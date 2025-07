EU förloraren med nya handelsavtalet – euron sjunker

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Anställda får sparken

Biltillverkarna ser ut att flytta till USA och då är det de anställda som får ta smällen, där uppskattningar säger att hela 70 000 anställda kommer bli utan jobb inom EU, enligt Politico.

Förutom tullarna har EU lovat att köpa amerikansk energi för 250 miljarder dollar per år under tre års tid. En elnota för 750 miljarder dollar som dock sågas som ”luftslottssiffror” av experter, enligt Financial Times.

I USA ses det nya handelsavtalet som en jätteaffär som kan bli ännu större i framtiden.

Handelsavtalet “gynnar amerikansk industri”

Dealen “uppnår historiska strukturella reformer och strategiska åtaganden som kommer att gynna amerikansk industri, arbetstagare och nationell säkerhet i generationer framöver”, enligt ett uttalande från Vita huset.

EU-ledarna har emellertid inte samma slags lovord i sina beskrivningar.

“Det är en mörk dag när en allians av fria folk, som förts samman för att bekräfta sina gemensamma värderingar och försvara sina gemensamma intressen, resignerar till underkastelse”, säger Frankrikes premiärminister François Bayrou.

Enligt Alice Weidel, som sitter i det tyska partiet Alternativ för Tyskland (AfD), handlar det inte ens om ett avtal utan om “en örfil mot europeiska konsumenter och producenter”.

Den nya dealen skrevs under på söndagen, där hotet om 30-procentiga tullar alltså landade på en halvering.

Tyska bilar, här lagrade vid ett logistikcenter i Duisburg, är en av förlorarna på det nya avtalet mellan USA och EU. (Foto: Martin Meissner/AP-TT)

Trump hotar fortfarande “resten av världen” med 20-procentiga tullar om de inte skriver på enskilda avtal med USA.

Euron sjunker

Euron har stått sig väl gentemot dollarn genom bland annat nya försvarssatsningar och andra samarbeten inom EU men det vände på måndagen, då euron gick ner med 1 procent gentemot dollarn, den största nedgången sedan maj, och 0,8 procent gentemot pundet.

Glädjen under den första halvan av året kan nu vara slut och en mörk period börja för euron – beroende på hur det går kring handelsavtalet med USA framöver.

