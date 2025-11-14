Epstein-affären letar sig till Nobelkommittén

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Putin nämns i mejlen

ANNONS

I ett av mejlen till Thorbjørn Jagland nämns Vladimir Putin och Sergei Lavrov. Det vill säga den ryske presidenten och utrikesministern. I mejlet vill Epstein att Jagland lämnar ett förslag till Lavrovs assistent.

Jagland var vid den tiden generalsekreterare för Europarådet. “Jag ska träffa Lavrovs assistent på måndag och föreslå”, skriver Jagland i mejlet till Epstein.

På frågor om detta från Dagens Næringsliv skriver Thorbjørn Jagland så här:

”Detta är en del av normal diplomatisk verksamhet. För mig var det särskilt viktigt att förstå Donald Trump och vad som utvecklades i relationen mellan USA och Europa”.

Han fortsätter:

”Många ville inleda en process för att utesluta Ryssland från Europarådet och därmed ryska medborgares tillgång till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Jag använde varje tillfälle att uttrycka min åsikt om hur allvarligt detta var”.

Thorbjørn Jagland menar har uttryckt stark kritik mot Jeffrey Epstein liv och leverne. Han menar att kontakterna ingick i diplomatin. (Foto: Petros Karadijas/AP/TT)

Oroad över Trump

I april 2017 skrev Jagland att han hoppades att Epstein snart skulle bli bättre, och bad honom att meddela honom nästa gång han kom till Paris så att de kunde prata. Jagland skrev att han inte förstod Trump, med hänvisning till den amerikanske presidenten.

ANNONS

Läs mer: JP Morgan “hjälpte” Epstein efter avslutad kundrelation (Realtid)

I mejlet nämndes även Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. “Hoppas du återhämtar dig snabbt. Vi har haft underbara dagar. Säg till när du kommer till Paris så att vi kan prata. Jag förstår verkligen inte Trump. Idag måste jag ta itu med folkomröstningen i Turkiet. Endogan är ytterligare en svårbegriplig fråga”, skrev Jagland, enligt dokumenten som Dagens Næringsliv har läst.

I svaret till Jagland skrev Epstein att han beklagade situationen . Han talar också om utredningar som är på gång. Men han specificerar inget.

Talar om utredningar

“Jag mår nog bättre. Jag känner mig hemsk över att behöva förkorta din vistelse. Mycket händer. Många utredningar kommer att påbörjas.”

Jagland skrev tillbaka att Epstein borde känna sig nöjd med allt han hade gjort för ”oss”:

I ett mejl från 28 juni 2016 skrev Epstein till Jagland att han måste vara en upptagen man och att han hoppades få träffa honom snart.

Jagland svarade så här:

”Ja, hemska tider. Om Trump vinner i USA bosätter jag mig på er ö. Innan dess är jag i New York i september. Mycket att prata om”.

ANNONS

I februari 2017 skrev Epstein till Jagland att han var i Paris och frågade om Jagland hade tid att ses. Jagland svarade med att fråga om Epstein kunde komma förbi Strasbourg, där Jagland var baserad som generalsekreterare för Europarådet.

“Är det möjligt för dig att åka förbi Strasbourg? Det vore toppen. Jag behöver verkligen förstå mer om Trump och vad som händer i det amerikanska samhället”, skriver Jagland i svaret till Epstein.

”Det är ett missförstånd”

Dagens Næringsliv berättar att man flera gånger tidigare försökt få svar från Jagland om hans relation med Epstein, och har skrivit om ett möte mellan dem 2013.

Tidningen har också i december 2019 frågat dåvarande ordföranden för Nobelkommittén, Berit Reiss-Andersen, om någon av ledamöterna någonsin hade haft kontakt med Epstein. Hon svarade att Jagland, bland andra, aldrig hade varit i kontakt med Epstein.

Läs mer: Mejl: Epstein gav Ryssland information om Trump (E55)

”När jag svarade i december förra året så trodde jag att ni hade någon slags konspirationsteori om att jag lunchat med den här personen. Det kan ha skett något slags missförstånd där”, skriver Jagland i ett svar till tidningen.

Thorbjørn Jagland när han var generalsekreterare i Europarådet. I bakgrunden Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov.

(Foto: Pavel Golovkin/AP/TT)

ANNONS