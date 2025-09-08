EU laddar för nytt ryskt sanktionspaket

Det rör sig om ett halvt dussin sanktioner, där även kreditkortssystem riskerar att drabbas, förutom den ryska oljehandeln, enligt initierade källor.

Det uppger Bloomberg och förklarar att motivet är att sätta ytterligare press på Putin att avsluta kriget mot Ukraina.

Läs även: Rapport: Rysslands ekonomi nära ruinens brant DagensPS

EU-tjänstemän besöker Washington denna vecka

EU:s förhoppning är att de aktuella åtgärderna kan samordnas med USA.

En EU-delegation ska nu resa till Washington och försöka få till stånd detta.

Sanktionspaketet är EU:s 19:e sedan Moskva inledde sitt invasionskrig i grannlandet Ukraina.

På söndagen deklarerade USA:s finansminister Scott Bessent att man är beredd att ”öka trycket på Ryssland”.

Uttalandet gjorde I NBC:s ”Meet the Press”, berättar Bloomberg.

ANNONS

“Vi måste öka trycket mot Ryssland”

Utöver sanktioner hoppas USA och Europa att sekundära tullar ska få Rysslands ekonomi att kollapsa, och att detta tvingar Vladimir Putin till förhandlingsbordet om en fredlig lösning av konflikten i Ukraina.

”Vi måste öka trycket på Ryssland att inleda fredsförhandlingar”, understryker Europeiska rådets president Antonio Costa på måndagen.

Läs också: Expert: Oljeolycka på Östersjön ”bara en tidsfråga” DagensPS