställa detta, inklusive att sälja till de norska myndigheterna.”

Den norska regeringen är inte del av domstolsprocessen och vill inte kommentara ärendet.

Läs även:

Experten: Fritt fram att kapa kablar i Östersjön. Dagens PS

ANNONS

Putins nya oligarker: Bra på affärer – men lever farligt. Dagens PS