Elon Musk är världens rikaste person och närmar sig även dollarbiljonärsstatus. I Musks värld verkar det dock vara makt som styr, istället för pengar.
Musks värld: Makt viktigare än pengar
Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk.
Världens rikaste person kan snart få motsvarande nio biljoner kronor i ersättning.
Tre fjärdedelar av Teslas aktieägare röstade ja till den nya ersättningen, vilket gör det till det största vd-avtalet i historien.
Med det nya avtalet kan Musk bli världens första dollarbiljonär.
Tesla måste växa
Ersättningen kan betalas ut i aktier under de kommande tio åren, men då krävs det att Tesla växer långt utanför elbilssegmentet och lyckas med sina mål inom robotik, AI och robotaxi för att Musk ska få hela ersättningen.
Teslachefen är dock redan god för runt 500 miljarder dollar, en ansenlig summa för de flesta av oss som gör att man inte behöver jaga pengar för återstoden av livet.
Det är makt som styr
I Musks värld verkar det dock inte vara pengar som styr utan något helt annat, nämligen makt.
Det uppger norska Dagens Næringsliv i en krönika.
“Elon Musk är inte bara en unik entreprenör. Knappast någon annan har lyckats skapa så mycket rikedom som han”, skriver tidningen.
“Men han är också unik när det gäller att använda den makt som denna rikedom ger honom.”
Hjälpte Trump att vinna valet – makt i fokus
Det var pengar från Musk som hjälpte Donald Trump att vinna valet förra året genom en påkostad kampanj, som även ledde till att Musk kunde ägna sig allt mer åt politik när Vita huset styrdes av republikanerna.
När han tog över Twitter som fick namnet X kunde de egna åsikterna rullas ut och styras i ännu större grad än tidigare
Han har gått från att mestadels vara inblandad i Tesla till många olika projekt, som kommunaktion via Starlink och AI genom xAI.
Konflikter avskräcker inte
Att stöta sig med personer inom politiken eller andra områden stör Musk inte det minsta, det ingår i jobbet när man jagar den nya titeln, som inte bara gäller att vara världens rikaste man utan även den mäktigaste.
“Musk har mer pengar för personlig konsumtion än han någonsin kan spendera.”
“Men han behöver mer pengar för att förvärva politisk makt och sina vilda ambitioner att kolonisera Mars.”
