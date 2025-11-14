Nu verkar Jeffrey Epstein-affären ha tagit sig in i Nobelkommittén också. Nyligen släppta dokument visar att Epstein har haft kontakt med Thorbjørn Jagland, tidigare ordförande i Nobelkommittén.
Epstein-affären letar sig till Nobelkommittén
Affärerna kring den amerikanske affärsmannen Jeffrey Epstein verkar spilla över åt alla håll. Tidningen Dagens Næringsliv har läst mejl som Epstein har skrivit till Thorbjørn Jagland. Jagland är före detta statsminister i Norge.
Det var 2019 som Jeffrey Epstein greps av polis och federala agenter i USA. De trodde att han låg bakom människohandel och sexuella övergrepp under ett antal år.
Läs mer: Epstein-filerna: Tunga avslöjanden pressar Trump (Dagens PS)
Fallet nådde aldrig domstol, eftersom Epstein hittades död i förvar månader efter att han gripits. Rättsläkaren drog slutsatsen att han tog sitt eget liv.
Mäktiga kontakter
Sedan dess har ett antal medier skrivit om Epsteins mäktiga kontakter. På onsdagen släpptes omfattande dokumentation och korrespondens relaterad till Epstein av den amerikanska kongressen. Dokumenten kommer ifrån Epsteins dödsbo.
Dagens Näringsliv har sökt på Thorbjørn Jagland, tidigare statsminister och ordförande för Nobelkommittén, och Epstein. Man har hittat flera konversationer mellan de två, enligt tidningen.
Jagland skriver i ett meddelande till Dagens Næringsliv att han har träffat många människor som en del av sin diplomatiska verksamhet. Samtidigt tar han avstånd från “vad som framkommit om Jeffrey Epsteins privatliv”.
Putin nämns i mejlen
I ett av mejlen till Thorbjørn Jagland nämns Vladimir Putin och Sergei Lavrov. Det vill säga den ryske presidenten och utrikesministern. I mejlet vill Epstein att Jagland lämnar ett förslag till Lavrovs assistent.
Jagland var vid den tiden generalsekreterare för Europarådet. “Jag ska träffa Lavrovs assistent på måndag och föreslå”, skriver Jagland i mejlet till Epstein.
På frågor om detta från Dagens Næringsliv skriver Thorbjørn Jagland så här:
”Detta är en del av normal diplomatisk verksamhet. För mig var det särskilt viktigt att förstå Donald Trump och vad som utvecklades i relationen mellan USA och Europa”.
Han fortsätter:
”Många ville inleda en process för att utesluta Ryssland från Europarådet och därmed ryska medborgares tillgång till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Jag använde varje tillfälle att uttrycka min åsikt om hur allvarligt detta var”.
Oroad över Trump
I april 2017 skrev Jagland att han hoppades att Epstein snart skulle bli bättre, och bad honom att meddela honom nästa gång han kom till Paris så att de kunde prata. Jagland skrev att han inte förstod Trump, med hänvisning till den amerikanske presidenten.
Läs mer: JP Morgan “hjälpte” Epstein efter avslutad kundrelation (Realtid)
I mejlet nämndes även Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. “Hoppas du återhämtar dig snabbt. Vi har haft underbara dagar. Säg till när du kommer till Paris så att vi kan prata. Jag förstår verkligen inte Trump. Idag måste jag ta itu med folkomröstningen i Turkiet. Endogan är ytterligare en svårbegriplig fråga”, skrev Jagland, enligt dokumenten som Dagens Næringsliv har läst.
I svaret till Jagland skrev Epstein att han beklagade situationen . Han talar också om utredningar som är på gång. Men han specificerar inget.
Talar om utredningar
“Jag mår nog bättre. Jag känner mig hemsk över att behöva förkorta din vistelse. Mycket händer. Många utredningar kommer att påbörjas.”
Jagland skrev tillbaka att Epstein borde känna sig nöjd med allt han hade gjort för ”oss”:
I ett mejl från 28 juni 2016 skrev Epstein till Jagland att han måste vara en upptagen man och att han hoppades få träffa honom snart.
Jagland svarade så här:
”Ja, hemska tider. Om Trump vinner i USA bosätter jag mig på er ö. Innan dess är jag i New York i september. Mycket att prata om”.
I februari 2017 skrev Epstein till Jagland att han var i Paris och frågade om Jagland hade tid att ses. Jagland svarade med att fråga om Epstein kunde komma förbi Strasbourg, där Jagland var baserad som generalsekreterare för Europarådet.
“Är det möjligt för dig att åka förbi Strasbourg? Det vore toppen. Jag behöver verkligen förstå mer om Trump och vad som händer i det amerikanska samhället”, skriver Jagland i svaret till Epstein.
”Det är ett missförstånd”
Dagens Næringsliv berättar att man flera gånger tidigare försökt få svar från Jagland om hans relation med Epstein, och har skrivit om ett möte mellan dem 2013.
Tidningen har också i december 2019 frågat dåvarande ordföranden för Nobelkommittén, Berit Reiss-Andersen, om någon av ledamöterna någonsin hade haft kontakt med Epstein. Hon svarade att Jagland, bland andra, aldrig hade varit i kontakt med Epstein.
Läs mer: Mejl: Epstein gav Ryssland information om Trump (E55)
”När jag svarade i december förra året så trodde jag att ni hade någon slags konspirationsteori om att jag lunchat med den här personen. Det kan ha skett något slags missförstånd där”, skriver Jagland i ett svar till tidningen.
Thorbjørn Jagland när han var generalsekreterare i Europarådet. I bakgrunden Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov.
(Foto: Pavel Golovkin/AP/TT)
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
