EU stämmer Frankrike – källsortering för nitisk

Det är väl bra att vara så noggrann som möjligt när man källsorterar?

Nej, tycker EU, som stämmer Frankrike med anledning av de lagkrav på sorteringsetiketter med en logotyp som kallas “Triman” som landet införde 2022. Företag som producerar varor för försäljning i Frankrike måste sedan dess ha en etikett för att underlätta för medborgarna när det är dags att källsortera, något som inte alls gillats i Bryssel.

EU drar landet inför domstol

Detta då EU ska införa ett harmoniserat regelsystem för källsortering i hela unionen, som dock inte blir lag förrän 2028. Frankrike gick fortare fram, på ett sätt som enligt EU-kommissionen är ”oproportionerligt” och utgör ”ett hinder för den fria rörligheten för varor”.

Efter flera klagomål som inte hörsammats tar EU nu saken till Europeiska unionens domstol (Court of Justice of the European Union).

Enligt en talesperson på Frankrikes miljöministerium kommer landet att “anpassa vår lag till förpackningsförordningen för att uppfylla EU:s förväntningar år 2028. Fram till dess vill vi behålla Triman . Tvisten kommer att upphöra i och med förordningens genomförande.”

Frankrike har en historia av att anta mer ambitiösa lagar om cirkulär ekonomi på hemmaplan som går utöver vad EU kräver av människor och företag, en praxis som kallas “gold-plating”, skriver Politico.

Känns igen från Sverige

Fenomenet känns igen från den svenska debatten, där bland annat Svenskt näringsliv länge kritiserat Sverige för att implementera EU-direktiv allt för strikt på ett sätt som försämrar företagens konkurrenskraft.

ANNONS

Gällande källsorteringen har den svenska regeringen nyligen backat från reglerna om textilåtervinning som infördes vid nyår. Från den 1 oktober är det tillåtet att slänga trasiga strumpor i soppåsen igen.

Läs även: Släng kalsongerna – lagen om textil funkar inte (Dagens PS)

Läs även: Genombrott: Så kan vi återvinna plast – och tjäna pengar (Dagens PS)

Läs även: Utsläpp från Norges sopor ska fångas in i jättesatsning (Realtid)