Musks värld: Makt viktigare än pengar

Det är makt som styr

I Musks värld verkar det dock inte vara pengar som styr utan något helt annat, nämligen makt.

Det uppger norska Dagens Næringsliv i en krönika.

“Elon Musk är inte bara en unik entreprenör. Knappast någon annan har lyckats skapa så mycket rikedom som han”, skriver tidningen.

“Men han är också unik när det gäller att använda den makt som denna rikedom ger honom.”

Hjälpte Trump att vinna valet – makt i fokus

Det var pengar från Musk som hjälpte Donald Trump att vinna valet förra året genom en påkostad kampanj, som även ledde till att Musk kunde ägna sig allt mer åt politik när Vita huset styrdes av republikanerna.

När han tog över Twitter som fick namnet X kunde de egna åsikterna rullas ut och styras i ännu större grad än tidigare

Han har gått från att mestadels vara inblandad i Tesla till många olika projekt, som kommunaktion via Starlink och AI genom xAI.

Konflikter avskräcker inte

Att stöta sig med personer inom politiken eller andra områden stör Musk inte det minsta, det ingår i jobbet när man jagar den nya titeln, som inte bara gäller att vara världens rikaste man utan även den mäktigaste.

“Musk har mer pengar för personlig konsumtion än han någonsin kan spendera.”

“Men han behöver mer pengar för att förvärva politisk makt och sina vilda ambitioner att kolonisera Mars.”

